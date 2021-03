Jubilados y pensionados: qué bonos y beneficios tendrán a partir de abril

Se oficializó el subsidio extraordinario de $1500 que será percibido por un universo 5.900.000 jubilados y pensionados a partir de abril próximo. El bono alcanza al 70% de los beneficiarios del sistema previsional y se suma al plus de contención dispuesto para la victimas de incendios forestales en Chubut.

Se oficializó a través del Decreto 218/21 publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial el otorgamiento de un bono extraordinario para jubilados y pensionados de $1.500, que será abonado en los meses de abril y mayo próximo según los criterios que determina la norma publicada.

Lo percibirán aquellos titulares que cobran un monto de hasta $30.857,16 por la suma de los haberes de todas sus prestaciones actuales.

Sin embargo, si perciben un importe mayor a $30.857,16 el monto del bono extraordinario será la suma necesaria para alcanzar los $32.357,16 (es decir un haber jubilatorio mínimo y medio).

Jubilados y pensionados: quiénes cobrarán el subsidio extraordinario de $1.500 en abril y mayo

Un ejemplo práctico para saber cuánto se va a cobrar con bono extraordinario

El titular que cobra sumando todas sus prestaciones $30.000, recibirá un bono extraordinario de $1.500 en abril y otro de igual importe en mayo.

Sin embargo, si la suma de todos los beneficios que percibe da $32.000, el subsidio extraordinario solo será de $357,16.

Vale recordar que esta asistencia extraordinaria será otorgada a:

jubilaciones,

pensiones contributivas y

pensiones asistenciales, con beneficios vigentes en el mismo el mes de pago.

No serán alcanzadas las personas bajo los Regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario de las Provincias si fuera único beneficio.

Por su parte, los subsidios a abonar no serán susceptibles de descuento alguno ni computables para ningún otro concepto. Calculándose en junio el próximo ajuste por movilidad solo sobre los haberes iniciales, es decir, sobre $20.571,44 que es haber mínimo para los meses de marzo, abril y mayo próximos.

Otros beneficios que llegan en abril

Por su parte, este beneficio extraordinario será adicionable con el plus dispuesto por ANSES para todas familias que se vieron afectadas por los incendios forestales en Chubut.

Específicamente, en abril próximo, dichos grupos recibirán una ayuda adicional si cobran prestaciones del organismo y habitan las localidades de

Lago Puelo

El Hoyo

El Maitén

Epuyen

Cholila

De esta manera, los titulares de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC) que perciban hasta $41.142 (dos haberes mínimos) percibirán además un plus de $14.400 que se le suma también a los $1.500 a percibir en abril y mayo si sus haberes no superan $30.857,16.

También a dichas familias se le duplicará el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (incluyendo cónyuge) y Prestación por Desempleo en caso que igualmente perciban tales beneficios.

* Abogada, Estudio Bezares, Parrota y Asociados