Carlos D'Alessandro: “El primero de marzo Milei va a mirar de frente a los diputados y senadores”

El diputado Carlos D´Alessandro confirmó la intención de acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, para "trabajar en objetivos comunes", y "lograr un verdadero cambio en el país". Además, arremetió contra las políticas de los últimos 40 años y señaló que son las "causantes de la situación actual". “Si nosotros podemos terminar con los curros de la política, vamos a tener un futuro posible”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos D´Alessandro es diputado nacional de La Libertad Avanza, desde 2023 a 2027. Es presidente de la Fundación SODETEC y profesor de Emprendimiento e Innovación. Es además autor de libros como Innovar transforma ciudades y “Armas y estrategias para la guerra política”.

Usted dijo que si el presidente le sigue dando la espalda al Congreso, incentiva a que los legisladores le den la espalda al Presidente. A pesar de su recomendación, ayer por la mañana, el presidente actualizó la lista de diputados que no acompañaron la ley ómnibus. ¿Cómo logrará, desde el bloque, construir lazos con sus pares dentro de la Cámara si desde afuera los dinamita?

Esto siempre ha sido una incógnita desde el primer día que asumimos, porque asumimos con una minoría en la Cámara totalmente notable como nunca se había dado en los 40 años de democracia.

Cuando digo que no habría que darle la espalda al Congreso de la Nación, lo digo desde el punto de vista de esos 219 legisladores que quedan, que no son exactamente los 38 de La Libertad Avanza para llegar a los 257 diputados que componen la Cámara de Diputados.

El tema de las listas, Milei había sido muy frontal en la campaña política y él había dicho que iba a enviar una ley al Congreso que pretendía modificar o consolidar, mejor dicho, las bases para la reconstrucción del país, por eso se llamó la ley base, y tiene que ver con lo que dijo la campaña cuando advirtió que si no era aprobada iba a poner en conocimiento quienes eran los que estaban en contra del cambio que se proponía de La Libertad Avanza.

La lista es pública, o sea, que el presidente la siga promocionando o la siga diciendo, yo creo que todos los medios de comunicación la semana pasada, después de la fallida sesión de aprobación de la ley en lo particular, habían publicado y publicaron varias veces la lista de los que no votaron la ley o en algún inciso o en algún artículo estuvieron en disidencia.

Todavía es probable construir esos lazos porque creo que lo que quedó demostrado el otro día cuando el presidente fue a ver al Sumo Pontífice a Roma fue que los puentes nunca están rotos, sobre todo en la política.

Creo que tenemos que encarar este 2024, esto es una apreciación particular, construyendo primero lazos con los aliados políticos y con los espacios que buscan verdaderamente un cambio en la Argentina, un cambio profundo donde vamos a encontrar críticas constantes, incluso como la que recibimos de la ex presidenta Cristina Fernández.

Sabemos que tenemos diputados con los que no podemos contar directamente y hay otros diputados con los que podemos tener diferencias pero al igual que el espacio de La Libertad Avanza, buscan este cambio para mejorar la vida a los argentinos.

Hay versiones que dicen que el presidente inaugurará el período de sesiones ordinarias el 1° de marzo repitiendo lo mismo que hizo cuando inauguró su período presidencial, desde fuera del Congreso. Conociéndolo, ¿considera que el presidente podría retroceder en esa idea o imagina una escalada creciente?

Creo que el presidente cuando inauguró el 10 de diciembre y lo hizo mirando a los ojos, para decir una metáfora, a la población dándole la espalda al Congreso, en realidad no le dio la espalda al Congreso, lo que hizo el presidente fue asumir su mandato comprometiéndose con los argentinos que iba a hacer todo lo posible para lograr el cambio que Argentina necesita.

Creo que el 1 de marzo Javier Milei, y espero no equivocarme, va a mirar de frente a los Diputados y le va a decir, ahora a los Diputados y a los Senadores, a ese Poder Legislativo con el cual él tanto confronta, cuáles son sus objetivos y creo que no hay nada más valiente que mirar a los ojos a alguien y decirle lo que uno piensa y qué piensa del otro también.

Por lo cual, a mi entender, creería que Milei el 1 de marzo va a hacer eso.

Discurso de Javier Milei cuando asumió, de espaldas al Congreso de la Nación.

