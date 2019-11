La segunda vuelta de Marcelo Tinelli

por Gustavo Mendez

Mañana comienza la semana treinta en ShowMatch con un “Súper Bailando” que arrancó el 30 de abril con 15,6 puntos de promedio con la apertura a c argo de Griselda Siciliani con el ritmo disco y le siguió Federico Bal. Más de seis meses después, se confirma que el programa terminará el lunes 16 de diciembre por orden del propio Marcelo Tinelli, para tener mejor promedio.

Las parejas que se fueron del certamen de baile por eliminación o renuncia (ver recuadro) no movieron el amperímetro en cuanto a los números de audiencia sino que, más bien, a esta altura del año el “Súper Bailando” es lo más caliente de la televisión argentina. Según los datos brindados por Television.com.ar, Tinelli viene en franca remontada desde septiembre, cuando midió un promedio mensual de 13,4 puntos, subió uno en octubre y hasta el 12 de noviembre casi que subió otro más al liderar la televisión abierta con 15,3 puntos de promedio.

Hasta el momento, Tinelli promedia un rating de 14,2 puntos en 2019 y mejoró su performance con respecto al año pasado, que cerró con el peor promedio de sus tres décadas en televisión: 13,6. Vale aclarar que en 2018 regresó el lunes 3 de septiembre, fue una temporada corta, y el rating que le dejaba la comedia Mi hermano es un clon estaba por debajo de los dos dígitos. Tenía que remar mucho para escalar a los primeros puestos. Hoy ShowMatch llega con más frescura a la hora del aire por el buen rendimiento de Argentina, tierra de amor y venganza. Por ejemplo, el lunes pasado ATAV cerró la jornada con un promedio de 13,4 puntos, picos de casi 14,5, y ShowMatch trepó a un promedio de 16, más rating que la apertura del “Súper Bailando” que hizo Siciliani. Su competidor, Pequeña Victoria, de Telefe, midió seis puntos menos (10,1). La tira más vista de este 2019, producida por Pol-ka y protagonizada por Albert Baró, Delfina Chaves, Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez terminará el lunes 30 de diciembre, por lo que, al ser instancias decisivas en la ficción, el piso que tendrá ShowMatch se estima será más elevado.

El tándem ShowMatch, ATAV y Telenoche fue imbatible en octubre. Según la medidora Kantar Ibope Media, El Trece se quedó con el prime time (20 a 24) por 11,5 a 10,1 de Telefe, que perdió con Telefe Noticias, Quién quiere ser millonario y Mi vida eres tú.

En esta etapa del certamen, el rating suele acompañar. Fernando Dente y Macarena Rinaldi abrirán la pista mañana lunes seguidos por Florencia Torrente y Nacho Sacarini en la sentencia correspondiente al ritmo jive. Seguirá folclore y doble eliminación, por lo que desde el 26 quedarán diez parejas compactas para la carrera final que disputarán los participantes que deseen ponerse la corona mediática a mediados de diciembre.

Tras la doble eliminación de Luciana Salazar y Gonzalo Gerber y el Polaco y Noelia Marzol, las parejas que siguen de cara a la recta final son los mencionados Dente y Rinaldi Torrente y Sacarini, Lola Latorre y Facundo Insúa, los últimos elegidos por el público, los que abrieron el ritmo jive, Nicolás Occhiatto y Florencia Jazmín Peña, el ex campeón Federico Bal y Soledad Bayona, Cintia Fernández y Martín Baclini, Flor de la V y Gabo Usandivaras, la actual defensora del título Sofi Morandi y Nicolás Merlín, Charlotte Caniggia y Martín Ruggero, que son la pareja que más veces fue a la sentencia, con un total de cuatro, Karina la Princesita y Damián García (se va a trabajar a Europa y será reemplazado por Emiliano Buitrago), otra ex campeona y con gran popularidad Flor Vigna y Facundo Mazzei, Silvina Escudero y Jonathan Lazarte.

“El jurado está como loco, con notas bajas, es una etapa difícil del certamen, pero parece que en este final no le gusta nada de ninguna pareja”, comentó un picante Tinelli el martes. “Ya tenemos los 12 mejores y falta un mes para que termine el programa nada más”, sumó Tinelli antes de presentar a la pareja de Facu Mazzei y Flor Vigna.

