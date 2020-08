Aspectos del feudalismo informativo como limitante de la libertad de expresión

Con la participación de Patricia Bullrich y la periodista Mónica Gutiérrez la Fundación Led Libertad de Expresión + Democracia, organizó una charla para alertar sobre la condena al periodista de San Luis, Diego Masci.

Diego Masci, periodista dueño del portal ZBOL.com y columnista de radio de la provincia de San Luis, fue acusado por la ex ministra de Educación de la Provincia, Natalia Spinuzza, por la difusión de un video sobre su viaje a Holanda, y condenado a pagar 90 mil pesos de multa el pasado 13 de agosto.

La Fundación Led Libertad de Expresión + Democracia propuso y organizó esta charla por zoom para debatir varios casos de presiones judiciales, en un contexto histórico de feudalismo informativo en distintas provincias argentinas, así como para tratar la situación de los medios y periodistas locales en relación al ejercicio de la libertad de expresión, la competencia y la falta de independencia de los fueros locales que imponen sanciones a la prensa con el consiguiente obstáculo para el acceso a la información pública de los territorios afectados.

Se reúne la comisión de Libertad de Expresión de Diputados con periodistas

Presentó su caso Diego Masci, periodista de CNN radio San Luis, comentando los detalles de su condena y la orden de eliminar el video de la ex ministra Spinuzza, donde ella misma se filmaba luego de haber consumido drogas y alcohol, de su portal ZBOL. “No se entiende, si no es en el marco de la censura y la condena que apelaremos, ya que el video circuló por medios nacionales y por redes sociales por el contenido de interés público que tenían las afirmaciones de la funcionaria de Rodríguez Saa”

También participó el periodista Juan Pablo Suárez, encarcelado en diciembre de 2013 en la provincia de Santiago del Estero por publicar imágenes de una protesta de policías contra el gobierno provincial.

Además se contó con la presencia del columnista y conductor, Gabriel Hernández, condenado a pagar 2 millones de pesos por daños y perjuicios cuando transmitía su programa por radio Fantasía en enero de 2013 un comentario de un oyente sobre el gobernador de la Provincia de Formosa.

Estuvieron presentes miembros de Fopea, Adepa, Farbap, el senador Claudio Poggi y distintos abogados y legisladores de las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Neuquén, y San Luis.

La periodista y Licenciada en comunicación Social, Mónica Gutiérrez afirmó: “expreso mi apoyo y destaco la valentía de estos periodistas que no se dejaron amedrentar y siguen adelante. Es necesario visibilizar a nivel nacional lo que sucede en varias provincias argentinas”.

A su vez Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad y ex miembro de la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados expresó: “Los tres casos de los periodistas afectados que nos ocupa hoy, me impresionan mucho por su arbitrariedad y gravedad. Los periodistas no deben explicarle a nadie el origen de sus fuentes, esto está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 14, en el 43, en el Pacto de San José de Costa Rica”.

“Me comentaron que en la Provincia de San Luis hay una ley que rige la libertad de expresión. No haber una ley, la mejor ley de Libertad de Expresión es la NO ley, no hace falta, porque ya está muy claro en la Constitución. Nosotros podríamos ir por el camino de la búsqueda de declaración de inconstitucionalidad y llegar a la Corte Suprema de Justicia para sentar un precedente, para que en ninguna provincia puede haber una restricción a un derecho constitucional. Los periodistas no tienen que explicar nada, los casos son tan evidentes y de tal gravedad que es muy importante que lleguen a la Corte o a la CIDH”. Agregó la presidente del Pro Nacional.

El encuentro fue moderado por la Presidenta de la Fundación Led Silvana Giudici, ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que recordó: “En los últimos meses, producto de las medidas sanitarias, no solo los periodistas sino también ciudadanos fueron denunciados por opinar en twiter, como el actor Juan Acosta o el músico Rodrigo Etchudez de Santiago del Estero, por un posteo en facebook sobre la cuarentena y las medidas tomadas”.