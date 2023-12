Alberto Fernández se despidió de Casa Rosada

Alberto Fernández se despidió de la Casa Rosada, ya que viajará a Brasil y luego no tendrá más tiempo para seguir utilizando la sede presidencial, llegará directamente para realizar el traspaso presidencial en el Congreso, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ayer fue el último día que Alberto Fernández pisó la Casa Rosada en calidad de presidente. Casi marcado no solo por lo que él dice, sino también por la poca suerte que tuvo en su mandato. Será recordado en un lugar muy lindo: el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada.

Durante la despedida, llovió, lo que hizo que se realizara en un patio interno. Estaban presentes todos los empleados que trabajan en la Casa de Gobierno, la planta estable, y, obviamente, muchos empleados administrativos, mozos, personal de limpieza, y mucha gente más que trabaja allí. Alberto Fernández pronunció un discurso de despedida tomando el micrófono, mientras los asistentes tenían algunas copitas en mano para el brindis.

Transición, día 18: consenso y coerción | Modo Fontevecchia

"Hoy pongo muy en valor el trabajo de cada funcionario público y de cada empleado del Estado, tan injustamente maltratado. Nada de lo que logramos lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de cada uno de los que están aquí", expresó el presidente saliente. Luego añadió: "Me voy con la tranquilidad de haber recompuesto el salario de los trabajadores estatales, aunque tengo un enorme pesar de no haber resuelto el problema de la pobreza". Finalizó su último discurso desde la Casa Rosada brindando por la felicidad del pueblo argentino y por un futuro mejor, citando a "El Flaco" Spinetta en su Cantata de Puentes Amarillos: “No me hagan decir que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor, brindemos por ese mañana”.

En esta ocasión, no fue Lito Nebbia quien estuvo recurrentemente en los mensajes y discursos de Alberto Fernández, sino Luis Alberto "El Flaco" Spinetta, quien estuvo presente al final del discurso. Alberto Fernández se despidió, tomó fotos con varios de los empleados, y hubo algún altercado con los medios y algún periodista que quiso acercarse. En ese momento, dejó claro que no daría notas.

Brindis en Casa Rosada: un periodista denunció que Alberto Fernández "de manera abrupta" le bajó el micrófono | Perfil

Mientras tanto, en la Casa de Gobierno, que estuvo muy tranquila durante gran parte del año, comenzaron los movimientos con la llegada de los nuevos habitantes. Fue como esas mudanzas simultáneas cuando uno se va de un lugar y espera vender la propiedad a otra y, mientras llega, otros la están abandonando. Oficinas se vaciaban, renuncias llegaban y se firmaban a medida que pasaba la jornada. Entre los que llegaban, estaba Manuel Adorni, el nuevo vocero presidencial. Pasó por la Casa de Gobierno, saludó a los acreditados en la sala de periodistas y prometió mucha comunicación y contacto diario.

El economista Manuel Adorni será el vocero presidencial de Javier Milei | Perfil

Adorni y la saliente Gabriela Cerruti estuvieron juntos, con esta última contenta porque, fue quien impuso el tema de que haya una vocería presidencial y el presidente que llega también sigue con la idea de que alguien hable oficialmente en nombre del gobierno.

En definitiva, con fotos y todo, Adorni estará en la sala de conferencias a partir del lunes, sucediendo a Alberto Fernández, mientras la mudanza y el movimiento continúan en la Casa Rosada.

Se despide Alberto Fernández parafraseando a Spinetta: "No me digan cómo fue que dije, como este Spinetta, no me hagan decir que todo tiempo pasado fue mejor".

FM