por Redacción Perfil

Más noticias de elespia Espía Espía Espía

La boda que unio el faena con Ibiza. La coyuntura económica es una circunstancia. Sobre todo cuando se casa una hija, cuya boda se planeó con antelación, y con un dólar que no se imaginaba rondaría los 60 pesos. Aunque para las familias Sielecki-Werthein los vaivenes de la economía local también los afectan a su manera, igualmente siguieron con el plan que se inició el sábado 24 de agosto en el Faena Art. Allí, ese día y a las cinco de la tarde, comenzó la celebración de la unión de Tatiana Sielecki y Patricio Vázquez. Ella es hija de Daniel Sielecki y Gisela Werthein –hoy ya separados. Sin ceremonia judía, porque este yerno de Sielecki no abrazó esa religión, y con show de Ráfaga, el festejo se prolongó hasta bien tarde. Tras un impasse de 15 días, esta semana se completó la segunda parte de la celebración...en Ibiza. Si bien la invitación no incluía aéreos ni alojamiento –aunque millonarios los Sielecki no imitaron a Alejandro Roemmers–, hubo argentinos que viajaron a la isla española y disfrutaron del programa de tres días de eventos.

Festejo diplomático. A tope estuvo la residencia del brasileño Sérgio Danese para celebrar la independencia de su país, en Buenos Aires. Llamó la atención que no se rompiera la tradición de entonar ambos Himnos patrios. Para algunos, todo un gesto de un diplomático nombrado por Temer y no por Bolsonaro. Lo festivo se tradujo en las barras que liberaron caipirinhas hasta pasadas las 22. Lo sobrio en los semblantes de los oficialistas Fulvio Pompeo, Juan Mahiques y Federico Pinedo, éste último en charla con embajador español Francisco Núñez que le explicaba detalles que éste tenía del viaje de Alberto Fernández a España. Y quien tuvo su tiempo de charla con el brasileño anfitrión fue Jaime Duran Barba.

De viaje. De viaje y seguida con atención su agenda –ahora privada– está Luis Caputo. Casualmente a punto de cumplirse un año de la firma del acuerdo con el FMI, el ex funcionario de Macri, está de visita por Estados Unidos.

Una fiest en “la Isla”. El magnífico cuarto piso de 635 metros cuadrados que fuera del “banquero maldito” Enrique “Puchi” Rohm y que quisieron comprar desde Xuxa hasta Tinelli, es hoy de Darío Ahuad, hijo de un ex gobernador de La Pampa, y ex yerno de un empresario que contribuye fuerte al PBI. En ese edificio de “la isla” con magnífica vista a Plaza Mitre tiene vecinos con apellidos que cotizan –en la Bolsa y socialmente–, y optan por el bajo perfil. Hace unos días Ahuad abrió su piso para una reunión con algunos amigos suyos, a los que sumaron una decena de personajes convocados por una agencia de relaciones públicas, de la que uno de sus titulares festejó en dicha reunión, su cumpleaños.Menú impecable y Veuve Clicquot, solapadas fotos en redes sociales y la intriga que genera la movida de Ahuad quien podría levantar el perfil haciendo circular, por ejemplo, que es quien le alquiló su casa de Barrio Parque a Pampita Ardohain.