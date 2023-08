El precandidato a intendente de Lanús por Unión por la Patria, Agustín Balladares, reclamó conformar una mesa de diálogo entre el sector privado, las instituciones educativas del distrito y el estado municipal para diseñar un plan de desarrollo, que incluya reducción impositiva y obras públicas que generen empleo local.

El funcionario nacional y referente de las organizaciones sociales competirá en las PASO contra una lista identificada con el sector kirchnerista de La Cámpora, y en un distrito que gobierna el preccandidato a gobernador de Juntos por el Cambio Néstor Grindetti, identificado con Patricia Bullrich. “Quiero construir un plan arraigo para que los jóvenes no se vayan de Lanús”, aseguró, en una entrevista con PERFIL.

Con esta publicación, comienza una serie de entrevistas de candidatos y funcionarios que hacen campaña territoriales y de cercanía con la economía como eje de sus propuestas.

- Sos un dirigente que proviene de las organizaciones sociales, ¿la experiencia de la economía social se puede aplicar a una gestión municipal?

- Más que la experiencia del sector, tiene que ver con la forma de hacer política que tenemos, que es estar cerca, caminar y tomar conocimiento de todos los sectores. Eso nos permitió tener un diagnóstico serio de la situación de Lanús. Hay un nivel de informalidad importante, no solo en Lanús, sino en la Argentina, y hay un sector de esa informalidad que puede insertarse dentro del empleo formal. Y para eso tenemos que redescubrir la matriz productiva local, hacerlo de manera conjunta con todos los sectores que hacen desarrollo productivo y, una vez que hagamos eso, desarrollar diferentes factores que hagan al crecimiento. Entre ellos, tenemos el eslabón educativo, porque necesitamos de las escuelas técnicas, de los centros de formación profesional, de las escuelas de oficio que tenemos en Lanús y que hay que desarrollar, para que tengan que ver con la capacidad de absorción que va a tener esa matriz productiva local. Por supuesto también ayudando a las empresas que invierten, eximiéndolas de tasas para todos aquellos que tomen trabajadores erradicados en el distrito, como sucede en Berazategui; como así también egresados de estos eslabones educativos.

- Muchas veces se dice que los planes sociales son una problemática para la cuestión productiva. ¿Se pueden convertir los planes en trabajo formal?

- Sí. Hay un sector que indudablemente puede insertarse. Pero por eso necesitamos un municipio que piense que el trabajo y la producción es la salida, cosa que no sucede hoy con el nacrismo. Hoy hay un negocio inmobiliario muy grande, esa es la matriz productiva del distrito y no genera trabajo y, ni siquiera, resuelve un problema de déficit habitacional que tenemos en la ciudad o la imposibilidad del acceso a la vivienda, ya sea alquilando o a través de poder comprar. Grindetti construyó una ciudad funcional a la ciudad de Buenos Aires. Ese es el problema nodal que tenemos en materia productiva, es el ancla productiva que tenemos.

- ¿Pero hay mercado para insertar a todos los planes sociales?

- Hay todo un sector que, indudablemente, puede insertarse entre el mercado formal y otro que no. Para el que no, de cuentapropista, herrero, tallerista, etcétera, necesitamos destinar el 1% del presupuesto municipal a un fondo de incentivo a través de microcréditos no bancarizados. A plata de hoy, son $40 millones mensuales los que contaría el municipio, según el presupuesto vigente. Podría darle un crédito a un carpintero para que se compre un banco de trabajo y una sierra circular, por ejemplo, y que lo pueda empezar a devolver a partir del tercer mes en minicuotas sin interés y sin atravesar el proceso de bancarización, que muchas veces lo deja afuera del financiamiento. De esa manera se estimulan a todos aquellos que resolvieron solos su trabajo, porque no lo resolvió ni el mercado, ni el Estado.

- ¿Y cuál sería el camino a recorrer?

