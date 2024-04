Eclipse solar 2024: ¿cuándo será el próximo según el calendario astronómico?

El calendario astronómico del 2024 incluye un total de cuatro eventos, dos de ellos solares. Hasta ahora, han tenido lugar un lunar penumbral en marzo y el del último lunes 8 de abril que fue un eclipse solar total. Según los especialistas se espera que se produzcan dos fenómenos más en lo que resta del año. ¿Cuándo serán?

De acuerdo a un artículo elaborado por la revista estadounidense National Geographic “por año pueden producirse entre 4 y 7, incluyendo los solares y lunares”. La agenda continúa y, este año se podrá ver uno en Sudamérica. ¿De qué se trata?

En la noche del 17 al 18 de septiembre se producirá un eclipse lunar parcial y podrá observarse desde Europa, gran parte de Asia, África, América del Norte y América del Sur. En el momento de mayor sombra, la Luna estará en el cenit en el norte de Brasil y será “algo más tenue que el de marzo”, develaron los expertos.

Eclipse solar 2024

Por último, el 2 de octubre del 2024 se desarollará un eclipse solar anular que también podrá visualizarse en la mayor parte de Sudamérica, los océanos Pacífico y Atlántico, así como en la Antártida.

¿Cómo se produce un eclipse solar anular?

Los eclipses anulares o "anillos de fuego" son semejantes a los eclipses totales, pero como la Luna se encuentra en el punto más lejano de su órbita, se ve más pequeña y no tapa completamente al Sol (parte de su luz rodea la sombra de la Luna).

La porción del Sol que cubre la Luna determina si es parcial, anular o total. Un eclipse anular es cuando la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un “anillo de fuego” alrededor del astro.

Eclipse solar total

Durante un eclipse anular, el Sol, la Luna y la Tierra están perfectamente alineados, pero la luna está en su punto más lejos de la Tierra. (La Luna tiene una órbita elíptica, que varía su distancia con respecto a la Tierra en 30,000 millas). La mayor distancia evita que la Luna bloquee completamente nuestra vista del Sol.

Debido a ello, a los eclipses anulares se los denomina como “anillo de fuego”. Aunque son interesantes, no ofrecen el mismo espectáculo que los eclipses solares totales: la luz solar se atenúa, pero el cielo no se oscurece; la atmósfera exterior del Sol (corona solar) no se hace visible; y debes usar gafas para eclipses durante todo el evento.

