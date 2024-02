Día de los presidentes: el embajador de EE.UU, Marc Stanley participó de una ceremonia de ofrendas florales 

En el marco del Día de los Presidentes, feriado celebrado el último lunes 19 de febrero en los Estados Unidos, el embajador en Argentina, Marc Stanley participó de una ceremonia de ofrendas florales en los monumentos de George Washington y Franklin Delano Roosevelt en la Ciudad de Buenos Aires.

Por primera vez, la institución diplomática colaboró con la Asociación Histórica de la Casa Blanca en un homenaje internacional a los ex mandatarios norteamericanos en el Palacio Bosch.

El establecimiento consular ubicado en la intersección de las Avenidas Libertador y John Fitzgerald Kennedy, lleva el nombre del ex emisario estadounidense, Ernesto Bosch desde 1929. El Departamento de Estado de Estados Unidos la adquirió para convertirla en la actual embajada y residencia para el plenipotenciario.

Feriados en Estados Unidos 2024: ¿Por qué se celebra el Día de los Presidentes el 19 de febrero?

Desde aquel momento, diversos líderes del Salón Oval se han hospedado allí durante sus visitas: Roosevelt en el año 1936, Dwight Eisenhower en 1960, George Bush durante 1994 y, por último Barack Obama en 2016.

En su cuenta oficial de la red social X, el embajador de EE.UU, Marc Stanley escribió: “Estos presidentes fueron cruciales para nuestra nación, pero también desempeñaron un papel en la historia de la humanidad, Happy President’s Day”.

La historia de la Asociación Histórica de la Casa Blanca

La Asociación Histórica de la Casa Blanca es una organización no partidista y sin fines de lucro, que no recibe financiación gubernamental y fue creada en 1961 por la ex primera dama Jacqueline Kennedy con el objetivo primordial de preservar la calidad museística de la casa de gobierno norteamericana y educar al público.

Monumento al 1er presidente de los Estados Unidos, George Washington en el Palacio Bosch

Feriados en Estados Unidos 2024: el listado completo de los días festivos nacionales

En una entrevista concedida a la agencia de noticias americana The Associated Press el presidente de la entidad, Stewart McLaurin sostuvo que “como educador, creo que nuestro presente y nuestro futuro están indisolublemente ligados a nuestro pasado” y explicó que “cuando aprendemos del pasado, salimos cambiados, no sólo mejor informados, sino con una comprensión profunda de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de este país”.

Día de los presidentes: el embajador de EE.UU, Marc Stanley participó de una ceremonia de ofrendas florales

La Casa Blanca abierta de forma gratuita a la población refleja la historia de la nación a través de las diferentes colecciones y caracteres, que cada uno de sus titulares han dejado asentado en sus paredes, sirviendo así como símbolo mundial de la Nación americana.

PM