- Centralmente tenemos que redescubrir nuestra matriz productiva, fortalecer el parque industrial que tenemos, empezar a desarrollar nuevos espacios productivos, poder radicar inversiones. Hay toda una zona en Villa Diamante, donde antiguamente estaban las curtiembres, que hoy son galpones en desuso, y que tenemos que convertir en plazas productivas, en lugares para poder radicar inversiones, con un Estado eximiéndolos de tasas, ayudándolos, acompañándolos, acercándoles trabajadores formados por los mismos eslabones del Estado, para que puedan ser funcionales en su empresa. Esa es la diferencia entre gerenciar y gobernar. Hay muchos Estados locales que tienen esta política, como Berazategui, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza. ‘Vení, radicate, no me pagás un impuesto municipal, ninguna tasa municipal durante cinco años, pero tomá a los trabajadores de la zona y, los proveedores, en su gran la mayoría que sean también del distrito’. Eso abona a la virtuosidad económica del mercado interno y, a mediano plazo, va a ir generando un mayor aporte a la ciudad.

Chubut fue el último batacazo en un semestre repleto de fuertes derrotas peronistas

- ¿El modelo de Lanús es compatible con un sector privado próspero?

- Quiero que invertir en Lanús sea negocio, cosa que no sucede. Que los que invierten en Lanús ganen plata. Pero también que esa ganancia vaya acompañada de mayor trabajo local. Por eso quiero, además, construir un plan arraigo para que los jóvenes no se vayan de Lanús, porque tienen que laburar en otro distrito y, luego, se vayan a vivir. Y para eso necesitamos que los jóvenes, cuando se egresen de nuestras escuelas, salgan con tal formación que sean capaces de ser absorbidos por la industria local. Para todo eso, previamente, tenemos que armar una gran mesa de acuerdo con el trabajo y la producción, donde sentamos a los sectores educativos, a los sectores productivos, a la universidad y, fundamentalmente, al municipio, porque tenemos que tener una política positiva que promueva el desarrollo del sector, una política educativa que forme un trabajador afín a ese desarrollo y un diseño urbanístico.

- ¿Y qué base debería implementarse?

- Debe haber políticas energéticas para las empresas que puedan abastecerse; centros de transbordo para que puedan traer o llevar los insumos o los productos una vez realizados; una red de transporte pesado para que el crecimiento productivo no dañe nuestras calles, que es un gran problema que tenemos. En fin, definir cuál va a ser la matriz productiva y montar toda una estructura que haga florecer este objetivo, porque eso va a generar mayor ingreso en el área municipal y, sobre todo, mayor trabajo local.

- El torno al desarrollo urbano, ¿la obra pública tiene que estar vinculada al sector productivo?

- Es fundamental y por eso quiero tener mucha autonomía a la hora de desarrollarla. Por eso, es importante llevar al tope la planta asfáltica e incorporar una planta de hormigón, cosa que actualmente no tiene el municipio. No solo para hacer calles, sino también para hacer mobiliario urbano, que es realmente muy importante. Y el diseño de la obra pública tiene que ser funcional al proyecto de ciudad. Por eso digo que la matriz productiva es fundamental, porque cuando uno define la matriz productiva y las actividades industriales, monta toda la estructura educativa, la gestión de tasas y los beneficios en función de eso. Las políticas también tienen que ayudar a todas aquellas que puedan tener la posibilidad de exportar.

Balladares recorrió fábricas instaladas en el municipio de Lanús

- ¿Y cuál es el resultado que buscás con ese plan?

- Hay toda una estructura que debe montarse para poder fortalecer esas actividades industriales y que eso genere, a mediano plazo, mayor inversión en el municipio, para tener más autonomía a la hora de desarrollar políticas públicas. Y, sobre todo, que genere trabajo local, para que los lanusenses no se tengan que ir a laburar afuera, sobre todo los jóvenes, por dos mangos durante 12 o 14 horas afuera de la ciudad, no pudiendo trabajar en el distrito y, además, no construyendo comunidad, que eso es una de las cosas más destacadas de la historia de Lanús.

