“Todo el mundo sabe todo de mí y yo ni idea”

Millie Bobby Brown es, por supuesto, la estrella que más gritos genera en todo el planeta (entra en esa categoría de decibeles fuera de norma que puede producir Harry Styles o cualquier integrante de BTS). Y tiene tan solo 16 años. Stranger Things la reveló al mundo, seguro, pero la verdad esta en los hechos: Enola Holmes es la primera película que deja en claro eso más allá de sus seguidores. Brown tiene carisma, de a toneladas, y este personaje, basado en la creación de Nancy Springer para el papel, es perfecto para ella: Brown le transmite a la pantalla (conducida por Harry Bradbeer, que desde su serie Fleabag es un experto en entender el poder de alguien) una felicidad, una alegría, una chispa que solo algunos sentimos en el cine y protagonistas de los años 80. Para hacerlo simple: deja de ser un fenómeno de redes y fans para convertirse en cosa seria a la hora de los relatos.

La misma Brown, en exclusiva para PERFIL, se ríe ante los piropos del mundo y sus seguidores: “Cualquiera que me conoce sabe que soy como Enola, de pies a cabeza. Mucha gente hizo esa afirmación durante el rodaje: la energía, las ganas de salir, las ganas de reír, la confianza en lo que soy aunque todavía no lo sé muy bien.” Y suma, considerando que su Enola, que no es otra cosa que la hermana menor de Sherlock Holmes, el detective más famoso de la ficción: “Fue importante para el papel jugar con la improvisación. Ahí aparezco tan solo yo, diciendo cosas, y el director deja que sean de mi personaje. Yo soy muy emocional como Enola, estoy muy conectada con mi madre, muy pendiente de mi familia. Acá, Enola, naïf, crecida en el campo, recibe la visita de sus hermanos y ellos ni la reconocen.” ¿Puede Brown identificarse con su personaje y su búsqueda de identidad en un mundo diseñado para hombres? Brown: “A mí me pasó algo parecido a ella: el mundo ahora sabe todo de mí, pero yo no. No todavía. Yo crecí en un ambiente que me cuidaba y que no permitía que entren muchas cosas del mundo exterior. Y de repente estoy afuera de eso, quiera o no. Como una adolescente que soy y que es Enola, me es importante descubrir quién soy, cómo soy. Es algo que me debo y esta cuarentena me ayudó. Tengo tan solo 16 años, y es difícil saber quién sos si no te quedás quieto. Yo también quiero descubrir quién soy en estos días.”

HOLMES ALTERADO. Harry Bradbeer es un director cuyo mayor éxito, entre otros, es Fleabag, la serie de Phoebe Waller-Bridge que arrasó en los Emmy del año pasado y que es considerada un faro de modernidad en el medio. Al estar detrás de este film que iba a estrenar Warner Bros, pero finalmente compró Netflix y que estrena el 23 de septiembre, y al tener otra vez una protagonista que rompe la cuarta pared, muchos asociaron a Enola Holmes con Fleabag: “Era nuestra forma de mostrar la cabeza de un personaje que está solo. Claro que nace, para ellos, de Fleabag. Pero yo pensaba en el film Amelie: un personaje brillante, vital, solitario, pero rimbombante y enamorado del mundo. El miedo de alguien que descubre el mundo me entusiasma como narrador, obvio que no me entusiasma como algo que quiero ver en la vida real. Entonces, el drama que eso genera, sea en Fleabag o Enola Holmes, es importante para mí”.

Bradbeer sabe que el gran condimento es la alteración de Sherlock desde este punto de vista: alguien igual de inteligente que él, pero no tiene las mismas oportunidades por ser mujer: “Creo que como mucha gente, conozco a Sherlock desde que soy niño. Y claro, que ese mundo me abrumaba y me hipnotizaba. Adoraba esa sensación, y me era nueva: sentir que lo conocías y, al mismo tiempo, comprender instintivamente que no sabías nada sobre él. Y lo genial de los íconos es que son lo suficientemente robustos a la hora de ser reinterpretados. Y a mí siempre me interesa qué es lo que hace a la gente ser como es. Entonces aquí la idea de una familia, de una familia disfuncional, de él no entendiendo a su hermana menor me gustaba mucho. Siempre adoro a las familias disfuncionales y que Sherlock tenga una lo hace una gran fuente de ideas y de modos de iluminar el presente”.

