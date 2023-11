La deshumanización, un denominador común de las estremecedoras imágenes de la masacre de Hamas

Israel presentó imágenes inéditas del ataque de Hamas para instar a la comunidad internacional a “tomar conciencia” de la masacre que cambió la historia del país y sentó un atroz precedente. El momento no fue casual. Después de un mes y medio, el gobierno israelí se encuentra ante una encrucijada diplomática, a medida que avanza el asedio total de la Franja de Gaza y crece la presión internacional por los bombardeos contra infraestructura vital.

El último y más sangriento capítulo del conflicto con Hamas obligó al gobierno de Israel a tomar otro tipo de cartas en el asunto. Por primera vez, Tel Aviv mostró una compilación de imágenes estremecedoras, difíciles de digerir, del brutal asesinato de 1.100 civiles israelíes aquel fatídico 7 de octubre. La difusión del film se hizo con el apoyo de los familiares de las víctimas y a través de eventos impulsados por las embajadas en las principales ciudades del mundo.

Después de Nueva York y Santiago, el video tocó suelo argentino por única vez. "La filmación es muy fuerte, cruda, no es fácil de ver", dijo el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, anfitrión del hermético encuentro el pasado miércoles en la sede diplomática en pleno centro porteño. El representante israelí explicó que la finalidad de la iniciativa es "mostrar la dimensión de la masacre", sin ningún tipo de edición.

"Las palabras sobran"

El evento fue organizado por la Embajada de Israel en en Avenida de Mayo al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.

La embajada de Israel en Argentina fue la encargada de mostrar la filmación de 43 minutos obtenida de redes sociales, de cámaras de vigilancia, celulares y bodycams de los atacantes, de las víctimas y de los rescatistas. "Lo que van a ver es un retrato escalofriante de los hechos de esa fatídica mañana del 7 de octubre", anticipó el coronel Amit Guy, agregado militar de Israel en Buenos Aires.

Las imágenes reflejan el destino de 138 víctimas, lo que representa apenas “un vistazo” de aquel día, en manos de los atacantes, algunos de ellos excitados por el consumo de Captagon, una droga psicoactiva. Muestran a personas inocentes asesinadas como si fueran objetivos de un videojuego, arrojadas en las rutas, golpeadas, quemadas, mutiladas. A chicos que quedan huérfanos.

El embajador israelí explicó los motivos de la difusión de las imágenes. "Se realizó esto para que la comunidad internacional tenga conocimiento de esto, porque después se escucha que esto no sucedió, que (miembros de Hamas) no entraron a las casas, que hubo un intercambio de balas con los israelíes", explicó Sela. "Las palabras sobran", agregó de manera preliminar, y denunció la “incitación al odio” detrás del accionar de Hamas.

"Maté a 10 judíos con mis propias manos": Israel presentó videos de los crímenes de Hamas

En una de las tomas más conmovedoras, se ve a un miembro de Hamas perseguir a un hombre que, en ropa interior, corría a esconderse con sus hijos en el fondo de su casa. Al encontrarlos, el atacante sacó a los niños del cuarto y arrojó una granada. El desenlace para el padre fue fatal.

Los nenes resultaron ilesos (al menos desde lo corporal) y fueron llevados a la cocina. Mientras el asesino tomaba una botella de la heladera, los chicos hablaban entre ellos. "Papá está muerto, no es broma", dijo el mayor, preocupado porque su hermano resultó herido en uno de sus ojos. En estado de shock, el menor pidió por su mamá. "¿Cómo es que yo sí estoy vivo?", se preguntó, sin dimensionar el poder de sus palabras.

De repente la imagen se corta. Según reconstruyó PERFIL, los nenes pudieron escapar. Si bien no se sabe en qué condiciones, vieron el cuerpo de su papá y finalmente se reunieron con su madre. La última protagonista de esta historia apareció más tarde en la escena, desgarrada ante la situación y contenida por agentes israelíes.

En otra de las imágenes de alto impacto, uno de los atacantes está extasiado después de haber asesinado a "un judío" israelí. En el desenfreno, lo golpea en el cuello con una herramienta de jardín, en un intento fallido de decapitarlo. En la toma anterior, un perro irrumpió en la escena, y también fue acribillado.

Una persona abandonó el auditorio.

Una sensación de confusión acompañó las imágenes. Los presentes en el auditorio se acomodaban en sus sillas, intentando leer el subtitulado en inglés. "Alá es grande", repetían los atacantes, cada vez que cometían una atrocidad. Estaban convencidos de su misión. "¿Cómo está la moral?", preguntó uno que parecía un comandante. "Alta", le respondieron otros. Otro de los audios que resonaron fue el que un joven se jacta por teléfono ante su mamá de "haber matado diez judíos".

