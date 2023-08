Economistas analizaron las razones y consecuencias, en el corto y mediano plazo, detrás del paquete de medidas anunciado este domingo por Sergio Massa para trabajadores, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la tarjeta Alimentar.

Se destacan, entre otras acciones, una suma fija de $60.000 en dos cuotas mensuales, para trabajadores del sector público y privado, un bono de $37.000 pesos en septiembre, octubre y noviembre para jubilados y pensionados, la exención en el pago del componente tributario por seis meses para monotributistas de las categorías A, B, C y D y el acceso a créditos de ANSES de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas con tasas subsidiadas, por mencionar.

El objetivo principal de esto, explicó el funcionario, es ayudar a combatir las consecuencias de la devaluación del 22% implementada el lunes posterior a las elecciones primarias, que ya está teniendo un impacto significativo en los precios. Según informes de consultas privadas, podremos ver varios de los próximos meses con dos dígitos en el porcentaje de aumento del IPC.

Ante la consulta de PERFIL, la directora de NM Consultora, Natalia Motly, el Jefe de Economía de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, el economista Pablo Tigani y el experto en finanzas Gastón Lentini manifestaron sus opiniones respecto a las nuevas disposiciones y el impacto que éstas pueden o no tener, tanto positiva como negativamente. Rodolfo Santángelo, fundador de la consultora MacroViewm, hizo lo propio, en diálogo con el programa "Esta Mañana" de Radio Rivadavia.

Natalia Motyl: "Hoy esas medidas no hacen más que agravar la situación"

Respecto a los anuncios, la economista y directora de NM Consultora, Natalia Motly, aseguró que "buscan recomponer los salarios", aunque afirmó que, a la hora de evaluar su grado de positividad o negatividad, se debe hacer una apreciación más minuciosa: "Hay varias aristas para analizar sobre las medidas".

"En primer lugar, los salarios, deflactados por la canasta básica, se han corroído en 5,5% desde enero a junio, sin contar los últimos dos meses, en donde se dio una aceleración de la inflación, que en agosto podría superar los dos dígitos mensuales. Lo mismo con los haberes, que se han corroído en más de 6% en el último año", explicó.

En este sentido, manifestó que la suba de jubilaciones, salarios en empleos públicos y accesos a créditos "tendrán un impacto sobre los precios" ya que, considera, para llevar adelante la medida "deberán inyectar pesos para financiarlos, lo que generará una erosión en el valor de la moneda".

Por el contrario, sostuvo que los aumentos en el sector privado no tendrán efecto en la inflación. "No es lo mismo. En este caso salen, en parte, de las empresas, por lo que no presiona sobre el nivel general de precios ya que solo es una redistribución de recursos entre factores productivos. La participación del empleo sobre ingreso es mayor con estás medidas", dijo.

A su vez, aseguró que las sumas fijas podrían tener consecuencias en la cotización del dólar, principalmente desde el punto de vista informal. "El exceso de pesos irá a consumo o a mayor demanda de divisas por lo que podría haber presiones en el mercado cambiario", argumentó.

"Al final se entra en una dinámica en la que lo que parecía un alivio termina afectando aún más a los sectores en el corto y mediano plazo. Hoy esas medidas no hacen más que agravar la situación", concluyó.

Eugenio Marí: "Estas medidas no rompen con la tendencia de caída en el poder adquisitivo"

Por su parte, el integrante de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, estimó que las medidas anunciadas "tendrán un costo fiscal bruto de 0,4% del PBI, algo que será morigerado por la aceleración inflacionaria que hubo y que ayuda a licuar los gastos", en especial en jubilaciones y prestaciones sociales que, asegura, "tienen una fórmula que ajusta por inflación pasada".

"El Gobierno ahora se mueve en sentidos contrapuestos. Por un lado, tiene que mostrar una baja en la inflación, que en agosto estimamos se ubicará por encima del 10%. Por otro, busca sostener el consumo con un ‘Plan Platita’. Pero, como ya no cuenta con recursos para hacer este tipo de políticas, se corre el riesgo de que se dependa aún más de la emisión monetaria y que eso arroje más combustible al fuego inflacionario. Aunque lo más probable es que esta emisión sea esterilizada con deuda remunerada del BCRA", explicó.

El economista de Jefe de la fundación aseguró que "estas medidas no rompen con la tendencia de caída en el poder adquisitivo de los argentinos" y plantó un objetivo pensando en la próxima gestión, cuando culmine el mandato de Alberto Fernández, sea quién sea la persona que llegue a la Casa Rosada.

"Será imprescindible que el próximo gobierno lance un programa de estabilización y desarrollo para que Argentina empiece a sacar familias de la pobreza y este tipo de parches sean cada vez menos necesarios", concluyó.

