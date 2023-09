El gobierno paraguayo resolvió el retiro del 100% de la energía de la Entidad Binacional Yacyretá que le corresponde y profundizó las tensiones suscitadas con la administración argentina por el cobro del peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay.

El anuncio oficial fue realizado por el vicepresidente Pedro Alliana durante una conferencia de prensa en la que también participó el director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez; el titular de la represa de Itaipú, Javier Zacarías y el responsable de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.

Los fundamentos del gobierno paraguayo sobre la maniobra en Yacyretá

"Del lado argentino no nos están desembolsando lo que corresponde con Yacyretá por la cesión de energía. La deuda que se tiene es de 93 millones de dólares y que ellos no reconocen. Como también la diferencia de la energía que se entregaba por 18 millones de dólares al mes y de repente pagaron apenas 10 millones de dólares y que tampoco reconocen", aseguró Alliana.

Por su parte, Sosa justificó la medida con la ola de calor que azota al país vecino: "Con este nivel de temperatura la demanda de energía estaría por encima de los 3000 megavatios de potencia. Eso nos permite retirar la energía", agregó. A la vez, el funcionario calificó la maniobra como "una decisión estratégica y política del gobierno nacional de retirar el 100% de la energía que le corresponde".

Hasta el momento, Paraguay sólo utilizaba el 15% de la energía total, mientras que la Argentina se quedaba con el 85% restante. Bajo la nueva modalidad, la disponibilidad de la nación vecina creció 35 puntos porcentuales hasta el 50%, dejando la mitad de la producción para cada uno.

Yacyretá: la mirada de los expertos sobre la decisión paraguaya

En diálogo con PERFIL, el director del Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", Jorge Lapeña, determinó que si la Argentina estaba utilizando la energía que ahora pasará a manos paraguayas, "puede tener una consecuencia de que obligue a hacer un replanteo de cómo se está haciendo el despacho interno nuestro".

"Yacyretá es una central binacional de un tamaño muy importante. Si eso resta a la Argentina, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) deberá evaluar el impacto que puede tener hacia nosotros", juzgó.

Y acotó: "Esa energía que se toma de la represa se utiliza y no se desperdicia. Para nuestro país es un problema si hay una parte de la generación que no se va a utilizar porque tendrá que reemplazarla".

Por su parte, el ex secretario de Energía y Minería Emilio Apud remarcó que como "Paraguay no tiene un mercado para tanta energía, entonces se quedaba con el 15%". Además, el especialista remarcó que el país fronterizo "tiene ingresos de energía por Itaipú".

"Es un problema para el sistema argentino porque andamos muy justos con la generación de energía eléctrica. No sé cómo se va a arreglar. En esta época del año no hay mayor problema pero cuando viene el calor si no tenemos esa potencia, va a agravar la situación actual", alertó Apud.

Según sus cálculos, la Argentina perdería alrededor de 1050 megavatios por la decisión del gobierno de Santiago Peña. "En el verano pasado solamente se disponían de entre 28.000 y 29.000 megavatios y cuando el pico de demanda llegó ahí, hubo que hacer cortes", ilustró.

Desde su óptica, la reducción en las cantidades de energía "nos baja la calidad del servicio" y "en el cortísimo plazo, no estamos en condiciones de disponer de esos megavatios que ahora los va a tener Paraguay".

Escalan las tensiones diplomáticas entre Argentina y Paraguay

En las últimas semanas, los cortocircuitos entre los integrantes del Mercosur escalaron debido a la presión de Peña para que Argentina cese con el cobro del peaje de la Hidrovía, un proyecto fluvial vital para el intercambio comercial de la región.

El ministro de Economía Sergio Massa se reunió con el mandatario paraguayo a fines de agosto para apaciguar las aguas. No obstante, días más tarde el presidente criticó duramente al candidato presidencial de Unión por la Patria al considerar que había incumplido con su palabra.

En las últimas horas, Massa criticó en duros términos el retiro de la energía de Yacyretá por parte de Paraguay y se preguntó por qué los vecinos "no nos pagan la deuda millonaria que tienen" por la construcción de la represa binacional localizada en el río Paraná.

Así, el líder del Frente Renovador aludió a un pasivo de unos USD 4.000 millones que el Estado paraguayo mantiene con el argentino en concepto de las obras del dique que genera una producción anual de 20.000 gigavatios.

