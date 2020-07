DESTINO EN NUEVA YORK Y CON FAMILIA EN MODO REMOTO

Nuevo horizonte encontró en Estados Unidos Mariano Federici. Su paso por la función pública como titular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Macri no parece haberlo entusiasmado lo suficiente como para seguir acompañando al proyecto macrista pos diciembre 2019. Hombre más afecto a lo técnico, ya está instalado en Nueva York como vicepresidente en una compañía financiera: K2 Intelligence Financial Integrity Network. Como a muchos en todo el mundo, el coronavirus y más que nada la cuarentena y su prolongación, junto con la logística de los viajes, a Federici lo tomaron por sorpresa. A punto tal que él hizo la avanzada familiar a esa ciudad para acondicionar la llegada de los suyos, y estos, lógicamente, siguen en Buenos Aires a la espera de que se regularicen las condiciones para poder iniciar una nueva etapa en familia en Nueva York.

ENCUESTA

Números y encuestas por doquier aun cuando hay empresas que cargan con pifiadas cuasi bochornosas. Aun así la fascinación que ejerce es similar a las predicciones del Zodíaco, algo que también “puede fallar”. La realidad de la cuarentena confirmó los datos de los problemas de conectividad, telefonía y acceso a internet en hogares y de las personas en la Argentina. Falencia que repercute en la calidad de los estudios que se realizan por esos medios.Temas que se trataron en el último seminario virtual del politólogo Juan Manuel Sabaris. Varias preguntas que quedaron abiertas para después de la cuarentena pero la que llamó la atención fue la que planteó insistidor sobre cómo analizar las encuestas. ¿Coincidencia? Ninguna de las publicadas en los últimos días tratando de instalar la caída de imagen del Gobierno incluyó preguntas sobre si había cambios en la intención de voto respecto de las últimas elecciones. Y además sobre la posible aparición de nuevas preferencias electorales o nuevos nombres que, por la coyuntura, pudieran llamar la atención.

MOROSO

La desorganización que genera en las finanzas familiares esta pandemia es variada y en escalas diferentes. Igualmente, hay clubes de rancia estirpe como el Club Argentino de Tenis que se ciñe a algunas tradiciones, ajenos al entorno. Por ejemplo, poner en el hall de acceso el listado de morosos. Por suerte para el mediático socio al que colocaron en ese “oprobioso” grupo, el club está cerrado.

ENCUARENTENADO

Se fue por un fin de semana a su casa en el country pero desde que se estipuló el aislamiento social preventivo y obligatorio, no salió de Martindale. Y no era el plan que tenía el ex ministro macrista Francisco “Pancho” Cabrera para estos más de cien días. Zoom y espacio verde no le faltó. Pero sobre todo un anticipo de convivencia obligatoria o un examen para poner a prueba caracteres y temperamentos con su nueva pareja, María Lía Gianetti. Ella es ex modelo con mucho recorrido en el exterior y siempre tuvo un más que bajo perfil, incluso cuando fue la novia de Guillermo Vilas en los años 90. Y mucho más cuando fue pareja de uno de los ex funcionarios que este tiempo está en la mira de la Justicia: Gustavo Arribas. Si el ex AFI sabe secretos, ella seguro sabe algunos por demás interesantes.