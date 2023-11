La Justicia española mandó a juicio oral a Dani Alves, acusado de violación

La Justicia española determinó que Dani Alves sea sometido a juicio oral acusado de agresión sexual con acceso carnal que presuntamente tuvo lugar en un local bailable, el 31 de diciembre del 2022. La Audiencia de Barcelona considera que cuenta con suficientes elementos probatorios, recabados a lo largo de la investigación.

En este sentido, en un documento firmado por tres magistrados, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Barcelona, que aún no fijó fecha para el inicio del proceso, afirma que existen motivos requeridos para que Alves sea juzgado, tras las peticiones del fiscal y del abogado de la denunciante.

Al darse por finalizada la etapa de instrucción, el Tribunal rechazó la petición planteada por la defensa del implicado que “reclamó anular las actuaciones y archivar el caso” y argumentó que “se había vulnerado la presunción de inocencia al no preservarse el secreto de la causa”.

El posteo del actual esposa de Dani Alves, JoanaSanz en su cuenta personal e instagram

El futbolista fue denunciado por violencia de género a inicios del 2023 y lleva 11 meses detenido en el Centro Penitenciario Brians 2, en Cataluña.

En caso de que se lo declare culpable por medio del juicio, podría ser condenado a una pena de entre cuatro y quince años de cárcel. Posteriormente a la decisión judicial, las partes cuentan con cinco días hábiles para presentar escritos de calificaciones provisionales a través de las que deben sostener si Dani Alves debe ser absuelto o condenado.

Las declaraciones de la víctima, Joan Mateu Parra y la afirmación de Dani Alves

“Me obligó a sentarme encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente”, describió la víctima, Joan Mateu Parra y precisó “me abofeteó, me levantó del suelo y me penetró hasta eyacular”.

Por su parte, Dani Alves durante el proceso de instrucción negó conocer a la damnificada y, en una segunda oportunidad afirmó que “tuvimos relaciones sexuales consentidas”.

Además, uno de los testimonios aportados al litigio en el que se encuentra comprometido el deportista fue el de su ex esposa, Dinorah Santana y enfatizó que “ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida”, mujer con la que tuvo dos hijos y se divorciaron en el año 2011.