- Participás de una interna ahora en las PASO, compitiendo contra una lista de La Cámpora y, además, estás en un distrito en donde el intendente actual es el candidato que tiene Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede discutir de proyectos de fondo o se queda en el debate más estético y menos profundo?

- Sí, por supuesto que se puede. Los vecinos quieren la respuesta del intendente y acá no hay ninguna respuesta, acá solo hay abandono. El presupuesto de Lanús es de $40.000 millones de pesos y solamente el 45% es de recaudación propia. De ese 45%, el 75% son tasas no residenciales, que en su gran mayoría vienen de la industria; es decir, son los que más aportan. Sin embargo, eso no genera ningún tipo de beneficio en la promoción industrial. Ni siquiera red pluvial tiene el Partido Industrial. Eso es culpa del abandono enorme que tienen los que invierten en la industria. Hoy invertir en Lanús no es negocio. No hay ningún parámetro objetivo que te empuje a invertir en Lanús. ¿En Berazategui es negocio?, sí. ¿En Ezeiza es negocio?, sí. ¿En Almirante Brown es negocio?, sí. En Malvinas Argentina, sí. En Pilar, sí. En Lanus, no. Eso porque hay toda una mirada de una ciudad dormitorio y que no sea una ciudad productiva. Y el vecino quiere el intendente, que hoy está ausente.

Elecciones 2023, provincia por provincia: qué se votó y cuáles fueron los resultados

- ¿Y que plantea el empresario industrial de Lanús?

- Si al empresario industrial se le plantea: ‘mirá, si me vas a tomar los trabajadores en Lanús y, además, a esos trabajadores te los voy a formar yo y vas pagás menos tasas’, entonces el industrial dice, ‘acá tengo un intendente que juega conmigo, que apuesta del trabajo y que invertir acá tiene su beneficio’. Bueno, eso es lo que venimos trabajando nosotros. No solo con el industrial, sino con los empresarios en su conjunto, con las pymes, con los emprendedores y con las cuentapropistas, para crear un fondo específico para financiarlos, para acompañarlos, para juntarles capacitaciones. Una Secretaría de Empleo seria, que sea capaz de arbitrar, desde que esa persona se termina de formar, ingresa al trabajo local y que haga el seguimiento, garantizando que todo prospere como corresponda. Hay muchas experiencias concretas de modelos de gestión de municipios vecinos que han podido tener una gran política en ese aspecto y que no es el caso de Lanús. Por supuesto que se enlazan los debates nacionales, pero acá hay una posibilidad real de tener un Estado presente en ese aspecto y es lo que están pidiendo los vecinos.

- ¿Cómo es hacer campaña en un contexto inflacionario?

- Nosotros somos honestos. El peronismo es consciente de toda la situación que nos tocó atravesar y la sociedad también, porque sabe que el problema de la inflación no es un problema del peronismo. Sí nos puede marcar, y con mucho criterio, que tendríamos que haber hecho más; que tendríamos que haber hecho mejores cosas, indudablemente. Pero la realidad es que la crisis no está ahí intrínsecamente vinculada en nuestro caso. Entonces, tenemos que hablar con mucha honestidad, porque nos tocó atravesar situaciones muy complejas y la sociedad sabe, porque también las atravesó, como la pandemia, la sequía, etcétera. También tenemos que decirles algo que se sabe, que enfrente están los que hicieron volar el país en el 2001. Frente a esas situaciones, me parece que la decisión va a tender a apoyarnos a los que nos esforzamos, a los que cuidamos el bolsillo del laburante, a los que, a pesar de todas estas variables complejas y de muchos errores propios que hemos tenido, nunca tomamos definiciones en contra del que invierte, del que trabaja, del que quiere sacar el país adelante.