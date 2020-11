Cómo es la cocina que siempre soñaste

Un plato hondo no tiene ninguno; la verdad, un plato playo tampoco. Una taza tiene uno pero un vaso no. Ni cuchillo, ni cuchara ni tenedor lo tienen. Los saleros y los coladores tienen muchos pero con las ollas depende: algunas sí pero otras no. La bombilla tiene más que el mate. ¿De qué estamos hablando? Y ya que te vemos con buena voluntad, decinos: una botella, ¿tiene o no tiene?

(Dejá tu solución en los comentarios o volvé el lunes 9 de noviembre para conocer la nuestra. Mientras tanto, podés resolver más juegos o seguir a Joker y Crucigrama en Facebook, Twitter o Instagram.)