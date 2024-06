Daniel Artana: "Hubiese sacrificado la baja de inflación y no tanto la apreciación del dólar"

El economista Daniel Artana sostuvo que la caída de la industria y la construcción eran datos esperables debido a la recesión de años que ya se venía arrastrando. Además, remarcó que es esencial la aprobación de la Ley Bases y una discusión sobre la reforma previsional. A su vez, propuso correr a las organizaciones sociales como "intermediarias de ayuda" e ir a algo directo como la Tarjeta Alimentar o la AUH. “Cuando vas en el camino de desarmar ese engendro e ir a una cosa más moderna, el que pierde un privilegio protesta”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Artana es economista y economista jefe de FIEL, publicó trabajos sobre política fiscal, regulaciones, y una enorme cantidad de papers económicos muy importantes. Además, asesoró a gobiernos y entidades privadas de diferentes países.

A pesar de los dichos del Gobierno nacional, la economía y el mercado empiezan a dar sus primeras muestras de descontento con el rumbo que está adoptando la gestión libertaria. Los datos de la caída de la industria (6,6%) y la construcción (37,2%), sumado a que hubo caída de los bonos argentinos y aumento del riesgo PAÍS. ¿Empiezan a indicar una especie de síndrome en que se conjugan distintos elementos o es algo simplemente coyuntural y el Gobierno retomará el control de la economía que tuvo los primeros meses?

Yo separaría ahí, porque en los datos de actividad, un poco la mezcla de política que eligió el Gobierno y una tendencia recesiva que ya se había iniciado en la última parte del Gobierno anterior, sugerían que íbamos a tener datos malos en estos momentos del año, que son los peores, marzo y abril.

Fue peor de lo que se esperaba, pero se sabía que la economía estaba metida en una recesión, una fuerte corrección fiscal y un parate en términos de emisión monetaria. Eso, en general, no lo compensaste con alguna mejora en la confianza que se podía ver a partir de la caída del riesgo PAÍS, que era previo a que se empezara a percibir que Milei podía ganar la elección, y el mejor momento que estuvo alrededor de 1200 puntos.

Eso todavía es una baja insuficiente como para motorizar o ayudar a la recuperación de la economía. Estaba el tema del campo, el petróleo y el gas, que siguen andando bien, pero pesan menos del 20% del PBI y no te alcanzaban a compensar el resto. Tenés además el recorte en la obra pública, que obviamente pega en la construcción por lo menos en el corto plazo, así que tenías un combo bastante complejo.

Pero los indicadores financieros venían bien. Tenías la inflación en descenso, el resultado fiscal superavitario en todos los meses desde que asumió el Gobierno, la reducción de la brecha cambiaria, la reducción del riesgo PAÍS, eso es lo que se ha dado vuelta, y el Gobierno tuvo sus dos peores semanas desde que está en el gobierno, a mi juicio, y eso tiene que ver con un montón de factores.

Primero, hay algo por ahí que explica la baja tan agresiva en la tasa de interés. Pensá que en el esquema actual, donde los exportadores están obligados a vender al Banco Central, se hacen de pesos, y por ahí no quieren tener todos esos pesos, y la alternativa era que si la tasa de interés era atractiva, se quedan con pesos invertidos a plazo fijo o alguna alternativa. Si la tasa de interés no es atractiva, por ahí tienen algún incentivo a dolarizarse, así que por ahí hay algo de eso.

Pero después pesa la política. O sea, los funcionarios del FMI lo han dicho medio abiertamente, esto que está proponiendo el presidente Milei, que en alguna medida sacando algunos excesos es que Argentina, en su política económica, sea parecida al resto del mundo. Después de años de déficit fiscal sin acceso al crédito, tiene equilibrio fiscal. Pasar de una economía de rent-seeking, ya que tu última línea como empresario depende de la habilidad que tenés de hacer negocios con el Gobierno o hasta eventualmente de corromper a algún funcionario público, a una economía más orientada por el mercado. Esto que es atractivo en el resto del mundo, y además es lo que funciona y lo que ha demostrado en términos de crecimiento y bienestar ser mucho mejor que las otras alternativas, ¿es la idea de un solo hombre o hay algún apoyo de la política?.

Debate por la Ley Bases.

Ahí las demoras en la Ley Bases en el Congreso, lo que pasó ayer o antes de ayer a la noche en Diputados, empiezan a complicar la cosa. Sumale a eso errores en la gestión de gobierno, que coincidió con el problema en el Ministerio del Capital Humano, y se te genera un cóctel complicado. Y en ese cóctel complicado, ante la desconfianza, la gente huye de los papeles argentinos o quiere menos papeles argentinos que antes, se tiende a dolarizar, te aumenta la brecha, te aumenta el riesgo PAÍS y la cosa ya te complica.

