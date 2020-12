Tarifas: jubilados y sectores vulnerables estarán subsidiados

El Gobierno trabaja en un esquema para poner fin al descongelamiento de los servicios públicos para adecuar las tarifas a sus costos. En ese marco, ayer el presidente Alberto Fernández lanzó el Plan Gas 2020-2024 que busca detener la declinación en la producción y reducir el sobrecosto que implica la importación.

El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, se refirió a la discusión de las tarifas y reveló el plan Gas que el Gobierno evalúa. "Estamos trabajando sobre las tarifas. Hoy las tenemos congeladas por ley", recordó el funcionario.

“La Argentina no está para aplicar una RTI dolarizada como quedó de la gestión anterior. Entonces queremos trabajar en una tarifa de transición para que ese impacto no sea tan alto. Esto es importante porque lo que necesitamos es que la gente no tenga que dejar de consumir otros bienes y servicios para pagar la energía, que no genere recesión en otras actividades", consignó Martínez en diálogo con el programa Habrá Consecuencias que se emite por El Destape Radio.

En ese marco, el funcionario explicó que gracias a la pandemia de coronavirus desde el Gobierno pudieron identificar a la población que necesita más ayuda estatal. “Habrá sectores que entendemos que están en una situación de vulnerabilidad que si usamos subsidios de manera mucho más eficiente e inteligente podremos llegar (...) Tendrán que estar subsidiados porque si les quieres cobrar el precio no lo pueden pagar”, indicó el Secretario de Energía.

Entre ellos, Martínez sostuvo que "los jubilados pueden tener una tarifa diferencial, sin lugar a dudas". Asimismo insistió sobre la posibilidad de "una tarifa diferencial para los sectores más vulnerables y una tarifa más alta para los que sí pueden pagar para sostenerla".

Consultado por si el planteamiento del Gobierno es que la tarifa esté atada al salario, Martínez apuntó: “Yo no lo diría directamente así, pero sí tiene que haber una cabeza de los argentinos en una relación que vos sepas que más o menos siempre destinás el mismo porcentaje de tus ingresos a pagar la energía, que no crece por encima de tu capacidad adquisitiva”.

El aumento de los combustibles

Por otro lado, Martínez se refirió a la posible aplicación de un nuevo impuesto que aumente el valor de los combustibles. En esta cuestión, reconoció que con ese sector hay una "tensión permanente”. “Ellos plantean un incremento superior o quieren aumentar más porque tienen una visión sectorial y nosotros tenemos una integral y el interés es el nacional y del pueblo. Tienen que entender que hay que considerar para nosotros siempre cómo afecta”, indicó.

Y añadió que la Casa Rosada va a defender incrementos asumibles para la población: "Todos los meses van a estar pidiendo aumento de nafta y todos los meses vamos a bajar esas pretensiones".

