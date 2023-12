Hamas publicó un video de tres rehenes israelíes: "No entendemos por qué nos abandonaron acá"

El grupo terrorista palestino Hamas difundió este lunes un video de tres rehenes israelíes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre en un brutal ataque en el sur de Israel.

"No entendemos por qué nos abandonaron acá", señaló uno de los hombres que se ven en la imagen.

"Somos la generación que construyó los cimientos para la creación de Israel. Somos los que pusimos en marcha las Fuerzas de Defensa de Israel. No entendemos por qué nos han abandonado aquí", expresó Haim Bery, de 79 años, quien se encontraba con Yoram Metzger y Amiram Koper, de acuerdo a lo que consignó el portal Ynet.

Asimismo, suplicó: "Tienen que liberarnos. No importa el costo. No queremos ser víctimas directas de los ataques aéreos militares de las Fuerzas de Defensa de Israel. Libérennos sin condiciones. No nos dejen envejecer aquí".

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Daniel Hagari, aseguró que están haciendo todo lo posible para que vuelvan "sanos y salvos".

Y agregó: "Hamas publicó un video terrorista criminal. Es una prueba de la crueldad de Hamas hacia civiles inocentes y de edad muy avanzada que necesitan atención".

El portal Ynet indicó que la difusión del video tiene que ver con la intención por parte del grupo terrorista por reiniciar las negociaciones por los rehenes a cambio de otro cese al fuego.

Yarden Roman-Gat nunca estuvo en los túneles de Gaza tras ser secuestrada por Hamas el 7 de octubre, sino que permaneció cautiva en una casa donde la vigilaban como a un "trofeo", contó la exrehén a la cadena estadounidense CBS.

"Me vigilaban todo el tiempo", declaró en el programa "60 minutos", emitido el domingo, en una de las escasas entrevistas concedidas por los cerca de 110 rehenes liberados desde el comienzo del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino.

Esta israelí se encontraba en el kibutz Beeri con su marido y su hija la mañana del 7 de octubre cuando Hamas lanzó el ataque.

Su marido Alon consiguió escapar con su hija de 3 años y esconderse en una zanja durante horas, pero a ella los atacantes la secuestraron y la llevaron a Gaza "semidesnuda", arrastrándola, en cuanto se dieron cuenta de que fingía estar muerta, declaró a CBS.

Una vez en el territorio palestino una muchedumbre celebró su llegada, añadió. "Mis secuestradores no pudieron evitar mostrarme como a un trofeo", contó.

No había túneles. Yarden Roman-Gat estuvo en una casa bajo vigilancia noche y día, consignó la agencia AFP.

"No querían protegerme. Querían proteger su trofeo", declaró la fisioterapeuta de 36 años al canal estadounidense. "Pero creo que conseguí que me hicieron un poco de caso" y "eso me ayudó a sobrevivir".

No entró en detalles. Aclaró no obstante que pudo escuchar la radio y gracias a eso se enteró de que su hija y su marido se habían salvado.

Durante una semana de tregua que finalizó el 1º de diciembre, 105 rehenes fueron liberados, 80 de ellos a cambio de palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Yarden Roman-Gat fue liberada el sexto día, pero su cuñada sigue cautiva.

Unas 250 personas fueron secuestradas en un ataque sin precedentes lanzado por Hamas en territorio israelí el 7 de octubre que causó unos 1.140 muertos, la mayoría civiles, según las autoridades.

Hasta la fecha, 129 rehenes siguen retenidos en Gaza y 11 cadáveres han sido repatriados.

En represalia por el ataque de octubre, Israel prometió "destruir" a Hamas, que controla Gaza. Al menos 18.800 personas, la mayoría civiles, han muerto en bombardeos y la operación terrestre, según las autoridades de Hamas.

