Al igual que Titanic, la tragedia del Titán tendrá su película

La tragedia de junio pasado, protagonizada por el submarino Titán y que cobró la vida de cinco personas mientras se adentraba en el Atlántico para visitar los restos del Titanic, se está transformando en una película que actualmente está en proceso de desarrollo.

La empresa productora MindRiot Entertainment es la responsable de llevar a cabo este largometraje, que complementará a una serie documental previamente anunciada por la misma compañía. Curiosamente, ambas propuestas comparten, al menos provisionalmente, el mismo título: "Salvaged". La serie se confirmó hace apenas dos semanas, y ahora la productora dio luz verde a una película que narrará todo el caso, el cual capturó la atención mundial durante varios días.

Aunque no se revelaron muchos detalles acerca de la película sobre el submarino Titán, la fuente proporciona una idea general de la trama. La cinta abordará tanto la preparación previa al viaje al Titanic como el accidente en sí y los acontecimientos posteriores. El filme será coproducido por E. Brian Dobbins, reconocido por su trabajo en series como "Black-ish" y "The Blackening", mientras que los guionistas encargados serán Justin MacGregor y Jonathan Keasey.

"La tragedia del Titán es otro ejemplo más de desinformación e inmediatez para bombardear del sistema. En este caso, nuestro incesante ciclo mediático, 24 horas al día, siete días a la semana, que condena y arruina las vidas de tantas personas sin un proceso adecuado", aseguró al respecto Keasey.

Las víctimas de la implosión de Titán.

"Nuestra película no solo honrará a todos los involucrados en la tragedia del submarino y a sus familias, sino que también mostrará una preocupación más grande sobre la naturaleza de los medios de comunicación en la actualidad", añade el cineasta. "La verdad es lo único que importa. Y el mundo tiene derecho a saber la verdad, siempre, no el cebo lascivo que nos meten en la garganta quienes buscan sus cinco minutos de fama. La vida no es blanco o negro. Es complicada. Hay matices. Siempre hay matices", sentencia.

El enojo de James Cameron, el director de Titanic

A pesar de los numerosos rumores que vincularon al director James Cameron con este proyecto, dada su experiencia en la dirección de la película 'Titanic' y su relación personal con uno de los tripulantes fallecidos, algo que le afectó profundamente, el cineasta ha desmentido categóricamente su participación en el mismo.

En un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Cameron declaró de manera contundente: "Por lo general, no respondo a los rumores ofensivos en los medios, pero siento la necesidad de hacerlo ahora. No estoy en ninguna conversación relacionada con una película de OceanGate, ni lo estaré en el futuro".

El director optó por mantenerse al margen de este proyecto que abordará los eventos del 18 de junio pasado, cuando el submarino implosionó a gran profundidad cerca de los restos del Titanic, que se hundió en abril de 1912.

