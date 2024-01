El periodista deportivo, Román Iucht, informó al respecto del jugador más importante que contrató Independiente, el rival de este fin de semana y qué opina Carlos Tévez sobre la situación del joven de 17 años, Santiago López, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Tras un año angustiante, como fue el 2023, en la cual la palabra descenso apareció en la vida del "Rojo", el comienzo de un nuevo año le trae otros desafío.

Para el debut de este fin de semana contra Independiente Rivadavia de Mendoza se anuncia el inicio de su participación con la camiseta de conjunto de Avellaneda para Gabriel Ávalos, delantero paraguayo y una de las grandes figuras del fútbol argentino, con notable rendimiento el último campeonato vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors.

Presentaron oficialmente a los refuerzos de Boca

Es la cara nueva más importante que presenta Independiente, en un plantel algo renovado en el que, además, el "Apache" apuesta todas las fichas para ahora sí poder lograr rendimientos más parejos y, en ese caso, pelear por ingresa a alguna Copa con otro tipo de expectativas.

El gran tema del presente del "Rojo" es la situación de Santiago López, quien brilló con la camiseta de la Selección Argentina en el último Mundial Sub-17, pero que debe renovar su contrato para poder sumarse al plantel de Primera. En la medida en la que esto no suceda, y ahí es en donde está parado el jugador en su relación con el club en este momento, el joven no se entrenará con la plantilla habitual con la que trabaja Tévez. En todo caso, quedará parado, lo cual sería una pésima para el club pero también el jugador, teniendo en cuenta que aún le queda un año de contrato.

Se trata de una negociación en la cual, si impera el sentido común, todos salen ganando: el jugador porque podrá mostrarse con la camiseta del "Rojo" y si sueña con una transferencia a futuro lograrla a partir de sus rendimientos, y el club porque podrá utilizar un jugador que ya mostró interesantes condiciones.

Es oficial: Manchester City presentó al Diablito Echeverri como nuevo refuerzo

Hasta el momento, la situación está estancada y López no se entrenará con el plantel profesional y pensando en el partido del debut ante la "Lepra" mendocina no será teniendo en cuenta por el entrenador.

Tévez habló de la situación del juvenil y fue muy claro a la hora de expresar qué habló con el jugador y cuál es su postura alineada a la de la dirigencia del club.

"Los dirigentes tienen una postura sobre el futuro de Santi (López) que si no firma el contrato no puede estar con Primera y en esa postura vamos alineados tanto los dirigentes como yo, porque pienso lo mismo, pienso en el club. Luego, es una decisión de él, no puedo opinar o meterme. Ya le di consejos. Entonces, es una situación que tienen que arreglar él y el club. Después dependerá de él, como siempre lo digo. Estoy abierto y encaminado con la decisión que tome el club en este momento", expresó el DT de Independiente acerca de la puja contractual del jugador de 17 años.

BL JL