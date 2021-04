Lo clásico por streaming

De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación audiovisuales vienen cambiando de manera radical. La televisión, como se la concibió tradicionalmente, hoy es en cierto modo cosa del pasado. Ya no es necesario atarse a una grilla de programación con un horario establecido para poder ver nuestros contenidos favoritos, sino que ahora los programas se inician cuando lo decide el espectador. Un programa que además ha sido elegido de manera específica dentro de una selección amplia por quien se dispone ahora a disfrutar de él y que podrá ser reproducido luego de nuevo, tantas veces como se desee. Estas son algunas de las ventajas de las plataformas de contenidos por stream. Las hay con diversas orientaciones temáticas. En el rubro de los contenidos relacionados con la música clásica, la ópera o el ballet, la alternativa local que ofrece un mejor catálogo es Selecta. Los títulos de su catálogo son especialmente seleccionados para dar cuenta de un amplio abanico, que va desde las figuras consagradas del mundo de la música en Europa, las grandes orquestas, los solistas y directores más renombrados, así como las mejores salas, hasta los artistas emergentes de Latinoamérica, esos que muchas veces no tienen un aparato de difusión que les permita llegar a mostrar su talento. En este sentido, Selecta no es únicamente una plataforma de entretenimiento, sino un espacio necesario de promoción y difusión cultural.

Cabe señalar que existen algunos prejuicios sin demasiado sustento en torno de la música clásica, que acaso valga la pena señalar. Uno de ellos es que estas músicas son parte de un pasado más o menos lejano, exclusivo además de la cultura europea. Si bien es cierto que hay una tradición de varios siglos proveniente efectivamente del Viejo Mundo, no lo es menos que hoy mismo se siguen componiendo obras de música académica, y que en todo el continente americano abundan los ejemplos de compositores y obras originales de enorme relevancia, que a menudo no son tan conocidas como merecen serlo. Pero debe señalarse un preconcepto mucho mayor y notablemente nocivo, que pasa por suponer que es necesario tener alguna preparación previa para poder disfrutar de estas obras maestras. Esta idea está muy lejos de la verdad. Lo cierto es que, así como sucede con cualquier manifestación artística, lo más relevante aquí no es ningún conocimiento o saber previo, sino tener la disposición para dejarse emocionar con lo que escuchemos y veamos. No es el conocimiento, sino la sensibilidad, lo que debe ponerse en juego cuando nos acercamos al arte. Y la música clásica no es una excepción a esta regla.

La incorporación de diferentes propuestas estéticas es otra de las apuestas con plena vigencia. Es que los límites que separan la música académica de algunos géneros populares son mucho más sutiles de lo que suele creerse. Muchas de las obras que hoy integran el repertorio clásico en su momento nacieron como músicas populares. Es el caso puntual de la ópera, sin ir más lejos. Por otra parte, músicas actuales como el jazz, el tango o el folclore de los distintos países son estudiadas en los conservatorios y nutren la creación de los géneros académicos. Como solía decir Duke Ellington cuando le preguntaban por las fronteras entre los diferentes estilos musicales, tal vez en el fondo solamente haya dos clases de obras: las buenas y las que no lo son. Por eso en el catálogo de Selecta conviven las sinfonías, los conciertos, los recitales de piano, los ballets, la música experimental, el jazz y las mejores bandas sonoras creadas para el cine, todo en un amplio abanico que tiene un único elemento en común: es música de la buena, de la que vale la pena detenerse y tomarse un tiempo para disfrutar.

La novedad más reciente de la plataforma es un acuerdo que se ha firmado con la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, uno de los conservatorios de música más importantes de Europa. Gracias al mismo, se está incorporando una generosa cantidad de registros producidos por esta institución en su propio auditorio, con una notable calidad audiovisual.

Cabe señalar que el servicio de Selecta, que suma constantemente nuevos títulos, puede ser utilizado tanto en smartphones o tablets con sistemas Android o IOS, mediante la descarga de la correspondiente aplicación gratuita desde las tiendas, como en computadoras provistas de cualquier navegador de internet, o bien en televisores de tipo smart. Y quienes deseen conocer la plataforma disponen de la posibilidad de disfrutar de un mes completo de programación sin cargo y sin compromiso de permanencia.

*Especialista en música clásica, responsable de contenidos en www.selectatv.com.