"Tené cuidado, no dispares", le dijo uno a otro que cargaba a personas heridas en una 4x4 que luego formaron parte del conteo de rehenes y llevados al interior de la Franja, donde fueron recibidos por una muchedumbre que los vitoreaba.

Los atacantes en 4x4 arremetieron contra vehículos en las rutas cercanas a la Franja de Gaza. Disparaban contra aquellos que querían escapar, o quienes se dirigían a los kibbutzim para ayudar después de que se conociera el ataque.

La respiración agitada se fundía con los gritos desesperados de los asistentes del festival de música Supernova que huían ante el sonido de las ametralladoras. "Alguien que dé una señal de vida", pedía uno de los rescatistas que acudió al lugar después de la masacre en el festival de música electrónica. A la súplica se sumó el conteo de muertos en uno de los bares, de los cuerpos carbonizados dentro de los autos.

El detrás de escena del evento de la Embajada de Israel

"Cada uno que no condena esto, premia a Hamas", sentenció el embajador Sela.

El evento contó con la presencia de referentes de todo el arco político, de la comunidad judía y de medios de comunicación, entre ellos PERFIL, quienes debieron dejar su celular en la entrada para evitar filtraciones. A cambio, se les entregó un cuadernillo con la imagen de uno de los rehenes. A lo largo del video, algunos asistentes horrorizados se retiraron del auditorio, fuertemente custodiado por personal de la Policía porteña y la Federal.

Israel exige la liberación de los 240 rehenes que tomó Hamas el 7 de octubre.

Ocurrió dos semanas después de que la Cancillería argentina condenara el bombardeo israelí al campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, que provocó decenas de muertos y heridos y una ola de protestas a nivel mundial. La misma que hasta el momento se había limitado a condenar los ataques terroristas de Hamas y a validar el derecho de Israel a defenderse.

"Tengo buenos contactos con la Cancillería argentina y (el pedido de respuestas) lo canalizo directamente con ellos", aclaró Sela al ser consultado sobre la postura ambivalente del gobierno nacional.

Hamás confirmó que “cerca de 50” rehenes secuestrados murieron por los bombardeos israelíes en Gaza

De la deshumanización al horror

A diferencia de ocasiones anteriores, Israel decidió mostrar las imágenes del ataque de Hamas del 7 de octubre. Se trata de una acción simbólica para tomar dimensiones de lo que fue la masacre, un ejemplo más de la capacidad de despersonalizar a un grupo, algo que no tiene banderas ideológicas, históricas, partidarias o religiosas.

Pareciera buscar, además, contrarrestar la presión internacional sobre la arrasadora respuesta militar de Israel en Gaza para liberar a los más de 230 rehenes y destruir a Hamas, el grupo que gobierna de facto el enclave palestino desde 2006 y que tiene en su carta fundacional la "destrucción de Israel". Una campaña militar híbrida que ya dejó 11.000 civiles palestinos muertos, de los que más 4.500 son niños, según el Ministerio de Sanidad local, y que dividió a la opinión pública mundial por la crisis humanitaria.

El gobierno israelí bombardeó hospitales y campos de refugiados; acusa a Hamas de usarlos como "escudos humanos".

De las imágenes proyectadas del ataque de Hamas lo que queda es el horror. Y detrás de éste, la deshumanización de las personas reducidas a objetos o a animales en el mejor de los casos, objetivos militares, como si fuera un videojuego. Imágenes que emulan a los tiempos más oscuros de la historia moderna y que Hamas quiso que el mundo viera.

A los israelíes asesinados brutalmente por Hamas se sumaron después los civiles palestinos que no alcanzaron a escapar de Gaza, que no tenían a dónde ir, o que decidían no irse (como los médicos del hospital Al Shifa). Aquellos que murieron en agonía en incendios que sucedieron a los bombardeos o aplastados por escombros, en medio del asedio total del ejército israelí, la falta de comunicaciones, de combustible y de insumos médicos. "El horror no justifica el horror", dijo el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en su reciente visita a Medio Oriente, en referencia al asedio de Gaza, en la fecha que coincidió con la difusión del video.

El macabro escenario que siguió al 7 de octubre estuvo marcado por la pérdida total del valor de la vida humana, asesinada salvajemente, reducida a cenizas y condenada al olvido. Y a una nueva guerra de un conflicto que venía escalando hace meses y que está lejos de una solución. Incluso aunque Israel cumpla con su cometido (destruir Hamas), sin aportar una visión de futuro que incluya la coexistencia con un Estado Palestino, sino con la idea de instalar una base militar en la Franja de Gaza. A pesar de que líderes mundiales, entre ellos el estadounidense Joe Biden, lo desaconsejen.