Entonces, ¿qué solución tiene esto? Tratemos de retomar y ver si se puede aprobar la Ley Bases, si podemos hacer una discusión superadora del tema previsional. Y ahí, veremos. Todo se puede arreglar.

Ahora, si no hay voluntad política y lo que tenemos es un Congreso que quiere volver a las andadas, y un Ejecutivo que no gestiona, ahí vamos a tener dos problemas, que sumados se convierten en un problemón.

Fernando Meaños: Cuando el Gobierno tomó la decisión de devaluar tan fuerte el peso dijo que ganaban tiempo para hacer una serie de correcciones, entre ellas limpiar el balance del BCRA, hacer correcciones de precio relativo, empezar a acomodar las tarifas y demás. Ese tiempo, ¿ya se agotó o se está agotando?

Ahí nos metemos en la discusión de si hay atraso cambiario o no.

A ver, yo coincido con lo que dicen los funcionarios, incluido el Presidente, o sea, ¿qué es el tipo de cambio real de equilibrio? No lo sabemos. Pero uno tiende a mirar la historia, y si miras la historia, el tipo de cambio real que elabora el Banco Central todavía no muestra signos de atraso evidentes. Como había al final de 2015 o 2017.

Y si miras otra medida, porque el Fondo Monetario tiene como siete medidas de tipo de competitividad de la economía, yo te diría que a ellos probablemente lo que les gusta mirar son los costos laborales unitarios, que son los costos laborales ajustados por productividad, es una cuestión metodológica internacional.

Eso no se puede medir todos los meses, pero sí podemos mirar salarios. Cuando vos miras los salarios en dólares en la Argentina son absurdamente bajos. Entonces, cuando computas ambas cosas, hoy por hoy, te diría que no tenés un problema evidente de atraso cambiario. El problema es cómo va de acá para adelante, porque con la devaluación los salarios siguen empezando a reflejar la inflación pasada, y empiezan a aumentar a un número en dólares muy importante.

Lo mismo te pasa con la medición tradicional, porque la inflación, por más que en mayo de un poco menos de 5%, sigue siendo sustancialmente más alta que 2%. Entonces, el problema es de acá para adelante. Y yo diría, y he argumentado públicamente, que no hubiera dejado atrasar tanto el tipo de cambio. Lo que pasa es que lo que yo proponía podía tener algún sentido en enero o febrero, que el crawling del Gobierno lo había anunciado por 2% por un mes. Después quedó así hasta fin de año, por lo que había dicho el exjefe de Gabinete en el Congreso.

FM: Hay un escenario donde evidentemente el dólar financiero ya tiene un nuevo piso, el $1100 no corre más, y estamos un escalón más arriba. ¿Podemos volver a que eso impacte sobre la inflación y empiece el círculo negativo de nuevo?

Puede ocurrir, lo que pasa es que también hay un receso padre. Esto tiene que ver también con la discusión de la inercia inflacionaria. Yo creo que está mal planteada esa discusión porque los modelos que hablan de inercia, en realidad, la inflación no baja, el Banco Central convalida y, por lo tanto, terminas blanqueando la mayor inflación y no te baja. Pero acá me parece que tenemos un Gobierno distinto y si no convalida, lo que vas a tener es más receso. Eso es lo que está en discusión acá.

Obviamente que, en los niveles de receso actual, hablar de más receso suena peligroso también, no es que no pagas un costo por eso. Pero la pregunta es cómo arreglas esto, y yo creo que hoy para salir del tema cambiario lo que vos necesitas es un programa, porque fijate que ni siquiera tenemos presupuesto para este año. Ahora en septiembre se tiene que presentar el presupuesto para el año que viene, y ahí es muy importante ver cuál es el programa fiscal, financiero, cuáles son las previsiones del sector externo del Gobierno, porque vos tenés un problema y es que heredaron una situación muy compleja, el Gobierno lo dice todo el tiempo y es verdad,

Vos fíjate que a pesar de toda la acumulación de reservas que han tenido, las reservas netas siguen siendo negativas, poquito pero negativas, te generaste una deuda con importadores nuevos de 10-12 mil millones de dólares, que en algún momento el Banco Central tendrá que pagar, el año que viene tenés vencimientos en dólares del Tesoro de un poquito más de 15 mil millones y agregarle un par de miles de BOPREAL. Es decir, este año se necesitaba acumular muchas reservas, por eso hubiera sido más prudente tratar de mantener un tipo de cambio más depreciado que el actual. A ver, eso es fácil decirlo, pero no es tan fácil lograrlo. Yo hubiera sacrificado un poco la baja de la inflación para tratar de no tener esta percepción de atraso cambiario.