Alejandro Gomel: ¿Cómo imagina que será el funcionamiento del Congreso en cuanto a la relación con el PRO? ¿Un interbloque, una fusión, seguirán como hasta ahora como bloques separados?

Es muy importante tener en cuenta los acuerdos de cúpula que se puedan tener en este caso con los dos líderes de ambos espacios.

O sea, Macri no deja de ser un líder fundamental para el PRO, es su creador y es un líder político consolidado, y creo que esa relación o esa buena relación que habían construido con el presidente Javier Milei es lo que verdaderamente puede generar una articulación plena entre ambos espacios, que de alguna manera tenemos más cercanías que diferencias.

Estamos más cercanos a intentar buscar los objetivos comunes que hemos propuesto de La Libertad Avanza que diferencias al momento de tratarlo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados.

AG: ¿Le gusta la idea del interbloque?

Tiene que ver con un acuerdo de cúpulas, y si nosotros vamos a trabajar en un espacio consolidado, no me molestaría a mí, como diputado, un interbloque con el PRO que nos ha apoyado tanto de que no solamente de que asumimos el 10 de diciembre, sino para lograr el objetivo de ganar las elecciones el diecinueve de noviembre.

Como digo siempre, nosotros el 22 de octubre sacamos 30 puntos, y el PRO sacó casi 27, saliendo nosotros segundos La Libertad Avanza, y tercero el PRO.

La sumatoria de esas fuerzas del cambio hizo posible que hoy Javier Milei sea el presidente y que nosotros tengamos la posibilidad de intentar mejorar este país y enfocar un nuevo objetivo.

Acá lo importante es que entre tanto La Libertad Avanza y el PRO logremos acordar objetivos a corto, mediano, y largo plazo, y no alcanza solamente con eso, también tenemos que ver de sumar muchos diputados del interior, de otros espacios político, que cuando uno habla con ellos a veces los siente más libertario que a los propios.

AG: En ese acuerdo de cúpulas, ¿hay como moneda de negociación la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Puede haber un cambio ahí o cree que va a estar firme Martín Menem y seguirá en ese lugar?

Martín Menem hace un excelente trabajo, de hecho él fue un articulador entre lo que el Poder Ejecutivo pretendía y quería para la ley base y los bloques dialoguistas.

En ese momento éramos cuatro bloques dialoguistas que apoyamos en la ley bases.

Creo que en política todo es posible, no veo por qué Martín tendría que dejar la Cámara de Diputados, ha hecho un excelente trabajo, o sea la presidencia, y para que Martín, en caso de que sea una cuestión de articulado que se decida, primero tendríamos que consensuar entre los diputados libertarios, porque el Poder Legislativo es un poder aparte.

Siempre lo dijimos, no vinimos a ser una escribanía del Ejecutivo, o sea siempre criticamos que el kirchnerismo tenía dentro del Legislativo una escribanía y bueno en este poco tiempo, en estos dos meses, los diputados libertarios han tenido bastante protagonismo, demostrando que tenemos voz y opinión.

¿Cómo ve el futuro? ¿Cuáles son sus temores? Como ciudadano, ¿qué piensa cuando apoya la cabeza en la almohada? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Qué imagina del futuro?

El futuro es angustiante, porque fue angustiante todo el proceso. Milei es artífice de la angustia que produjo 40 años de políticas de la democracia fallidas, que nos han llevado a la paupérrima situación que está la Argentina hoy.

Creo que si nosotros podemos terminar con los curros de la política, vamos a tener un futuro posible.

O sea, lo que sucedió el otro día cuando discutimos el inciso H, del articulado número 5 de la ley base, fue muy fuerte, porque estábamos discutiendo 10 mil millones de dólares anuales que no sabemos bien cómo se manejan y qué aportan a nuestra sociedad. Y no es un tema menor, porque si vemos el nivel de deuda, de gasto público y de déficit fiscal que tenemos, es preocupante.

Creo que Milei está intentando verdaderamente hacer bien las cosas e ir a un cambio muy profundo. Ahora, si uno toma en perspectiva, tenemos un futuro mucho más previsible que el que teníamos al principio de diciembre.

Yo creo que Argentina tiene todo para salir adelante. Es un país sumamente rico, con gente muy talentosa, y tenemos que recuperar y construir las bases para el cimiento de un país verdaderamente vivible.

