Alejandro Amor: "Se debería trabajar más en una etapa tan crítica como esta"

El Secretario General Adjunto de SUTECBA, Alejandro Amor, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y reconoció que "se debería trabajar más en una etapa tan crítica como esta". También recalcó que "siempre pueden y deben existir diferencias", pero negó su salida del bloque del Frente de Todos en la Ciudad. Por otra parte, manifestó que "hay que corregir las proyecciones" para subir el presupuesto porteño.

¿Continua siendo parte del Frente de Todos?

Sigo siendo parte del Frente de Todos en la Legislatura porteña.

Tenemos versiones que afirman que hasta Mariano Recalde tuvo que intervenir en el conflicto. ¿Se puede romper el bloque del Frente de Todos en la Legislatura?

Cuando uno integra una fuerza política y, sobre todo, encabeza la lista, tiene responsabilidades. Siempre pueden y deben existir diferencias porque la composición de la sociedad es heterogénea. Uno tiene que llevar adelante su actividad legislativa desde el pensamiento que tiene y la formación que trae. Formamos parte de un Frente y se deben tomar decisiones con respeto, entendiendo la realidad como es, compleja. Recalde no me llamó nunca y no tengo problemas con él.

¿Cuáles son sus diferencias?

Fue algo que tenía que ver con el incremento del presupuesto, que es natural en todas las jurisdicciones a esta altura del año. Sobre todo, teniendo en cuenta los procesos inflacionarios. La ampliación presupuestaria es la necesidad de definir los mayores recursos que se tienen porque, al haber una mayor inflación, se generan más ingresos. Por eso hay que corregir las proyecciones que se hicieron en el presupuesto original.

Al mismo tiempo, al tener paritarias en todos los sectores, también con los prestadores privados, se debe actualizar el presupuesto para dar los aumentos que se acordaron. Esto lleva a las necesidades de ampliaciones presupuestarias en todo el país.

En ese marco, firmé el dictamen correspondiente y no asistí a la votación. Los votos estaban y eso lo habíamos hablado con todas las fuerzas políticas. Podemos tener diversidad de pensamiento, pero no hay enemigos. Somos personas que pensamos distinto y, entre nosotros, con responsabilidad tenemos que resolver problemas. Se dialoga todos los días con los integrantes del Frente de Todos y con las otras fuerzas políticas.

La posición de los que piensan diferente que usted en el Frente de Todos, ¿cuál era? ¿No querían aprobar una ampliación del presupuesto?

Ellos consideraban que, además de los aumentos salariales, había otros incrementos de obras o servicios que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende llevar adelante, y no compartían eso. Es legítimo, cuando se está en la oposición es porque se tiene una visión diferente a la del oficialismo, en particular, sobre la aplicación de los recursos.

Se debería trabajar más en una etapa tan crítica como esta sobre los sectores sociales más afectados, personas en situación de calle, la calidad de los alimentos que llegan a los comedores, entre otros temas.

El Frente de Todos está de acuerdo con el aumento de presupuesto en la misma proporción que la inflación, pero quiere aplicar esos nuevos recursos para asistencia social. ¿Ese sería el punto central?

Si hubiesen existido dos artículos, el primero para paritarias, y el segundo para las políticas del Gobierno, el Frente de Todos hubiese votado favorablemente el primer artículo y el segundo no.

JL PAR