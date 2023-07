El líder del PP busca una negociación urgente con Pedro Sánchez: quiere evitar un "desgobierno"

Las elecciones del domingo pasado en España no arrojaron una mayoría clara y es en ese contexto que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, busca pactar con el Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo de gobierno.

En un acto oficial en Santiago de Compostela, este martes Feijoó dijo ante la prensa que recibió “el mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno”, y que para lograrlo buscará llegar a acuerdos para “dar a España lo que los ciudadanos han votado en las urnas”.

El PP obtuvo 136 diputados de los 350 del Congreso, lejos de la mayoría absoluta de 176 escaños necesaria para gobernar, incluso con el apoyo de los 33 diputados de su único aliado potencial, la extrema derecha de Vox.

Al remarcar que en la misma noche del domingo ya habló con el presidente Pedro Sánchez, quien no parece estar apresurado por entablar una negociación, anunció hoy que con el candidato del PSOE acordaron retomar las conversaciones una vez que finalice el recuento de votos. “Hay que hablar con la segunda fuerza política, que es el PSOE”, sostuvo. Y agregó que “hay que seguir trabajando”.

Los dos bloques mantienen la vista puesta en el voto en el extranjero, cuyo escrutinio comenzará el viernes y tardará días, y que podría, según la prensa, inclinar un puñado de escaños en provincias donde pocos votos separan a los partidos de derecha e izquierda.

Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo reivindicó su derecho a gobernar en minoría y desde el mismo lunes lanzó negociaciones con varios partidos, pero por ahora parecen destinadas al fracaso. Los nacionalistas vascos del PNV, por ejemplo, ya anunciaron la noche del lunes que no se sentarán a negociar.

"He iniciado los contactos teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya fórmulas imposibles que garanticen la investidura" de un gobierno, dijo Feijóo a sus dirigentes reunidos en Madrid.

Al frente del Partido Popular (PP) desde hace un año, Núñez Feijóo logró recomponer las filas de la derecha después de una de sus peores crisis internas. Presidente de su región natal de Galicia durante trece años, el líder del PP, de 61 años, consideró que ha llegado su momento de dirigir el país con un programa que se resume en "derogar el sanchismo", en referencia al gobierno de Sánchez, al que la derecha acusa de haber cruzado líneas rojas.

El actual presidente de España, Pedro Sánchez.

Por su parte, con menos diputados que el bloque de derecha y extrema derecha, el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez –que obtuvo 122 diputados– y sus aliados de izquierda radical de Sumar (31), están en mejor posición de mantenerse en el poder con el apoyo de partidos regionalistas vascos y catalanes, que ya los han sostenido en el pasado.

Su principal desafío es conseguir al menos una abstención de Junts per Catalunya, el partido del líder independentista catalán Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica tras el intento de secesión en 2017.

Para el líder del PP, en tanto, sería “un error inmenso” que gobernaran los independentistas, “que han perdido escaños, apoyos y votos”.

Sumar anunció el lunes que encargó a uno de sus antiguos dirigentes en Cataluña iniciar las negociaciones con Junts, cuyos siete diputados tendrán la llave para que la coalición de izquierda se mantenga en el poder.

Sánchez podría reunir en total 172 diputados, más que el líder conservador, por lo que, si JxCat se abstiene, podría lograr la investidura en segunda votación en el Congreso.

Por estas horas, España está en la incertidumbre y ante el riesgo de un nuevo bloqueo político que, de no resolverse en los próximos meses con un acuerdo de gobierno entre varios partidos, desembocaría en la repetición de los comicios.

