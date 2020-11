La conversación y las nuevas reglas de la comunicación

Con más de 20 propuestas en modalidad online, “Recalculando, nuevos mapas para la conversación” reunió a especialistas de Argentina, España, Estados Unidos, México, Costa Rica y República Dominicana, que fueron seguidos por estudiantes, docentes y profesionales de todo Latinoamérica a través de Zoom y You Tube.

“Este es un espacio que se consolidó como un lugar de análisis, debate y reflexión en nuestra casa de estudios”, aseguró el decano de la Facultad, Gustavo Naón, durante la inauguración de las conferencias. Y agregó: “Coincidimos en la pasión por la comunicación en tanto práctica social y objeto de estudio”.

Las jornadas tuvieron como participación destacada la presencia del catedrático de Teoría y Análisis de la Comunicación Digital Interactiva del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Carlos Scolari, quien presentó su último libro “Cultura Snack”. En este sentido, se explayó sobre un nuevo concepto al que denominó micromediología, como la “disciplina que estudia los contenidos breves, dispositivos mediáticos de reducidas dimensiones y fenómenos vinculados al carácter efímero y fragmentario”.

👉Con las conferencias destacadas de Carlos Scolari, Safiya Noble, Gisela Rubach y Paul Capriotti, @socialesunlz llevó adelante las III @JornadaComUNLZ: “Recalculando, nuevos mapas para la conversación”.

📌Lee las mejores frases y accedé a las charlas en:https://t.co/BHo9Ygylkt — Universidad Nacional de Lomas de Zamora (@UNLZoficial) November 9, 2020

Frente a más de 200 espectadores que siguieron en vivo la charla, Scolari destacó que, con la llegada de la web 2.0, se “ha multiplicado y expandido la cultura snack. La web ha potenciado los relatos breves y su circulación. Ha generado el ecosistema ideal para que florezcan, se crucen, se hibriden los relatos breves”.

Siguiendo con el campo de la investigación crítica de internet, Safiya Noble, profesora asociada en la Universidad de California, hizo su aporte al debate exponiendo sobre los sesgos existentes en los motores de búsqueda en la web, tema de su libro “Los algoritmos de la opresión”.

Las jornadas se iniciaron con la ponencia del investigador del Conicet, Martín Becerra, quien puso énfasis en la brecha de conectividad. “Se necesitan políticas públicas que no solamente se orienten a que no se caigan los que están a punto de caerse, sino que integren a los que no estaban integrados, por ejemplo, conectividad en barrios populares”, sostuvo.

Los exponentes internacionales también se dieron cita a través del “Espacio Fisec”, otra de las intervenciones destacadas del encuentro de comunicación en el que representantes del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación analizaron el desarrollo de la Nueva Teoría Estratégica.

En el día dedicado a las relaciones públicas, fue el turno de la disertación del profesor e investigador del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, España), Paul Capriotti.

El cierre estuvo dedicado a repensar la construcción de las identidades conurbanas en el panel integrado por Gabriel Kessler, investigador del Conicet, Javier Auyero, investigador en la Universidad de Texas, Florencia Alcaraz, directora del sitio Latfem, y Josefina Nicolini, fotógrafa y colaboradora del suplemento Las 12 de Página 12.

Las conferencias, que están disponibles en el canal de You Tube de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, se completaron con las participaciones de Emma Torres, Octavio Islas, Brenda Bianquet, Rocío Brenes, Manuel Quiterio Cedeño Pérez, Rubén Canella, Avelina Frías, Yehonatan Abelson, Ricardo Castillo, Mora Matassi y Desiré Cano.