Howard Kirby se dirigió a una tienda de segunda mano para comprar un sillón usado, duro y molesto, pero el hombre decidió llevárselo a su casa ya que el precio era accesible para él.

Kirby se encontraba en su hogar cuando decidió recostarse en el sillón, pero este estaba tan duro que, junto con su nuera Diane, abrieron uno de sus almohadones para inspeccionar su relleno. Sin embargo, no esperaban encontrarse con dos sobres que guardaban 43 mil dólares en su interior.

De inmediato, el hombre de 65 años sintió que no estaba bien quedarse con esa fortuna. Entonces, recurrió a un abogado el cual le dijo que no tenía derecho legal para devolverlo y que podía quedarse con el dinero incluso si alguien lo reclamaba. Pero Kirby no quería eso.

La dura y triste historia de Howard Kirby

Howard decidió hacer lo correcto, aunque no estaba pasando por un buen momento anímico. Se había divorciado, tuvo que realizarse una operación para que le extrajeran un riñón, perdió a su primo por cáncer y su realidad económica no era buena ya que su hijo Ben se había quedado sin trabajo, por lo que debió mudarse a su casa con su esposa e hijos.

"Le vendría bien, tiene necesidades, pero dijo que sintió un impulso de Dios que le decía: 'Esto no es tuyo'", comentó el gerente de la tienda, Rick Merling.

Un hombre de fé

“El Espíritu Santo simplemente vino sobre mí y dijo: ‘No, eso realmente no es tuyo’ ”, afirmó con convicción ante la cadena ABC. El hombre guardó el dinero en una caja y decidió contactarse con la tienda donde compró el sillón y luego de una ardua investigación dieron con los dueños del sofá.

Se trataba del nieto del dueño original del sofá llamada Kim Fauth-Newberry quien recibió un llamado de Kirby invitándolo a encontrarse en la tienda. “Creo que esperaban que hubiera algunas fotografías. Nunca habrían soñado que era dinero”, aseguró Howard.

Kim quedó en shock ya que no sabía que el sillón guardaba semejante cantidad de dólares y que lo entregó a la tienda por caridad después de que su abuelo muriera.

"Todo lo que das, vuelve"

Una persona decidió recaudar fondos en GoFundMe para donarle dinero a Kirby y su familia. Pero esto no es todo. Una empresa de construcción donó los materiales para que un obrero arreglara el techo de su casa. Sin dudas Hogwarts Kirby es el vecino más querido de su barrio.