Ahora, ¿cómo se destraba esto? Bueno, si el Congreso termina aprobando la Ley Bases, buscamos una salida superadora para el tema previsional. O sea, si quieren aumentar la jubilación que digan de dónde van a sacar la plata o reforma la cuestión estructural, porque acá no se ha planteado una reforma estructural del sistema previsional. Acá en la Argentina hay como 200 y pico de regímenes de privilegio, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Aunque los cambies no te dan plata hoy, pero te arregla los problemas futuros. En el tema previsional todos los países hacen las cuentas a décadas, vos acá tenés regímenes especiales por donde lo mires. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Esa discusión no se planteó en el Congreso ayer, lo único que planteamos fue la fórmula y subir la mínima.

Entonces, es una discusión con la que te quedas siempre a mitad de camino, porque la discusión compleja, la que pagan costos políticos, la que tenés que ir a decir por qué el señor de Luz y Fuerza que tiene un régimen especial como el de Yacimiento Carbonífero Fiscales, los docentes, los judiciales, los ferroviarios. Es el país de los curros. Cuando les preguntas, te dicen que les corresponde porque su tarea es más riesgosa, en otros países no existen esas cosas. Entonces, ¿esa discusión cuándo la vamos a tener?

Yo escuchaba a algunos diputados en el debate decir que el Gobierno tiene que poner los gastos tributarios para financiar esto y no mandó la propuesta, ¿por qué no la hacen ellos la propuesta? ¿Por qué no proponen sacar el régimen de Tierra del Fuego? Acá es fácil gastar. Eso es lo que generó ruido en esta cuestión. Porque ponele que sea justo pagarles más a los jubilados, que digan de dónde van a sacar la plata, sino volvemos a las andadas. Yo creo que eso se puede corregir si empezamos a entender esta cuestión.

Después habrá que ver en esta pelea entre el Presidente y el Congreso. El presidente quiere gasto más bajo, el Congreso quiere gasto más alto, pero si quiere gasto más alto tendrá que tener impuestos más altos y pagar el costo político de donde salió la plata.

¿La cuestión de fondo no está en el método y no en las ideas?

Puede ser, pero el método del presidente es muy particular. Has tenido acuerdos políticos, porque si no, ¿cómo pasó la Ley Bases en comisión en el Senado y cómo pasó en Diputados? Por ahí el presidente tiene un estilo, pero ahora su jefe de Gabinete, y anterior ministro del Interior, tiene otro. No es que no se conversa.

No crees que si hubiera sido presidente Horacio Rodríguez Larreta, ¿en diciembre ya estaba aprobada la Ley Bases?

No lo sé. Habría que ver que Ley de Bases hubiera presentado Horacio, ¿no?

Probablemente la que termine surgiendo después de todos los cortes que le hagan en Diputados y Senadores.

Eso no lo sé, es un contrafáctico complicado. Yo tengo respeto por todos los que han sido candidatos a presidente, porque por algo llegaron ahí.

Acá creo que hay diferencias en el fondo de la cuestión. Porque en la Argentina había bastante conciencia, por lo menos en los líderes de la oposición, para volver al tema de encarar una reforma previsional en algún momento. Después tenés que ponerle el cascabel al gato, por ahí no había tanto consenso en que tenés que privatizar una empresa pública. A ver, yo puedo estar en desacuerdo con privatizar una empresa pública o a favor, no interesa, lo que te quiero decir es que no está claro cuál es. Me parece que esto es una cosa más jugada hacia achicar el Estado más rápido.

De hecho, lo ha puesto el presidente en los puntos de mayo, y era un Estado de 25 puntos del PBI. Eso yo no se lo escuché a otros.

No, no lo escuchaste, pero no va a suceder.

Es una cosa mucho más agresiva, después vos decís si está bien o mal, lo podemos discutir.

Las organizaciones sociales como "intermediarias"

No alcanza con decir las cosas, hace falta que se instrumenten. ¿Vos crees que la Argentina va a ir a un gasto del 25%? Yo creo que no.

No lo sé pero va a bajar el gasto como seis o siete puntos en cuatro meses.

