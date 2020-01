Rusia quiere ayudar a construir una vía férrea que una Vaca Muerta con Bahía Blanca

Rusia quiere ayudar a reconstruir parte de los 800 km de la vía férrea que unen la formación petrolera y gasífera de Vaca Muerta –en la provincia de Neuquén– y el puerto bonaerense de Bahía Blanca, según confirmó el embajador ruso, Dmitry Feoktistov.

“La compañía rusa de ferrocarriles RZD tiene interés en vincularse a este proyecto”, señaló el diplomático, que aclaró que “la administración anterior [de Mauricio Macri] no tomó ninguna decisión sobre esto” y que el gobierno ruso está interesado en “recibir una confirmación de parte argentina de que tiene interés y en segundo lugar conocer las condiciones”.

El proyecto de llevar el tren hasta el yacimiento de hidrocarburos no convencionales con la ayuda de Rusia había sido anunciado por Macri en diciembre de 2018 pero quedó inconcluso. Vaca Muerta puede generar "500.000 puestos de trabajo en los próximos años, pero necesita un tren", dijo el entonces presidente. “Sin el tren, esos 500.000 [puestos], por más que tengamos el gas y petróleo, no se van a dar porque no llegamos a llevar todas las herramienta y materiales para desarrollar Vaca Muerta", manifestó entonces.

Fernández, invitado a Rusia

Feoktistov destacó la importancia de las relaciones económicas y comerciales en el vínculo bilateral en una entrevista publicada por la agencia rusa Sputnik. "En 2018 el comercio creció 40 % pero el año anterior no creció, esto no es bueno, debido a la situación en Argentina. Creemos que hay que pasar a otro nivel como corresponde a socios estratégicos en el marco del G20", aseguró el enviado diplomático de Vladimir Putin.

El mandatario envió una invitación a Alberto Fernández al momento de asumir el poder el 10 de diciembre y se esperaba que se reuniera con él la semana pasada en Jerusalén.

Sin embargo, “el programa del presidente Putin [en Israel] se redujo por la formación del nuevo Gobierno en Rusia y todos los encuentros se suspendieron por falta de tiempo”, señaló Feoktistov, quien explicó que el mandatario “solo se reunió con los líderes de Israel y Palestina y no hubo tiempo para otras reuniones”. “Por supuesto se mantiene la invitación que realizamos durante la posesión de Fernández en diciembre para hacer una visita oficial a Rusia y esperamos que pueda ser este año para realizar conversaciones de alto nivel”, afirmó el embajador.

"Miles de millones de dólares que Argentina no tiene"

Dmitry Feoktistov y Felipe Solá.

Cuando el presidente Putin visitó Argentina se firmaron dos documentos de colaboración estratégica en la esfera atómica, recordó el embajador. “La corporación Rosatom propuso distintas variantes de cooperación, como la construcción de una central de alta potencia, otra de medianas características, o una estación nuclear flotante, es decir, una estación instalada en un barco”, pero todavía no hay respuestas, destacó el embajador.

Feoktistov dijo que Rusia está “dispuesta a trabajar bajo la fórmula de 'construir y operar', es decir, financiar la construcción y la operación de estas centrales”. “La parte argentina sólo tiene que acordar comprar la energía por determinado precio, es decir que en una etapa inicial no tiene que poner nada”, afirmó. “Esto son miles de millones de dólares, entendemos que Argentina no tiene ese dinero, por eso proponemos una fórmula flexible según la cual nosotros construimos, operamos y financiamos, pero por ahora no hay respuestas sobre estos temas”.

La entrevista de Sputnik menciona además que la compañía TMH Argentina (representante de la corporación rusa TMH) participa en una licitación para proveer vagones y locomotoras, un contrato de cerca de 850 millones de dólares. “El resultado de la licitación debía conocerse durante el año pasado, pero todavía no se ha informado”, comentó el embajador. Además, corporaciones rusas como Gazprom, Zarubezhneft y otras, están interesadas en cooperar con la parte argentina e YPF para desarrollar nuevos yacimientos o para mejorar la productividad de los pozos existentes.

Sobre el avance en todas estas propuestas, Feoktistov afirmó que por ahora el gobierno de Alberto Fernández debe resolver el tema de las negociaciones con el FMI y de la deuda, pero espera que pronto se puedan encarar estos proyectos. "Rusia reafirma su disposición para trabajar conjuntamente en ellos", destacó el embajador, y señaló que así lo habló con el canciller Felipe Solá durante su encuentro el pasado 21 de enero.

DS