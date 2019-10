Luego del triunfo de Alberto y el inicio del megacepo el Merval opera a la baja

Luego de las elecciones que consagraron a la fórmula Fernández - Fernández y de la profundización del cepo cambiario, el panel líder del S&P Merval opera a la baja, con una caída del 4,5% respecto del cierre del viernes. Si bien a la mañana los acciones arrancaron con un alza, con el correr del día los empezaron a ceder.

Hasta el momento la principal caída la sufre Grupo Galicia, que baja 11,9%. La segunda empresa con mayores caídas es Edenor, cuyos papeles ceden un 7,2%. En tanto, Banco Macro baja un 6,9% y Transener 6%.

También hay un grupó de acciones con un andar positivo, entre las que se destacan Ternium Argentina que crece un 5,7% y Mirgor (5,3%).

Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street muestran caídas contundentes, entre las que se destaca Edenor con un 12,2% y Grupo Galicia que cede un 14,5%. Luego aparece Banco Macro (-10,2%) y Banco Francés (-8,8%).

Cuánto subirá el dólar blue empujado por el mega cepo

En tanto, el dólar operó a la baja debido a las pocas operaciones que se generaron a raíz del nuevo cepo. El analista de mercados Christian Buteler destacó: "En el mercado mayorista cerró en $59.50. Es decir, bajó $0.49 (0.82%). Con un volumen u$s 255 millones. Con un cepo que pasó de u$s 10.000 a u$s 200 se desplomó el volumen operado y retrocedió algo su precio".

"Se ve un fuerte ajuste bajista de acciones. No se pudo sostener las subas. Creo qué hay mucho nerviosismo entre los operadores por la transición y lo que vendrá", afirmó el director de Research and Traders, Gustavo Neffa.

Por otra parte, Neffa añadió: "Personalmente, pensé que alguna suba se iba a mantener como comenzó la rueda pero se derrumbó demasiado rápido".

Dólar mayorista

Cierre $59.50, bajó $0.49 (0.82%)

Volumen u$s 255 millones

Con un cepo que pasó de u$s 10.000 a u$s 200 se desplomó el volumen operado y retrocedió algo su precio pic.twitter.com/9xrHAZUFkx — Christian Buteler (@cbuteler) October 28, 2019

En tanto, Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI realizó el siguiente análisis coyuntural: "El cepo es una medida de crisis, muy temporaria, que es para parar una hemorragia, pero si la mantenés en el tiempo destruye a la gallina de los huevos de oro que son los exportadores".

Sardans añadió: "Sin solucionar el tema de deuda no te viene un proyecto más de inversión a la Argentina. Para todo proyecto, la tasa de descuento siempre es el riesgo país".

JPA