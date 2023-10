Estados Unidos alertó a sus ciudadanos en el mundo por posibles "ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas"

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este jueves 19 de octubre una alerta de seguridad mundial para los ciudadanos de ese país que residan en el extranjero, en el marco del conflicto entre Israel y Hamás. En el mismo se refiere al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo y la posibilidad de ataques extremistas y violencia contra sus ciudadanos.

La alerta no puntualiza en ningún acontecimiento mundial concreto, pero se dio a conocer en medio del escenario de conflicto en Oriente Medio, después de que el grupo islamista palestino Hamás atacara Israel el 7 de octubre y de que el Estado judío bombardeara Gaza con ataques aéreos que causaron miles de muertos.

“Debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, el potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que tengan mayor precaución”, dice el anuncio publicado en el sitio oficial del Departamento de Estado.

Un buque de Estados Unidos derribó misiles disparados desde Yemen a Israel

Los ciudadanos estadounidenses, según alertó el Departamento de Estado, deben mantenerse alerta en los lugares turísticos, seguir al departamento en las redes sociales e inscribirse en su Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes para recibir alertas para que sea más sencillo ubicarlos durante una emergencia en el extranjero.

Además, en otro comunicado, se informó a los ciudadanos que el gobierno estadounidense facilita “el transporte en vuelos chárter” en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Israel para quienes deseen dejar el país.

En Washington, el fiscal general Merrick Garland declaró que el Departamento de Justicia está vigilando el aumento de las amenazas contra comunidades judías, musulmanas y árabes en Estados Unidos relacionadas con la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

Joe Biden avaló la versión de Israel sobre el ataque al hospital de Gaza: "Parece que lo hizo el otro bando"

En los últimos días, se produjeron manifestaciones en Cisjordania, Irán, Jordania, Líbano, Túnez y otros lugares, en medio de la indignación por una explosión ocurrida el 17 de octubre en un hospital de Gaza.

Por el hecho, las autoridades palestinas culparon a un ataque aéreo israelí, pero Israel lo negó y dijo que fue un ataque “fallido” de sus contrincantes.

Estados Unidos, por su parte, aseguró que dispone de datos que demuestran que Israel no fue responsable de los más de 500 muertos por el impacto fatal en el centro de salud. "Según lo que he visto, parece que lo ha hecho el otro bando, no ustedes", sostuvo el presidente de EE.UU. Joe Biden ante la prensa y en presencia del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Luego, precisó: "Según la información de que disponemos hasta ahora, parece que (el impacto) fue provocado por un cohete fuera de control lanzado por un grupo terrorista de Gaza".

AG / Gi