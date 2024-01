Axel Kuschevatzky explicó las consecuencias que traería la aprobación de Ley ómnibus para la economía y la cultura argentina:“Si cambia el escenario y no hay razón para la inversión extranjera en la Argentina, sería una pérdida esencialmente para el país. Cuando el cine argentino trasciende, trae inversión", aseguró el cineasta en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Axel Kuschevatzky es productor cinematográfico, guionista, periodista especializado en cine y fue galardonado con un Oscar por la película 2El Secreto de sus Ojos". Ayer participó de la exposición de actores sociales en la comisión que trata el megaproyecto de la ley ómnibus.

Me gustaría que pongas en contexto a la audiencia sobre tu visión de lo que significaría para la cultura y el cine si se aprobase la ley ómnibus.

Hay mucha fantasía y manipulación sobre el financiamiento del cine. Ya sabés que si entrás en las redes sociales se genera una especie de “campo de batalla”. Entonces, lo primero que quiero destacar es que, el capital que hace cine en Argentina es mayoritariamente privado. De Argentina y de otros países, porque nuestro país co-produce con otros países, y muchas veces ni siquiera tiene un peso invertido que sea público.

Por ejemplo, una película como Argentina 1985 no tuvo ninguna participación de fondos públicos. Está hecha sólo con fondos privados. Pero, desde 1994 que Argentina tiene una ley de cine que sirvió para que se desarrollara mucho talento. Normalmente, en una película argentina, los llamados fondos del INCAA representan un porcentaje. Y ese porcentaje es el que permite atraer inversión privada e internacional. ¿De dónde sale la financiación del INCAA? La radio y la televisión, por el uso del espectro, le tiene que pagar un canon. De ese canon que le paga, el 25% va a fomentar la producción audiovisual. Si el día de mañana alguien dijese, como está planteando el Gobierno, que no se va a usar más ese fondo, no va a pasar que te cobren menos el servicio del cable, porque el ENACOM va a seguir recaudando esa plata.

Al mismo tiempo, la otra fuente de financiación es el 10% de cada entrada que comprás. Es decir, que si vos no ves televisión por cable o no vas al cine, no estás contribuyendo a la producción audiovisual en nada. Entonces, cuando el Gobierno hace un planteo de modificar y sacar ese 25% de recaudación para que no se fomente más la producción audiovisual y otras cuestiones más, quienes trabajamos en esto creemos que lo hacen sin preguntar por qué existe esto y cuál es la lógica o cómo funciona en otros países.

Lo que yo traté de contarle a la gente en el Congreso fue que los grandes países productores de cine, incluyendo a Estados Unidos, tienen formas de fomento a la producción audiovisual.

El sector audiovisual en la Argentina contribuye a un número que va del 3 a 5 por ciento del PBI, es muy grande lo que produce. Pero si vos no tenés condiciones, la inversión extranjera no viene, va para otro lado. Por eso, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Chile, Uruguay, México y Colombia, por dar algunos ejemplos, tienen modelos de incentivo a la producción audiovisual, no es un capricho. Queremos que haya más inversión, no la ahuyentemos, porque así también ingresan dólares, como tanto se pide.

¿Qué te pasó al ver el discurso de Milei en Davos?

Discutir al socialismo me parece de otra época. Parece una charla de la Guerra Fría, algo anterior a la caída del Muro de Berlín.

A partir de eso queda claro que él considera como socialismo todo lo que vos estás defendiendo, con el intervencionismo del Estado en el mercado.

Es probable que él o la gente que lo rodea piense eso. Ahora, cuando describo al 70% de los estados de Estados Unidos, no se me ocurre decir que son muy socialistas. O calificar al gobierno conservador de Inglaterra como socialista. Pero, más allá de eso, las medidas que planteo de beneficio fiscal son medidas industriales que no están cargadas de ninguna ideología en particular.

Cuando Milei dice que no existen fallas del mercado está criticando hasta a la Escuela de Economía de Chicago, ubicando a Milton Friedman casi como socialista. Y, para él, cualquier intervención del Estado termina siendo perjudicial, porque el mercado es perfecto. Obviamente, yo comparto con vos que su perspectiva económica es de fines del Siglo XIX. Espero que al menos sí los diputados recapaciten escuchando tus argumentos. ¿Qué recepción tuviste ahí?

Yo trabajo esencialmente en otros países y en los últimos cuatro años, desde que fundamos una compañía con mi socio, nos dedicamos a llevar capital a la Argentina. No le fuimos a pedir al sector público que nos pague una película. Si cambia el escenario y no hay razón para la inversión extranjera en la Argentina, sería una pérdida esencialmente para el país. No solo en términos culturales, donde el año pasado hubo directores argentinos premiados a nivel internacional y todo eso atrae dinero a la Argentina. Cuando el cine argentino trasciende, trae inversión.

Y lo más impresionante es que estas posiciones son anti-industria y hasta anti-Argentina, porque si vos no contribuís al ingreso de capitales estás empobreciendo a la gente. Y es capitalismo puro lo que estoy planteando, no es socialismo. Entonces, lo que yo quiero es que la gente discuta los temas, no que estemos de acuerdo en todo. Parece que estamos hablando solo de películas, pero estamos hablando de producción y actividad económica también.

El mercantilismo y el egoísmo han existido siempre. El capitalismo sería una versión refinada de eso.

Y podemos coincidir que podría existir un capitalismo inteligente.

Es que el capitalismo fue un avance inteligente y, por lo tanto, siempre debe aspirarse a mejorarlo. Pero aquí tenemos algo que parece un anarcocapitalismo, que es pre-capitalismo.

Al final, las regulaciones son acuerdos sociales. Y muchas veces las regulaciones envejecen y hay que volver a discutirlas y cambiarlas. Hasta las monarquías contemporáneas generan acuerdos sociales.

