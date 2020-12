Si bien todavía quedan diez días para fin de año, más de la mitad de las personas en Latinoamérica tiene en claro cuáles son sus expectativas para el 2021, o al menos una, conseguir trabajo y salir del desempleo. De acuerdo con la última encuesta realizada por Bumeran, el 54,7% de los argentinos, el 70% de los ecuatorianos, el 69,4% de los panameños, el 64,6% de los chilenos y el 50,4% de los peruanos esperan tener empleo el año que viene. En ese sentido, el 15% de los usuarios aseguró que se encuentra muy optimista para el 2021, un 12% espera cambiar de trabajo y un 4% anhela ser ascendido de su puesto laboral.

Por el contrario, sólo el 1% de los encuestados de la región garantizó no creer que vaya a conseguir un nuevo trabajo el próximo año, otro 1% afirmó no tener ningún tipo de expectativa laboral para el 2021 y un 2% considera que no podrá cambiar de trabajo.

En cuanto a la dificultad a la hora de poder conseguirlo, el 73% de los usuarios interpelados en la región ratificó que es más difícil conseguir un nuevo empleo en tiempos de pandemia. Sin embargo, el 18% declaró no sentir que sea difícil y un 10% restante aseveró que es más fácil adquirir un nuevo empleo bajo este contexto. En este sentido, el 98% contestó que está en búsqueda de trabajo en la actualidad.

Por otro lado, los usuarios con empleo fueron consultados sobre si se sienten cómodos en su lugar de trabajo. El 58% de los encuestados no lo está mientras que el otro 42% sí.

Respecto a la remuneración, un 63% desea recibir un aumento de sueldo el próximo año, mientras que el 37% está conforme con su salario actual. También, el 42,8% de los usuarios argentinos ratificó que solicitaría más de un 30% de incremento salarial en 2021, un 38% garantizó que pediría entre un 15% y un 20% de aumento. De esta manera respondieron el 40,1% de los ecuatorianos, el 37,5% de los panameños y el 36,0% de los chilenos.

El 67% de los latinoamericanos buscará un ascenso en sus puestos laborales el próximo año. El 62,6% de los argentinos contestó de esta manera, así como también el 75% de los panameños, el 72,1% de los ecuatorianos, el 68% de los peruanos y el 57,1% de los chilenos.

Por último, los encuestados respondieron sobre sus objetivos laborales para el próximo año. El 45% de los usuarios declaró que está analizando cambiar de rumbo laboral, mientras que un 41% aseveró estar conforme en su trabajo actual y un 15% no considera cambiar de trabajo en el 2021.