Brown se suma a esa idea, sobre todo considerando que su pasión y la de su hermana Paige (que descubrieron el libro) fueron un gran motor para llevar al cine a Enola: “Me gusta la idea de que no estamos contando la historia de Sherlock, que estamos alterando esta perspectiva desde una idea simple, pero poderosa: ¿qué pasa cuando tenés los mismos talentos que Sherlock pero sos una mujer? Entonces, aquella era, que estaba más dominada por los hombres todavía adquiere una resonancia especial. Todas esas restricciones son aplicadas a un personaje que podría ser leyenda, pero a la que su mundo no la deja. Hasta cuentos adorados pueden mostrar esos lugares de nuestro presente que no entendemos del todo, pero que sabemos tenemos que cambiar pronto.”

LA PRODUCTORA. Brown es una de las productoras del film. Y eso, como dijimos, nace por su amor por las novelas de Springer. Cuenta sobre esa alteración a su simplemente ser una estrella: “Hace años estaba viendo algo: la película Nace una estrella, y cuando terminó vi que él la había dirigido y producido. Y entonces decidí, sumado a mi cariño por este libro, que quería probar, quería ver, quería avanzar en otros aspectos que ayudarán a generar mayor representación y relatos con mujeres poderosas.”

Lo cierto es que la película aprovecha el esplendor de Brown. Y su director lo sabe: “Solo quiero contar una buena historia. Algo que yo pudiera disfrutar, no pensar en un film para jóvenes o adultos. Ese es el secreto: asumir que la audiencia es inteligente y sorprender aún más allá de eso. Millie Bobby Brown es energía y aventura, pero hay una historia de amor, de acción, de familia, de mitos. No queríamos que eso fueran unidades aisladas, queríamos que tuvieran una organicidad, un potencial.”

La actriz que todavía no comenzó las grabaciones finales de la quinta temporada de Stranger Things gracias a la pandemia, termina demostrando todo lo que todavía puede dar y declara: “Escribir, producir, dirigir: son todos esos aspectos los que me interesan. Siento que me fue bastante bien considerando que fui productora en un set con Helena Bonham Carter, Henry Cavill y Sam Caflin, y ellos me respetaron. Me quitaron el miedo de: ¿cómo les hablo como productora a estos nombres gigantes? Fue mi primera vez, fue un gran desafío y me hizo muy feliz poder hacerlo.”

HELENA LA ENORME

Helena Bonham Carter tiene problemas con su micrófono en la entrevista con PERFIL.

Aún así, la actriz que fue parte de relatos cruciales de Tim Burton, films como El club de la pelea, El discurso del Rey, hasta la saga Harry Potter y de series recientes como The Crown, reflexiona sobre una regla que la madre Enola, su personaje, posee: dejar que la naturaleza siga su curso.

Bonham Carter: “Es una buena regla eso de dejar que el curso de la naturaleza haga lo suyo. Pero, como hace Enola, también debe protegerse a quienes no pueden hacerlo. Por ende, desde un personaje como Enola, que se define por esa sensación de proteger y que la descubre en el film, vemos esa disyuntiva. No le servís a nadie si solo te preocupás por vos: educarnos, cuidarnos, mostrarnos el mundo, ayudarnos a ser independientes, además de amados es importante. Quizás esas son cosas que un padre, o uno como figura materna, o que cuida, debería ser. Es importante”.

El director Harry Bradbeer suma a la hora de las comparaciones con Fleabag u otros de sus trabajos, series como Killing Eve, otro Phoebe Waller Bridge, o shows como The Cops, Sugar Rush o The Hours: “Todo se trata sobre rebelarse. La era del film es un momento donde hasta hablar sonarse la nariz mal implica que una mujer le estaba faltando el respeto a la sociedad. Es una historia feminista, pero no una que depende en la política sino que quiere mostrar sus ideas en el conflicto de los personajes, para así iluminar esos rincones”.