Qué medidas pueden ayudar a las empresas en una cuarentena prolongada

por Lorena Rodríguez

Si una cosa preocupa en estos días a los empresarios es cómo hacerse de liquidez cuando son muchos los sectores con facturación 0. Circula la versión de que el Gobierno anunciaría en los próximos días algunas medidas para morigerar la crisis de las empresas, entre ellas una reducción transitoria del pago de aportes patronales para los sectores afectados por la pandemia, entre ellos hoteles, restaurantes y empresas turísticas, aunque podría ampliarse a otros sectores. La decisión habría sido analizada en la reunión del gabinete económico de los miércoles en la que participan Santiago Cafiero, y los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni, entre otros referentes. Pero todavía son trascendidos, no se ha plasmado en nada oficial.

Lo que si es más concreto es que la cuarentena se extendería hasta el 12 de abril próximo con posibilidad de llegar a mayo. Y comienzan a encenderse las alarmas de los empresarios. Hoy se escuchó desde una cámara muy importante del país “Una empresa que no factura, en 30 días quiebra”. En alusión a eso, la Cámara Argentina de Comercio viene pidiendo por las empresas que se encuentran paralizadas, un sector que ocupa a casi 3 millones de empleados registrados. Para evitar el despido de personal, el corte de la cadena de pagos y el cierre de empresas, la CAC pide la habilitación de préstamos a tasa cero.

Empresarios advierten por el impacto del coronavirus: "Si una empresa no trabaja, en 30 días quiebra"

Para el economista Camilo Tiscornia, de C y T Asesores el gobierno ha tomado medidas positivas aunque cabría profundizar en otras de índole impositiva. “Hay medidas de tipo fiscal en donde hay postergaciones en los pagos o excenciones directamente, (que se pueden aplicar), así como transferencias de dinero para personas. Ese combo creo que hay aplicarlo, al igual que otras desde el Banco Central con créditos mas baratos para que las empresas y la gente tengan liquidez y puedan soportar este periodo en que caen las ventas y siguen teniendo gastos”, remarcó. Sin embargo Tiscornia recordó que hoy el país está en medio de esta crisis que abarca todo el espectro, aunque el ve muchas dudas hacia el futuro. “En Argentina tomar estas medidas en un gobierno que está en default vitualmente, que no tiene acceso al crédito y cuyo Banco Central no tiene credibilidad es un riesgo; tal vez no en este corto plazo porque la recesión es tan profunda que contiene todo y hay necesidad de liquidez, pero cuando pase todo esto el gran desafío es cómo se va a recoger el barrilete”, dijo. “Se abren muchos interrogandes a futuro” comentó y recordó que en medio aparece el tema de la renegociación de la deuda.

También la CAME está muy activa monitoreando qué pasa con las empresas y muestra especial preocupación por los contratiempos que puede generar la reapertura del clearing bancario. “Los pequeños comercios, la industria, los servicios y la construcción no podrán enfrentar el pago de los cheques emitidos con anterioridad a la cuarentena, están sin caja diaria, lo ideal es hacerlo de forma progresiva”, señaló el presidente de la entidad Gerardo Díaz Beltrán, y añadió: “Hoy la prioridad es pagar sueldos”. La entidad pidió al Banco Central que reformule el descongelamiento de descubiertos para pymes, especialmente para MiPyMES hasta tramo I, y proponen que en cada caso se pueda disponer un esquema de negociación gradual para la cancelación de pagos, que contemple esta excepcional contingencia.

Damián Di Pace, Director de la consultora Focus Market avala la medida que pretende implementar la CAME sobre compensación gradual de cheques, así como “la posibilidad de girar en descubierto a tasa 0, porque si la empresa queda en descubierto y le van a cobrar tasa para la compensacion que va a generar el banco, muchos pequeños comercios y pequeñas pymes van a terminar quebradas”, dijo. También se pronunció a favor de flexibilizar el otorgamiento de créditos a pequeñas empresas. “Los créditos con tasa del 24% para MiPyme tienen que ser a presentación de sola garantía, es decir que haber garantía de resguardo para poder sacar ese crédito y generar una otorgación del crédito inmediata. Si vamos a estar con carpetas, no lo van a recibir en tiempo y forma y necesitamos darle liquidez al sistema a traves de financiamiento urgente para ese volumen empresario”, recomendó.

Una por una, las 10 nuevas medidas que adoptó el Gobierno contra el coronavirus

Juan Ignacio Paolicchi de EcoGo coincide en que son correctas las medidas tomadas para atender a los sectores que han sido desplazados y que tienen peores condiciones laborales pero advierte que algunas son contradictorias como las medidas para fomentar la reparación del hogar o el relanzamiento del Procrear. “Van en contra de fomentar el trabajo a distancia. Tratar a esto como un problema de demanda que requiere obra pública es un diagnóstico errado” consideró. Paralelamente coincidió con sus pares en que falta otra batería de medida que apunte a aliviar la carga financiera a las empresas, fundamentalmente a las pymes. “Medidas que faciliten procesos administrativos vinculados a lo tributario, una linea de crédito que sea más abarcativa y que esté focalizada en los sectores afectados por la crisis. El REPRO todavía no se anunció como se va a estructurar pero creo que a las empresas le va a venir bien como algún tipo de diferimiento de impuestos;; son necesarias medidas que atiendan a la oferta de bienes. La caída en la demanda es brutal y cuando este termine lo importante es que la mayor cantidad de empresas queden en pie porque esto se debe a un shock impredecible”, indicó y recordó que “Argentina tiene muy poco margen fiscal y monetario para atenderlo, de ahí el problema”, concluyó.