Cómo es The Eras Tour, la gira con la que Taylor Swift se presenta en Argentina

Taylor Swift, una de las artistas pop más populares del momento, llegó a la Argentina por primera vez en el marco de su gira "The Eras Tour". Durante las noches del 9, 10 y 11 de noviembre, los "swifties" (nombre de sus admiradores) podrán ver a la cantante estadounidense de 33 años tocar en el Monumental, en un concierto tributo a su carrera musical.

La gira es una celebración de las diferentes etapas de la carrera de la cantante que comenzó hace casi veinte años y que mezcla los clásicos de sus inicios con las novedades que fue incorporando en un repertorio que incluye canciones de cada uno de sus diez álbumes de estudio. "Será un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)", indicó la compositora en noviembre pasado al anunciar el evento a través de sus redes sociales.

El nombre es a raíz de que la cantante busca "que todas las Taylors atiendan el teléfono" y así representar en la gira todas sus "eras", es decir, cada álbum que lanzó hasta la fecha. Con ese objetivo, el espectáculo consiste en alrededor de 45 canciones distribuidas en diez actos.

Los actos siguen un orden específico: Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989, canciones acústicas sorpresa y Midnights. Sin embargo, falta su disco debut homónimo, el cual fue reemplazado por el momento acústico, que varía en cada recital. "El objetivo es tocar canciones diferentes cada noche y nunca repetir la misma en el set acústico", explicó la cantante. Con una duración aproximada de tres horas, se trata del show más extenso en la carrera de Swift.

Cada era busca ser representada además desde lo visual ya que cada acto sigue un esquema de colores en honor a cada álbum, con interludios compuestos por imágenes y videos que se transmiten entre cada acto a través de las pantallas del escenario. Sumado a esto, la artista utiliza 16 vestuarios diferentes elaborados por diseñadores de alta costura para representar cada etapa de su carrera. Entre sus prendas se destacan distintos bodys deslumbrantes de Versace y piezas creadas por los diseñadores Oscar de la Renta y Roberto Cavalli.

Según la revista Variety, a raíz de lo que se sabe hasta el momento por las fechas que realizó en Estados Unidos, la cantante interpreta alrededor de 45 canciones a lo largo de 192 minutos, es decir, poco más de tres horas. Dentro del setlist general, se encuentran las siguientes canciones: "Miss Americana & the Heartbreak Prince", "Cruel Summer", "The Man", "You Need to Calm Down", "Lover"" The Archer", "Fearless", "You Belong With Me", "Love Story", "Don’t Blame Me", "Look What You Made Me Do", "Enchanted", "22", "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble", "All Too Well", "Shake It Off", entre otras pistas.

Asimismo, la artista informó al iniciar su gira en marzo pasado que incluiría en cada uno de sus espectáculos dos canciones acústicas sorpresa de forma aleatoria. Con diez álbumes en su haber, Swift había expresado que tenía suficientes canciones como para cubrir los 52 shows del tour norteamericano sin repetir ningún tema.

Sin embargo, aclaró que en caso de sentir que "no lo había dado todo" en alguna de ellas, podía llegar a repetir. Así ocurrió por ejemplo con "Clean". Taylor señaló en un comentario de un video de TikTok que podría haber tocado la canción de un modo "mejor, en un tono más alto".

Durante su paso por México, la cantante interpretó las siguientes canciones sorpresas: "I Forgot That You Existed", "Sweet Nothing", "Tell Me Why", "Snow on the Beach", "Cornelia Street" y "You’re On Your Own Kid". Esta última pista causó polémica entre las swifties argentinas ya que afirmaban que la canción le pertenecía al país por el significado especial que adquirió a partir de que se la dedicaron a Lionel Messi, comparando así el hit con su historia.

En todas las fechas de Latinoamérica, Taylor Swift contará con la cantante estadounidense Sabrina Carpenter como invitada especial. En Argentina además, el cantante y compositor nacional Louta será el encargado de abrir los shows de la artista internacional, según lo confirmó la producción local de los conciertos.

Durante las últimas horas, también se conoció que los accesos a los estadios se abrirán a las 16 horas, el show de Louta comenzará a las 19, seguirá el turno de Sabrina Carpenter a las 19:40 y finalmente a las 20:45 hará su salida al escenario Taylor Swift. De esta manera, ya quedó confirmada la grilla completa de los tres conciertos que la estrella pop dará en nuestro país.

Los preparativos en el estadio Monumental comenzaron hace varias jornadas. En ese sentido, ayer por la tarde comenzaron a realizar las pruebas de sonido y de las pantallas, donde las fans que se encontraban por la zona escucharon "Enchanted", "Fearless", entre otras canciones.

El escenario que trae Taylor Swift es considerado el más grande e imponente de la historia de los conciertos. Al respecto, presenta una extensión de 100 metros de longitud, donde cada espacio tiene distintos usos y simboliza diferentes etapas de la carrera de la cantante. De acuerdo a lo presentado en otras escalas de la gira, la puesta cuenta con diversas plataformas dispuestas en alturas variadas, siendo que alguna pasa la barrera de los 10 metros de alto.

La puesta en escena está conformada por tres escenarios generales independientes, conectados por una enorme pasarela que propone una cercanía con el público. El escenario principal cuenta con una pantalla panorámica curva gigante de alta definición. La pasarela, que también tiene instaladas luces LED, se transforma, en un tramo, en una plataforma romboidal.

