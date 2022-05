Shaquille O'Neal apoyó a las personas que se dedican a los esports

"Estoy orgulloso de los jugadores de esports. La palabra atleta puede tener diferentes significados, pero todo se reduce a tener una mentalidad correcta. Ser un atleta no siempre va de la mano con el físico”, explicó Shaquille O' Neal en la charla con Jake Lucky. Además, para ejemplificar su opinión habló de su participación en la serie "Shaq Vs", donde tuvo que desafiar a atletas populares en sus propias disciplinas, como por ejemplo a Michael Phelps, nadador competitivo y campeón olímpico. "Fue la cosa más difícil que hice en mi vida", confesó la ex estrella de la NBA.

También, en relación al tema, agregó: "50% es físico, todo lo demás es mental. Si ustedes muchachos dicen ser atletas, yo les creo, porque yo no puedo hacer lo que ustedes hacen”. Por otra parte, hizo mención de cómo varios jugadores de deportes electrónicos no tienen una larga carrera por lo que eso es otro punto de porque deberían ser considerados atletas. "Creo que es de tres a cinco, cinco a seis años. Ya sabes, lo mismo con la NBA y la NFL, así que sí, ustedes son atletas" confirmó el ex jugador, quien se encuentra involucrado en los esports desde 2016.

El equipo de deportes electrónicos estadounidense NRG fue fundado por los copropietarios de los Sacramento Kings Mark Mastrov y Andy Miller en noviembre de 2015. Luego en marzo del año siguiente, O'neal junto a Alex Rodríguez y Jimmy Rollins, jugadores profesionales de béisbol, decidieron invertir en el club con sede en Los Ángeles, California, que comenzó teniendo mayor relevancia en los juegos Counter Strike y League Of Legends. Además, fue competidor de un torneo oficial de Street Fighter 5 junto a otras celebridades como Jimmy Rollins y Eva Marie.

Para formar parte de esta industria tan exigente, como expresó en la charla Shaquille O'Neal, se requiere: disciplina, compromiso y compañerismo. Lo primero que hay que saber es que la carrera profesional de un player de esports es sacrificada, corta y difícil. Esto se debe a que la edad pasa factura en la vista, el oído y los reflejos en general. Algo que hay que tener muy bien para poder jugar competitivamente en los distintos videojuegos. Se podría comparar con la trayectoria de un deportista tradicional de cualquier deporte profesional, que se termina retirando siendo joven.

