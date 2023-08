La autopsia y nuevos chats complicaron al chef español acusado de descuartizar a un médico colombiano

Mientras continúa la investigación por el brutal crimen de Edwin Arrieta, por el cual se encuentra detenido el chef español Daniel Sancho, acusado de ser el presunto asesino, la Policía de Tailandia determinó que el cirujano murió tras ser degollado. Por otro lado, se conocieron nuevos mensajes que fueron agregados a la causa y se estiman que podrían ser determinantes para el caso.

La autopsia reveló que Arrieta murió tras ser degollado por el joven español, hijo del actor Rodolfo Sancho Aguirre, según aseguró Surachate Hakparn, número dos de la policía de Tailandia. Esto desmiente una de las primera versiones que se conocieron, que indicaba que el médico había muerto a raíz de un golpe en la cabeza, acorde a la declaración del sospechoso.

Por otro lado, las autoridades anunciaron que continúan con la búsqueda de 9 de las 17 partes del cuerpo de Arrieta que todavía no pudieron ser encontradas. Sancho está acusado no solo de haber asesinado de manera premeditada a la víctima, sino también de haberlo descuartizado y arrojar bolsas de plástico con partes del cadáver para ocultar el crimen.

Pelea por "sexo y dinero" y un atroz crimen en el paraíso: el caso del chef español que descuartizó a un colombiano

Qué dice la autopsia cirujano asesinado

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar del crimen. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo", comenzó diciendo Hakparn en declaraciones a EFE.

En ese sentido, detalló que Arrieta no murió en ese instante, sino cuando el cocinero e influencer "comenzó a cortarle el cuello". Y añadió: "El forense dijo que la muerte fue causada por el uso del cuchillo cortando la garganta".

Daniel Sancho.

"Por lo tanto, la parte torácica ya es secundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente”, agregó el subdirector de la Policía tailandesa, ya que esa parte del cuerpo es una de las que todavía no pudo ser hallada.

Otra de las versiones señalaban que el médico podría haber fallecido por una puñalada en el pecho, pero esto también fue desmentido. "Se está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía", comentó el funcionario, mientras que afirmó que "se puede decir que el caso se resolvió rápido y está cerrado de manera completa".

Por el momento, se sabe que con su confesión inicial el chef español podría librarse de la pena de muerte, con la que son castigadas las personas que asesinan con premeditación en ese país. Su pena podría ser rebajada a "cadena perpetua" pero el fallo se conocerá dentro de entre 3 y 6 meses.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta se encontraron en Tailandia.

"Quiero hacer mi vida con Dani"

El programa español Fiesta dio a conocer una serie de mensajes que el ciudadano colombiano habría enviado el pasado 29 de mayo a una persona -cuya identidad se mantiene en reserva- hablando abiertamente sobre su relación con el hijo de Rodolfo Sancho. Estas desmentirían lo declarado por el chef, que señalaba haberse convertido en "un rehén" del cirujano.

En la conversación se observa que Arrieta tenía la intención de homologar su título médico en España y formalizar su relación con el joven: "No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja".

Edwin Arrieta.

"Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites", dice otro de los mensajes.

Tras difundirse la conversación, la abogada y portavoz de la familia Sancho, Carmen Balfagón, pidió que pasen a "formar parte de la investigación policial" y las calificó de "muy importantes para la investigación". En esa línea, la letrada aseguró que "no sabemos si podría querer ser pareja para facilitar su llegada a España", pero el "contexto" de los mensajes podrían demostrar lo que su cliente declaró en un principio: "Soy culpable, pero yo era su rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula".

FP / ds