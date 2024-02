Las compras con tarjeta de crédito se desplomaron en enero

Las compras con tarjetas de crédito registraron una nueva caída en enero de 2024, en comparación con la inflación estimada.

Según un informe de First Capital Group, en el primer mes de 2024, las compras con tarjetas de crédito generaron un movimiento de $5.966.247 millones, lo que implica una suba de un 11,1% nominal respecto a diciembre, mientras se espera que la inflación se ubicaría en torno al 20% en el mismo periodo, según las estimaciones de consultoras privadas.

Algo similar sucede en la variación interanual, ya que el aumento del stock de deuda contraída con plásticos fue de 160,7% quedando nuevamente por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, arrojando en consecuencia una baja en términos reales si se toma en cuenta el último Índice de precios al Consumidor (IPC), que se ubicó en 211,4%.

Alertan por el cierre masivo de comercios bonaerenses por la suba de precios y la caída del consumo

En cuanto a las compras en dólares con tarjetas de crédito, registraron una suba interanual del 29,5%. En enero, tuvieron un aumento del 17,8% respecto al mes anterior, registrando un total de US$ 338 millones.

Al respecto, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group indicó que “se observa un crecimiento importante del saldo a pesar de que el tipo de cambio a aplicar más los impuestos no son convenientes para el usuario de tarjetas en el exterior” y consideró que “la normalización del tipo de cambio más impuestos debería ser una prioridad para no perjudicar a los consumidores”.

Caída del consumo en enero

El menor movimiento en las tarjetas de crédito se relaciona con la caída del consumo. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas en enero registraron una caída de 28,5% en comparación con el mismo período del año anterior, según la medición a precios constantes realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A nivel intermensual desestacionalizado, el retroceso se ubicó en 6,4%. "Este inicio de año se caracterizó por un mal desempeño en el sector comercial, marcado por escasas transacciones y una baja afluencia de público en los locales", indicó la CAME en su informe.

Efecto "Cuota Simple"

Con el objetivo de reactivar el consumo por este medio de pago, el Gobierno lanzó recientemente el programa Cuota Simple, que permite comprar productos y servicios con tarjeta de crédito en 3 o 6 cuotas fijas con una tasa de interés diferencial.

“Se espera que la utilización del programa Cuota Simple, el cual reemplaza a los programas ‘Ahora 6, 12, 18 etc.’, permita recuperar la cartera de tarjetas. La suba de los valores de los productos va más rápido que los ingresos de los tarjetahabientes y por consecuencia, que las actualizaciones de los límites de crédito, por este motivo se dificulta el crecimiento en términos reales de la cartera”, explicó Barbero.

LM / Gi