Pablo Tigani: "Las medidas anunciadas son auspiciosas"

En contraparte, Pablo Tigani resaltó que las medidas "son, realmente, auspiciosas" y que servirán para "poder pasar este tiempo de transición hasta que quede atrás el periodo electoral".

"Tienen como objetivo atacar los efectos generados por la devaluación, que pedía el Fondo Monetario Internacional. Concretamente, tienen la intención de reforzar los ingresos promedio de la población, no solamente de la clase activa sino, a su vez, pasiva. Fortalece, también, a los exportadores con financiamiento y, por su puesto, a todo lo que tiene que ver con las asignaciones familiares", argumentó el economista.

Además, destacó que el aumento en el consumo, en caída luego de la medida implementada en relación al tipo de cambio oficial, generará más ingresos a las arcas estatales dado estos "incentivos", que servirían para financiar otras políticas de asistencia social.

"Todo lo que tenga que ver con aumentos para la clase pasiva están relacionados con el consumo, para que puedan mantener los niveles de manera natural, como hasta ahora. Pero con dos cosas que son bastante importantes: una es el congelamiento del precio de los productos farmacéuticos y, la otra, es el no aumento de los combustibles. También hay un acuerdo de precios de alimentos. Todas esas variables son de suma importancia", agregó.

"Todo lo que va a recoger el Estado como consecuencia de una reanimación de la economía, que venía desacelerándose en los últimos meses, va a generar más recaudación. Esto a partir de un estímulo a la demanda agregada, desde el punto de vista macroeconómico, y del impulso al ingreso, desde el punto de vista de los trabajadores", concluyó.

Gastón Lentini: "Las consecuencias las va a pagar el próximo presidente"

Mientras que el experto en finanzas, Gastón Lentini, apuntó duramente contra las medidas anunciadas por el ministro de Economía, asegurando que no son otra cosa más que "un paliativo o un parche" que tendrán futuras consecuencias en los precios y en la pérdida del poder adquisitivo.

"Todas las medidas de Massa que están orientadas a cuidar el bolsillo de la gente no son otra cosa que un nuevo 'Plan Platita', el mismo que, anteriormente, nos trajo un 120% de inflación anual", manifestó.

Además, hizo énfasis en la erosión del peso como una de las claves para el análisis de la medida. "Creo que el foco debe estar en qué estamos haciendo, que es darle un montón de pesos a la gente. Gente que no va a querer quedarse con esos pesos, porque ya sabe lo que se viene, lo que pasó en el 89' y en el 2001", explicó.

"Entonces las personas van corriendo a sacárselos de encima, ya sea accediendo a los mercados, stockeandose o consumiendo. Pero el objetivo, en cualquiera de los casos, es no tener pesos porque ya sabe que con esos pesos, en el futuro, van a poder comprar menos cosas. Ahí está el trasfondo de la cuestión", agregó.

Por último, y en relación a las consecuencias que, considera, estos anuncios pueden tener en el corto y mediano plazo, concluyó: "Básicamente, vamos a ver los efectos de seguir imprimiendo y regalando plata dentro de dos o tres meses. Lo va a pagar el próximo presidente, sea quién sea. No nos extrañemos, con estas medidas, de ver un nivel inflacionario del 150%".

Rodolfo Santángelo: "Estas medidas son parches, más de lo mismo"

En sintonía, el fundador de la consultora MacroViewm, Rodolfo Santángelo, sostuvo que los recientes anuncios económicos "son más de lo mismo" porque "ni los salarios ni las jubilaciones le van a ganar a una inflación tan alta".

"Son parches que, en realidad, hacen falta ante esta situación de tanta remarcación, pero son para correr por detrás. Cuando hay 7% u 8% de inflación mensual hay que dar ayuda, desde el Estado, cada dos o tres meses. Pero cuando hay 15% de inflación, como va a suceder en septiembre, hay que adelantar este tipo de medidas", afirmó, en diálogo con el programa "Esta mañana" de Radio Rivadavia, informó la agencia NA.

"Sabemos, por la historia, que las jubilaciones ni los salarios le van a ganar a esta tasa de inflación tan alta. Y no creo que estas medidas den vuelta el panorama electoral", enfatizó, respecto a los resultados de las últimas PASO, que posicionaron al ministro de Economía, y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa como tercero, en una jornada que tuvo, como ganador, al libertario Javier Milei.

Por otro lado, calificó como "malísimo" el congelar precios, situación que se da en los casos de medicamentos y combustibles. En este sentido, dijo que "sería un servicio a la Patria si los precios se descongelan a mediados de septiembre y se empezara a mover un poquito el dólar, porque sino, la olla a presión puede saltar".

Por último, señaló que el Gobierno "se pasó doce meses pretendiendo evitar una devaluación y la devaluación llegó" y que "ahora pretende algo todavía más imposible, que es que la devaluación no se traslade a los precios".

LR