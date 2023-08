Corea del Norte aseguró que el soldado estadounidense, Travis King, que cruzó la frontera desde el territorio surcoreano hace casi un mes, el 18 de julio, lo hizo como consecuencia del "maltrato inhumano" y la "discriminación racial" del Ejército de los Estados Unidos.

"Durante la investigación, Travis King confesó que había decidido venir a la RPDC (República Popular Democrática de Corea) porque albergaba resentimiento contra el maltrato inhumano y la discriminación racial dentro del ejército estadounidense", sostuvo este miércoles la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

Fue el primer reconocimiento público del régimen de Kim Jong-un sobre el ingreso al territorio del soldado Travis King (23), quien, según señalaron, habría expresado su "desilusión" con la "sociedad estadounidense desigual".

La KCNA afirmó que el joven estadounidense "expresó su voluntad de buscar refugio en la RPDC o en un tercer país" y confirmaron que el soldado se encuentra "bajo control" de militares del Ejército Popular de Corea del Norte.

Por ahora, es solo lo versión de los norcoreanos. Las declaraciones de King pudieron ser verificadas por el Pentágono, aunque su detención en Corea del Norte ya implicó un golpe de propaganda para el régimen, ya que se trata de la primera que involucra a un ciudadano estadounidense en casi cinco años.

Travis King.

"El cruce de King hacia Corea del Norte le brindó al régimen de Kim Jong-un una oportunidad de varias maneras. La primera es, por supuesto, el potencial de negociaciones con Estados Unidos sobre la liberación de King", señaló Soo Kim, experto de la consultora estadounidense LMI y ex analista de la CIA, según The Guardian.

El especialista explicó que "también es una oportunidad para que la propaganda del régimen haga lo suyo", de forma que Corea del Norte "critique a Estados Unidos" y "exprese la hostilidad profundamente arraigada de Pyongyang hacia Washington".

"Seguimos enfocados en su regreso seguro", confirmó sobre el caso el portavoz del Pentágono y enfatizó: "La prioridad del departamento es traer a King a casa, y estamos trabajando a través de todos los canales disponibles para lograr ese resultado".

“¡Atrápenlo!”: Los detalles del cruce del soldado estadounidense a Corea del Norte

El soldado estadounidense Travis King estaba haciendo un tour por la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte cuando decidió cruzar corriendo por la zona desmilitarizada hacia uno de los países más herméticos del mundo. Al grito de “atrápenlo” intentaron detenerlo, pero ya era demasiado tarde.

Un día antes de cruzar hacía Corea del Norte, el soldado subalterno asignado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Sur, estuvo a punto de abordar un avión hacía su país. Allí, debía enfrentarse a medidas disciplinarias, producto de una serie de cargos presentados en Corea del Sur.

Jamás embarcó y, al día siguiente, mientras realizaba un un paseo junto a un contingente de turistas dentro de la zona desmilitarizada, inexplicablemente escapó a través de la línea de demarcación hacia el país gobernado por Kim Jong-un.

Frontera de Corea del Norte y Corea del Sur.

A diferencia de la mayor parte de la zona fuertemente fortificada, la línea fronteriza dentro del Área de Seguridad Conjunta entre ambas Coreas no tiene barrera física, lo que le permitió al soldado atravesarla con tan solo correr.

“Cuando lo vi, corría muy rápido, y entonces uno de los soldados estadounidenses dijo ‘atrápenlo’. Los demás norteamericanos y los surcoreanos salieron corriendo detrás de él”, explicó Sarah Leslie, quién formaba parte del grupo de turistas dentro de la zona. Y agregó: “Pero no lo agarraron, y en ese momento estaba ya muy cerca de la frontera”.

Los soldados de ambos países tienen prohibido atravesar los límites con Norcorea, según establecen los protocolos del armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953, por lo que no podrían entrar a buscar a King.

En un principio, el soldado trató de ingresar a una instalación de Corea del Norte, según contó uno de los funcionarios estadounidenses, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Luego, corrió hacia la parte de atrás y en ese momento los guardias norcoreanos lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

“Cuando vi que avanzaba, pensé que estaba loco. No tenía idea en ese momento de que era un soldado. No se me ocurría por qué alguien querría hacer algo así”, menciona Leslie, y agrega, “creo que nunca he visto a nadie correr tan rápido”.

Actualmente, las autoridades norteamericanas desconocen el paradero de Travis King, aunque creen que se encuentra detenido en Corea del Norte, y dicen estar “muy preocupadas” por el trato que está recibiendo.

