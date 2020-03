Carne y pandemia

Fabián Medina*

Como cada vez que tenemos algún tipo de inconveniente nuevamente en este caso de la cuarentena o aislamiento obligatorio empieza nuevamente a tener problemas el precio de la carne. Durante el día viernes de la semana pasada -primer día del aislamiento obligatorio- ingresaron al mercado de Hacienda menor cantidad de cabezas de ganado que lo normal, entendamos que es uno de los pocos mercados en nuestro país que se haya libre de regulación, y por lo tanto el valor del kilo vivo subió entre un 3 y 4% trasladándose a las góndolas y carnicerías durante el miércoles. Advertido de este inconveniente se comunicaron desde la actual administración con las autoridades del mercado queriendo averiguar los motivos de esta falta de animales para la venta y la respuesta fue que ocurrió que no se entendió el tema del aislamiento obligatorio y muchos productores no entendieron si podían trasladar los animales al mercado, aclarado que eran una actividad esencial y no iban a tener inconvenientes para el traslado durante lo que quedo del día miércoles y jueves ingresaron mas animales para su venta y el precio bajo el miércoles un 3% y otro 1% el jueves con lo cual el precio en las carnicerías y góndolas debería volver a los niveles del la semana anterior, caso contrario va a comenzar a actuar el cuerpo de inspectores de la Secretaría de Comercio Interior con las Leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor aplicándolas en su totalidad.

Igualmente en los próximos días los valores de la carne tiene que bajar sí o sí como consecuencia del exceso de animales faenados por los frigoríficos que tenían que exportar a China y a Rusia sobretodo, y como se encuentran cerradas las exportaciones por estar cerradas las fronteras en forma total por la pandemia de coronavirus entonces el resultado que se obtiene es que van a tener que derivar al mercado interno para poder generando espacios en sus cámaras. Caso contrario deberían tener que contratar cámaras frigoríficas de terceros. Para terminar de entender todo esto es necesario saber que los frigoríficos se hallaban a fines de enero de este año con producciones sobrevendidas por espacio de tres años y no está de más entender que poseen producción generada y enfriada en sus cámaras para no perder los ingresos que generaba, sabiendo que en enero pasado el valor de cada 1000 kgs de cortes de carne era en promedio U$S7 mil de acuerdo a los distintos tipos de cortes y esperaban en abril que ese valor casos e duplicara llegando a los U$S 12 mil.

Ante esta situación y ante el riesgo que pierdan la mercadería ya faenada y procesada, la tendrían que enviar al mercado interno con los valores que poseen en el mercado local a los fines de no perder recursos en forma absoluta.

*Economista y docente de la UBA.