El peor promedio mensual de rating de ShowMatch fue en mayo, con 13,3 puntos, y su marca diaria más baja sucedió el 1º de octubre, cuando cerró la jornada con 10,1 puntos. En 2018 repitió esa marca diaria más baja el 4 de octubre. La tendencia es que Tinelli y el “Súper Bailando” irán en aumento, pero está muy lejos de los promedios anuales de 2017 (17,8), 2015 (20,6), 2012 (22,2), y hace nueve años, con Ricardo Fort, tuvo el promedio más alto de la historia de “Bailando por un sueño”, con 29,9 puntos. Números altístimos que ya no existen porque hoy el encendido de los canales de aire es muchísimo más bajo que en aquellos años que no existía el consumo streaming.

ShowMatch tendrá el condimento especial por la previa del casamiento de Carolina “Pampita” Ardohain, la jurado del certamen, que esta semana grabará cuatro programas, y tras dar el “sí” a Roberto García Moritán y tomarse una semana de luna de miel, regresaría el martes 26 de noviembre. Los productores ejecutivos, Pablo “Chato” Prada y Federico Hoppe, por ahora no piensan en ningún reemplazo para Pampita.

El jurado conformado por Angel de Brito, Florencia Peña, Carolina Ardohain y Marcelo Polino ya está confirmado para el “Bailando por un sueño 2020”, que regresaría al Trece a mediados de abril según lo hablado entre Adrián Suar, mandamás del canal, y Marcelo Tinelli.

“Lamentablemente hicimos las cuentas con la producción y no llegamos, por eso empiezan las etapas de doble eliminación. Sé que no les gusta. Y en el folklore se irán también dos parejas; si no, no llegamos a la final del 16 de diciembre”, anticipó el conductor. La primera semifinal será el jueves 12 de diciembre, y al día siguiente, el 13, será la segunda semifinal del “Súper Bailando”. “Todas las parejas son muy fuertes. Y es la primera vez en la historia del ‘Bailando’ que a esta altura del año hay tantas parejas. Es imposible. Se van a tener que esforzar más”, remarcó Tinelli.

Cinco renuncias y doce eliminados

El 30 de abril, al día siguiente del regreso de ShowMatch, se abrió la pista del “Súper Bailando” con el ritmo música disco, que esta temporada aniversario empezó con 16 parejas. Felipe Colombo y Stefi Roitman fueron los primeros eliminados del certamen el 21 de mayo. Los siguieron la modelo Yanina Screpante y Matías Payen, que no lograron pasar el ritmo cumbia y se despidieron el 15 de julio, mientras que la asesora de moda Matilda Blanco y Maximiliano Buitrago, en grandes éxitos, dijeron “chau, chau” el 15 de agosto. El ex campeón Pedro Alfonso y Fernanda Metilli dejaron la pista en el ritmo cuarteto el 22 de agosto, luego siguió el turno de Leticia Bredice y Fernando Bertona, que no convencieron al jurado ni al público en el segmento videoclip, el 10 de septiembre. Las parejas Mora Godoy-Cristian Ponce y Rodrigo Noya-Bianca Iovenitti se despidieron en el ritmo chachachá pop en doble eliminación el 23 de septiembre. Mariela Anchipi y Jorge Moliniers fueron eliminados en el octavo lugar por su floja performance en rock nacional el 4 de octubre. Los siguieron la ex campeona Ailén Bechara y Jorge Díaz, que no pudieron avanzar en el ritmo merengue el 17 de octubre. Sofía Pachano y Nicolás Sánchez estuvieron 181 días en el “Súper Bailando” al quedar fuera en el ritmo “superduelo” el pasado 25 de octubre. Las últimas dos parejas eliminadas fueron Luciana Salazar-Gonzalo Gerber y el Polaco-Noelia Marzol en el segmento homenaje, el lunes 11 el noviembre.

La temporada del “Súper Bailando” está marcada por la cantidad de abandonos. El primero en pegar un portazo fue el actor y humorista Dan Breitman. No se llevaba bien con Sofía Pachano y la producción le cambió la pareja (Florencia Paludi), pero Breitman acusó que no estaba preparado para seguir. Sorprendió que Julián Serrano, el defensor del título, renunciara en medio de rumores de affaire con su compañera Sofi Morandi, quien continúa en el “Súper Bailando”. En septiembre, Hernán Piquín, otro ex campeón del “Bailando”, decidió bajarse por agenda laboral en España y Argentina. Siguió Cae en la lista de “hasta acá llegué”, y por último, a fines de octubre, la actriz Griselda Siciliani renunció en medio de versiones de enojo con el jurado y por un proyecto laboral en Madrid.