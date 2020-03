Guerra abierta entre Vargas Llosa y China: "Nada de esto pasaría en el mundo si fuera un país libre"

El Premio Nobel Mario Vargas Llosa dijo en un artículo publicado el domingo en el diario español El País y el periódico peruano La República que si China fuera una democracia y no una dictadura, otra sería la suerte de la pandemia que recorre el mundo. Los comentarios llegaron hasta la cúpula del régimen, que acusó el escritor de "difamar" y emitir "opiniones irresponsables y prejuiciosas".

"Nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China Popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es", destacó el peruano, galardonado con el Nobel de Literatura en 2010. "Por lo menos un médico prestigioso, y acaso fueran varios, detectó este virus con mucha anticipación y, en vez de tomar las medidas correspondientes, el Gobierno intentó ocultar la noticia, y silenció esa voz o esas voces sensatas y trató de impedir que la noticia se difundiera, como hacen todas las dictaduras", escribió.

Comparó el caso con el incidente nuclear de Chernóbil en la antigua URSS, donde afirmó que "se perdió mucho tiempo en encontrar una vacuna". "Sólo se reconoció la aparición de la plaga cuando ésta ya se expandía", afirmó. "Es bueno que ocurra esto ahora y el mundo se entere de que el verdadero progreso está lisiado siempre que no vaya acompañado de la libertad.

"¿Lo entenderán de una vez esos insensatos que creen que el ejemplo de China, es decir, el mercado libre con una dictadura política, es un buen modelo para el tercer mundo? No hay tal cosa: lo ocurrido con el coronavirus debería abrir los ojos de los ciegos", reclamó el pensador.

Vargas Llosa refuerza la idea del supuesto origen chino de la enfermedad con la frase "ese virus procedente de China", una expresión que la embajada califica como "inexacta". "Respetamos la libre expresión, pero eso no implica aceptar arbitrarias difamaciones y estigmatizaciones", señaló la embajada china en Perú en un comunicado.

La legación diplomática instó al escritor "como figura pública, a que no difunda opiniones irresponsables y prejuiciosas que no sirven para nada".

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha logrado identificar el origen del COVID-19 hasta el momento", refutó la embajada, cuyo comunicado se enmarca en los esfuerzos por rechazar los ataques de países occidentales y de Estados Unidos de referirse al virus con el nombre del país, por haber sido el primer lugar en el que se detectó.

