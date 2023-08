La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se volvió el foco de atención tras revelar que comió hongos alucinógenos durante su visita a Beijing, China, en julio, viaje que realizó en el marco de una recomposición de relaciones con el gigante asiático.

"Fui con un gran grupo de gente y la persona que organizó la cena hizo el pedido. Había un delicioso plato de hongos. Yo no sabía que esas setas tenían propiedades alucinógenas. Me enteré de eso más tarde", reveló en diálogo con la CNN la funcionaria estadounidense de alto rango en materia económica.

El plato con hongos alucinógenos que probó Janet Yellen en China. | Yi Zuo Yi Wang/Weibo

Entre risas, Yellen afirmó que "nadie se vio afectado por los hongos" y aclaró que no le generaron ningún efecto psicodélico ya que las setas habían atravesado un proceso de cocción.

"Descubrí que cuando estas setas están bien cocinadas, y estoy segura de que lo estaban porque es un muy buen restaurante, no tienen efecto alguno. Todos los disfrutamos y nadie sintió ningún efecto negativo por haberlos comido", detalló.

Según trascendió, el grupo también comió otros platos típicos como pescado a la parrilla con hierbas, verduras silvestres de Yunnan salteadas en escabeche con rodajas de patata y fideos de arroz fríos.

El plato chino que probó la funcionaria estadounidense se llama Jian shou qing, también conocido como Lanmaoa asiatica, se realiza con hongos silvestres y es propio de la gastronomía de Yunnan, provincia ubicada al sur de China y que limita con Vietnam, Laos y Myanmar.

El Dr. Peter Mortimer, profesor del Instituto de Botánica de Kunming, le explicó a CNN que estas setas "se consideran venenosas" a causa de los efectos que provocan, aunque reveló que la comunidad científica "aún no ha identificado los compuestos responsables de causar las alucinaciones".

"Sigue siendo un misterio, y la mayoría de las pruebas son anecdóticas. Tengo un amigo que se los comió por error y tuvo alucinaciones durante tres días", añadió.

Furor por el plato de Yellen

Fue un usuario de Weibo, red social de microbloging china, quien se percató de la presencia de la funcionaria norteamericana en el restaurante llamado In and Out y compartió la curiosa anécdota celebrando: "La primera comida de Yellen, la secretaria del Tesoro de EE. UU. en Beijing es Yunanense".

Una asistente de la mujer confirmó la presencia de esta en el sitio gastronómico, hecho que también fue reconfirmado por el mismo local gastronómico que le preparó el llamativo plato de hongos.

La elección gastronómica de la funcionaria estadounidense causó furor y provocó que el plató se agotara en varias sucursales en pocas horas. "A las 2 p.m. la tienda Sanlitun fue la primera en agotarse. A partir de las 8 p.m., las tiendas de Shanghái, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Xiamen y Tianjin tuvieron prisa hasta que se agotaron por completo", detallaron.

Asimismo, desde el restaurante precisaron que "es cierto que vino justo después de aterrizar en China" y afirmaron que le encantaron las setas. "Pidió cuatro porciones de Jian Shou Ging. Fue un día extremadamente mágico", concluyeron.

AS./fl