Por lo que se apreció en otros recitales, en varias partes del evento se ve al cuerpo de bailarines desplegando las coreografías en subescenarios móviles, rodeados de efectos especiales. Sumado a esto, la presentación incluye máquinas de humo, cañones de fuego, fuegos artificiales en interiores, pulseras LED e iluminación que cambian de color dependiendo de la era y la canción que esté sonando en ese momento. Quienes asistieron al evento detallaron que se trata de "una experiencia inmersiva 4D".

Cómo será el operativo de seguridad por "The Eras Tour"

La Secretaría de Transporte y Obras Públicas informó las afectaciones de tránsito que se esperan en las inmediaciones del Estadio River Plate desde el 8 de noviembre por el recital Taylor Swift.

Corte total del perímetro comprendido entre av. Del Libertador, av. Udaondo, av. Pres. Figueroa Alcorta y av. Monroe. Se podrá circular por las avenidas Del Libertador y Monroe mientras que av. Guillermo Udaondo y av. Pres. Figueroa Alcorta estarán restringidas.

Horario: desde el miércoles 8 de noviembre a las 8 h hasta el domingo 12 de noviembre a las 2 h.

Corte total en av. Guillermo Udaondo entre av. Pres. Figueroa Alcorta y Colectora Int. Cantilo.

Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Corte total en Campos Salles entre av. Del Libertador y av. Guillermo Udaondo, sin afectar av. Del Libertador.

Corte total en Tte. Ricchieri entre av. Del Libertador y av. Guillermo Udaondo, sin afectar av. Del Libertador.

Horario: desde el miércoles 8 de noviembre a las 8 h hasta el domingo 12 de noviembre a las 2 h.

Durante esos días, se extenderá el doble sentido circulatorio de av. Pres. Figueroa Alcorta entre av. Juramento y La Pampa desde el miércoles 8 de noviembre a las 8 h hasta el domingo 12 de noviembre a las 2 h.

Las siguientes líneas tendrán modificaciones en sus recorridos:

Línea 28 (i): av. Del Libertador, Sucre, Montañeses, La Pampa, av. Pres. Figueroa Alcorta, puente Illia, su ruta.

Línea 28 (v): siguen por av. Int. Cantilo hasta Autopista General Paz.

Línea 42(i): Echeverría, subida a puente Illia, su ruta.

Líneas 42(v) y 107(v): siguen por av. Int. Cantilo hasta av. General Paz, bajando en av. Del Libertador hasta Juramento y continúa su ruta.

Línea 12: por av. Del Libertador, su ruta.

Distintos usuarios de redes sociales rastrearon el supuesto recorrido que la cantante realiza en su avión privado, un Dassault 900 apto para doce pasajeros y tripulado por dos pilotos. Como anticiparon esos fans a partir de la información provista por páginas web como FlightRadar24, Swift aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini este miércoles cerca de las 12:30. La artista partió de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey y realizó una escala en Florida.

Si bien se mantiene una gran reserva respecto a su hospedaje por la masiva llegada de las fanáticas, se especula que la cantante eligió el Hotel Four Seasons, ubicado en el barrio porteño de Retiro, donde suelen hospedarse la mayoría de las estrellas internacionales. Sumado a esto, algunas personas comenzaron a seguir los recorridos y las señales que dejaron en redes sociales los bailarines de la cantante por Buenos Aires, quienes llegaron al país a comienzos de esta semana.

La sexta gira de la cantante comenzó el pasado marzo en Estados Unidos y desde el 24 de agosto inició su recorrido internacional, con México como su primer destino, donde tuvo cuatro fechas en la Ciudad de México. Luego, tras los tres conciertos en el estadio de River, las presentaciones continuarán en Brasil con un show el 18 de noviembre en Río de Janeiro y otros dos (el 25 y 26 de ese mes) en San Pablo. La fecha de finalización prevista es el 23 de noviembre de 2024 en Toronto, Canadá. En total, son 146 conciertos a través de 20 países.

"The Eras Tour" es la primera gira que realiza Swift desde la "Reputation Stadium Tour" en 2018. Su "Lover Fest 2020" se canceló antes del inicio por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, la artista se dedicó a sacar sus últimos tres álbumes de estudio y a regrabar Fearless y Red (que vienen con bonus tracks) en 2021.

Se estima que, para cuando termine la gira, la compositora habrá recaudado entre 1.100 y 1.400 millones de dólares, lo que la posicionaría como la artista con la gira más exitosa en términos económicos de toda la historia. En ese sentido, un análisis de Bloomberg indicó que la fortuna de la cantante se disparó hacia los 1.100 millones de dólares gracias al "The Eras Tour", que aún no termina. De esa manera, ingresó al club de los multimillonarios.

Su éxito fue tal que repartió 55 millones de dólares en bonos a los empleados que trabajan en el tour, entre ellos bailarines, técnicos de sonido, servicios de catering, transportistas y muchos más. También les dio bonos de 100 dólares a alrededor de 50 de sus conductores de camiones, según informaron ET y MTZ.

Su gira la acompañó con la película "Taylor Swift: The Eras Tour", que se estrenó el 13 de octubre en Estados Unidos y en Canadá. En su primer fin de semana recaudó unos 96 millones de dólares, batiendo récords en la categoría. La cinta ofrece a los fanáticos la posibilidad de disfrutar la experiencia del espectáculo en la pantalla gigante. El material surge a partir de lo filmado durante tres noches en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Las salas de cine que distribuyeron el filme rompieron con la práctica habitual y animaron a los espectadores a bailar, cantar, sacar los celulares y, en general, actuar como si estuvieran en un concierto de verdad, consiguiendo lo que un crítico calificó de una "delirante y vertiginosa celebración de la Swift-manía".

