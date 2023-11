La entrevista al narco Sebastián Marset: cómo llegó la periodista hasta la mansión "en algún lugar de Sudamérica"

El uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia paraguaya por narcotráfico, dijo el domingo en una entrevista televisiva desde un lugar desconocido que está en conversaciones con las autoridades en Montevideo para que sus familiares también requeridos desde Asunción sean juzgados en Uruguay.

Marset, de 32 años, es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 marzo de 2022 a pedido de Paraguay.

En julio pasado logró escaparse de la policía en Bolivia, donde residía, junto con su mujer y sus cuatro hijos, consignó la agencia AFP.

En declaraciones al programa Santo y Seña de Canal 4 de Uruguay, Marset dijo "confiar" en la justicia uruguaya y pidió que su hermano Diego Marset, su mujer Gianina García Troche y su cuñado Mauro García Troche tengan "garantías" para entregarse en su país, y ser juzgados allí.

"Quiero que se haga justicia, porque mi hermano, mi cuñado y mi señora no tienen nada que ver en mis cosas. Y en la operación 'A ultranza', cero", afirmó Marset en declaraciones a la periodista Patricia Martín.

Qué es la operación "A Ultranza"

"A Ultranza" es la gran operación contra el crimen organizado en Paraguay que en febrero de 2022 identificó a Marset como uno de los jefes de una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos. También fueron imputados su hermano, su mujer y su cuñado.

Marset, que estuvo preso en Uruguay por narcotráfico de 2013 a 2018, rechazó que cumplan prisión preventiva.

"Si quieren ponerles una tobillera electrónica o un policía 24 horas en su domicilio hasta que termine el caso, de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en que vayan presas personas que no tienen un solo antecedente y que no cometieron un delito", señaló.

Santiago Moratorio, abogado uruguayo de Marset, dijo que se iniciaron conversaciones con la Fiscalía y el Ministerio del Interior de Uruguay en pos de evitar la extradición a Paraguay de Diego Marset y los hermanos García Troche.

"Lo que nosotros pretendemos es que (los tres) sean enjuiciados en Uruguay, en su país", sostuvo Moratorio, y señaló que la acusación en su contra es "aberrante, liviana y sin prueba de evidencia alguna".

Así dio la entrevista Sebastián Marset desde un lugar desconocido

La periodista Patricia Martín contó que el 9 de noviembre viajó junto con Moratorio a Paraguay, donde fue trasladada en dos helicópteros diferentes y luego en una camioneta hasta la mansión en algún lugar de Sudamérica, donde entrevistó a Marset el 11 de noviembre.

El pasaporte de Marset que provocó una crisis política en Uruguay

Marset también aseguró que no gastó ni "un dólar" para conseguir un pasaporte uruguayo cuando estaba detenido en 2021 en Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que la expedición del documento "no fue exprés".

Por qué el escándalo narco de Uruguay amenaza a buena parte del gobierno de Luis Lacalle Pou

El tema de la entrega del pasaporte a Marset provocó este mes una crisis política en Uruguay que se saldó en la renuncia de altos funcionarios del gobierno de Luis Lacalle Pou, incluidos el canciller y el ministro del Interior.

"De mi parte nunca fue dinero para ningún político de Uruguay", afirmó.

