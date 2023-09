Ya está en los kioscos "El Diario del Juicio", sobre el Juicio a las Juntas Militares de 1985

En el marco del relanzamiento de "El Diario del Juicio" con el que se cubrió el Juicio a las Juntas Militares en 1985, Perfil anuncia la disponibilidad de este material histórico en todos los kioscos de revistas de todo el país.

El registro gráfico más fidedigno que haya quedado del Juicio a las Juntas Militares de 1985.

En una edición histórica resumida en 96 páginas, en un diario formato tabloide de páginas a color con los testimonios, alegatos, sentencias y fotos inéditas de su acervo puestas en valor con las nuevas tecnologías; Editorial Perfil, con la iniciativa de Perfil Educación, busca fortalecer y difundir como archivo histórico a todo el país el diario que cubrió el juicio más importante en cuestión de Derechos Humanos en Argentina y, también, a modo de celebración por los 40 años de la democracia en Argentina.

Entre el 27 de mayo de 1985 y el 28 de enero de 1986, "El Diario del Juicio" se dedicó a informar sobre el Juicio a las Juntas en 36 ediciones diferentes. La idea era tomar notas de lo que se decía en las audiencias de manera muy precisa, comparar esas notas con los registros oficiales y luego plasmar en papel los testimonios más importantes de cada sesión.



Cada número, presentaba un segmento central de 24 páginas que detallaba las declaraciones hechas durante el Juicio, junto con ocho páginas adicionales que destacaban noticias actuales relacionadas con los eventos que ocurrían en los Tribunales. En las páginas periodísticas de la publicación, se incluían opiniones, columnas y entrevistas con figuras destacadas de esa época. Incluso, un joven Alberto Fernández contribuyó como columnista en la revista.

La redacción que trabajó dia y noche en el año 1985 estaba compuesta por Marcelo Pichel (Jefe de Redacción), Alberto Amato (Secretario de Redacción) y los periodistas Carlos Cabeza Miñarro y Rodolfo Zibell.

Hoy, a 38 años de la primera edición de este diario histórico y en celebración de los 40 años de democracia. Vuelve a estar disponible la reedición del diario que cubrió el Juicio a las Juntas Militares.

Los objetivos del entonces diario se explicitaron en una nota editorial de balance, en la última entrega: “Con la publicación de esta cuarta y última parte de la sentencia que condenó a los ex comandantes del tristemente célebre proceso, El Diario del Juicio pone fin a sus semanales entregas de versiones taquigráficas. A través de ocho largos meses, hemos acercado a nuestros lectores un pedazo de la historia contemporánea argentina. Una historia trágica, es cierto, pero, por eso mismo, ineludible. El Diario del Juicio también pone fin a su corta vida. Nacimos al amparo de la reconstituida democracia, cobijados por la libertad, para reflejar este juicio histórico. Pero no para reflejarlo con la fidelidad vana de un espejo, sino para devolverlo a los lectores tamizado por las opiniones de juristas, sacerdotes, testigos y, también, por nuestras propias opiniones. Ahora sí, terminado el juicio legal, el juicio a los ex comandantes pertenece, en parte, a la Historia. El Diario del Juicio puede, serenamente, ingresar en los archivos”.

Hoy, a 38 años de la primera edición de este diario histórico, que llevó Perfil adelante para comunicar a la sociedad lo que ocurría en la Sala del Palacio de Tribunales donde se juzgaban a los principales responsables de la dictadura en Argentina y en celebración de los 40 años de democracia. Vuelve a estar disponible la reedición del diario que cubrió el Juicio a las Juntas Militares. Un documento histórico que contiene la declaración de más de trescientas víctimas del terrorismo de Estado, los alegatos de los fiscales, las defensas de los militares y las sentencias.

