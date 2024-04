El economista y profesor Cristian Folgar señaló que, a partir de abril, el cargo fijo va a tener un peso “mucho más grande”. “Independientemente de lo que consuman las casas de familias, van a pagar un monto mensual que se va a ajustar todos los meses”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cristian Folgar es economista y especialista en energía. Además, es consultor independiente, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde junio del 2003 hasta diciembre del 2007 se desempeñó como subsecretario de Combustibles de la Nación. A su vez, es productor agropecuario.

El gas aumentará todos los meses y habrá subas del 300%

¿Qué piensa de la diferencia que hay entre los aumentos de las tarifas energéticas en este 2024 con las que realizó Macri en el 2016?

Hay varios cambios, pero voy a empezar por las similitudes: es un aumento inicial muy fuerte de tarifas que se suma a un contexto donde también hay caída de ingreso, pérdida de empleo y aumento de otros precios. Por el lado de los cambios, va a haber algunos cualitativos en el caso del gas, más allá de los números, y es que ahora va a tener un peso mucho más grande el cargo fijo respecto a la variable, es decir que, independientemente de lo que consuman las casas de familias, van a pagar un monto mensual que se va a ajustar todos los meses. Ahora estamos viendo los costos tarifarios de abril, pero todos los meses se van a a ir actualizando estos cuadros tarifarios por una fórmula que va a estar compuesta entre salarios, índices de precios mayoristas e índices de precios de la construcción. Son valores que se van a ir incrementando en la medida en que tengamos niveles de inflación relevantes.

Día 116: ¿Por qué toleramos el ajuste?

¿Cómo lo proyecta hacia adelante? ¿Va a bajar el consumo? ¿La gente se va a adaptar?

La baja de consumo no va a evitar los aumentos porque los aumentos más grandes van sobre el cargo fijo, esa es la parte más polémica. Si una casa de familia quiere bajar el consumo se va a ahorrar algunos pesos, pero como el mayor componente es el del cargo fijo, esa parte no la va a poder evitar. Tiene algún sentido que el sistema tenga cargos fijos altos, el tema es que se están haciendo dos o tres cambios en el mismo momento, y encima entrando en el invierno, lo cual va a complejizar mucho más el tema porque vamos a pasar a ajustes mensuales y a cargos fijos muchísimo más altos. A los de menores ingresos se les va a incrementar el cargo fijo en tres veces, pero a los de mayores ingresos se les va a incrementar hasta 15 veces. Cuando hablamos de la variable, que es lo que varía con el consumo, los impactos son porcentualmente bastante menores. Lo que primero va a haber es un proceso en donde el consumidor se va a acostumbrar a la situación y una vez que pase eso van a poder empezar a hacer correcciones, porque lo primero que le va a pasar al usuario es que le va a cambiar la lógica con la que venían facturando los servicios hasta ahora.

Suba en las tarifas de gas y luz: “el aumento que existe en este momento es catastrófico”

Fernando Meaños: Cuando termine toda esta primera parte y estos ajustes, ¿cuánto del costo del gas es lo que va a estar cubierto por lo que pague el usuario?

Cuando los usuarios pagamos las facturas hay una parte que se la pagamos al productor y otra parte que va para las distribuidoras, que son las que operan los caños. En la operación de los caños que llegan a nuestras casas hoy no hay subsidio, el subsidio entra en lo que se le paga al productor de gas. Con los ajustes que se estarían haciendo en los próximos meses, la idea del Gobierno es, de acá a mediados de año, cubrir la totalidad del costo, es decir que todo lo que cueste pagarle al productor de gas se le paga a través de la factura de los usuarios.

El programa que tiene la Secretaria de Energía (Flavia Royón), que de hecho ya renunció, es que en abril, mayo y junio se hagan los sucesivos ajustes a modo de cubrir los subsidios. El resto de los incrementos que vamos a ver no tienen que ver con tema subsidios ni con que se reduzcan derogaciones fiscales, si no que tienen que ver con que van a aumentar los ingresos de las operadoras del sistema que no estaban recibiendo subsidios, pero que lógicamente estaban teniendo una renta mucho menor de la esperada y, en algunos casos, mucho menor que la que le permitía mantener al sistema.

El aumento de las tarifas.

FM: Entonces, una vez terminado este proceso, para mediados de año ya no va a ocurrir más el hecho de que haya una parte sustancial del costo de producir y generar ese gas que sea cubierto por el Estado, sino que todo va a estar cubierto por lo que pague el usuario en su factura en todos los casos, y a partir de ahí solo va a haber una actualización atada a la inflación y al índice de salarios…

Lo que está faltando es que el Gobierno anunció que iba a sacar una Canasta Básica Energética que iba a tener costos menores, pero no estamos viendo lo que sería el impacto de la Canasta Básica Energética sobre aquellos que tienen menores ingresos, porque estaríamos mirando lo que serían los cuadros tarifarios oficiales, lo que se les aplicaría plenamente a las distintas categorías de consumo. Va a haber un grupo de usuarios a los que el Gobierno sí les va a dar algún tipo de subsidio en función de lo que el gobierno llamó “Canasta Básica Energética”, cosa que todavía no está implementada, porque encima va a variar en zonas geográficas y todavía esa parte no está terminada ni implementada.

Facturas de gas: cuánto pagarán los usuarios de AMBA con los aumentos

FM: ¿Esto quiere decir que, finalizada esta etapa, se van a terminar las diferencias que siempre existieron entre lo que se pagaba en la Ciudad de Buenos Aires y lo que se pagaba en los principales centros urbanos del interior?

Eso es más aplicable a energía eléctrica, en lo que tiene que ver con el gas nunca hubo tantas diferencias. Sí las hay, pero tienen que ver con diferencias de costos que no van a cambiar porque no está cambiando la lógica. Lo que vos decís es más referido al sector eléctrico, en donde sí había subsidios para la gente de Buenos Aires respecto del resto del país. La cobertura en el sector eléctrico estaría llegando en este mes a cerca del 60%. Todavía no hay un sendero para saber cuándo vamos a llegar al 100%. Quedaría un bolsón de subsidios en el sector energético que estaría circunscripto a la generación de energía eléctrica, y eso hoy está en el 60%. Este gobierno lo tomó por debajo del 20%.

Clubes de barrio, en crisis: los aumentos de tarifas pueden llegar al 1000%

Ese 60% es lo que se está devengando, no es lo que está pagando el Gobierno. Con lo cual, el número que mencioné, si todos estuvieran haciendo lo que tienen que hacer, el 60% lo estaría cubriendo la demanda y el resto el Estado, pero la parte del Estado no se está girando efectivamente, se está devengando, pero no se está pagando.

VF JL