Acá había que desarmar una cosa que es bastante compleja, el problema que vos me podes decir es que cambiamos ineficiencia y falta de visión en cómo hacer las cosas por un negocio político, si querés, más naif.

Fijate lo que es la ayuda social. ¿Por qué vos tenés que tener el sistema de distribución que tenía el Gobierno anterior a través de intermediarios? Cuando vos tenías otro programa de gobierno, que intentó hacer el primer ministro de Alberto Fernández, como la Tarjeta Alimentar o incluso la Asignación Universal por Hijo donde la ayuda va directo a la persona, te evitarías este escándalo. No sé si lo escuchaste a Belliboni, discutir con los periodistas de TN sobre si las facturas eran truchas o no.

Eso es armar una cuestión donde vos tenés un objetivo loable y lo enturbias por una decisión política de meter a que coman del Gobierno una cantidad de organizaciones, porque el Polo Obrero, los de Pérsico o los de Grabois no tienen que intermediar, ¿quiénes son para intermediar?

Entonces, se propone cambiar eso por un esquema como se hace en otros países. Si va a intermediar alguien puede hacerlo la Iglesia o, si no querés la Iglesia porque estamos en una sociedad laica, los gobiernos municipales. Vos decís “van a aparecer intendentes”, sí, hay intendentes malos e intendentes buenos, pero por lo menos fueron elegidos por alguien. ¿Quién eligió a Pérsico o a Grabois para manejar esto?

Desarmar eso es extremadamente complejo. Ahora, una vez que lo desarmas te vas a un esquema mucho más sencillo. Lo único que necesitas es una gran base de datos que te diga quiénes no tienen un nivel de ingreso que la sociedad considera que tienen que ser razonables y tienen derecho a una compensación.

Igual lo vas a tener que hacer porque sobre eso supuestamente pivotan los aumentos de tarifas y un montón de cosas más. Obviamente, cuando vas en el camino de desarmar ese engendro e ir a una cosa más moderna, que hoy el manejo de base de datos te lo debería permitir hacer relativamente fácil, el que pierde un privilegio protesta.

La solución de esto es que la economía crezca, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué existen las organizaciones sociales? No es que existen porque intermedian, existen porque antes hubo pobreza.

Cuando eligieron la solución, eligieron una solución que se basaba en un intermediario que no es alguien elegido popularmente como podría ser un intendente. Que en algún momento lo hicieron, vos acordate que hubo un movimiento del kirchnerismo de sacárselo a los intendentes y dárselo a estos muchachos. Pero la pregunta es ¿por qué fuiste ahí?

Esa es la pregunta secundaria.

No es secundaria porque tenés un montón de ineficiencia y derroche de plata que no le llega a la gente, que le debería llegar, y lo terminás pagando con déficit fiscal.

Pero si te retrotraes al origen, en el momento que se generó fue porque no existía la Tarjeta Alimentar ni la AUH.

No existía acá, vos la tenías que crear, y tampoco existía el intermediario que distribuía.

Yo he ido a hacer consultoría a República Dominicana y tenían una tarjeta que funcionaba más o menos mucho antes de que acá se empezaran a inventar los planes sociales. Estoy hablando de República Dominicana, no de Francia. Entonces existía esta tecnología, lo que pasa es que era mucho más cómodo resolver un curro político o una necesidad política del gobierno de Duhalde, creo que fue.

Duhalde vino de tener una reunión con Lula y me dijo “dar plata para gente que no trabaja hace perder votos en la Argentina. Estoy muy impresionado con lo de Lula en Bolsa de Familia, porque si nosotros hacemos lo mismo acá sin ninguna contraprestación, dado que la mayoría de la sociedad es clase media, no nos votarían”. Es decir, las organizaciones sociales surgieron porque el Estado no se metía. Como vos decís, se podría haber hecho mucho mejor, estoy de acuerdo. Ahora, a mí me gustaría hablar de la cuestión primaria que es una sociedad que tiene 55% de la población en pobreza, con el último dato de la UCA. A ver si este plan económico contribuye a atacar el problema primario, que es la cantidad de pobres que tenemos en la Argentina. ¿Cómo lo ves?

La pobreza es un tema muy complejo, pero si queremos simplificar, va a haber menos pobreza si la economía crece y hay más empleo, formal o informal, y si baja la inflación.

La baja de la inflación, este Gobierno la ha atacado con mucha agresividad y de hecho el indicador de mayo, más allá de los anabólicos negativos que le metió la postergación de tarifas, da mucho más bajo que el nivel previo a Milei. La tasa de inflación de los 11 meses del año 2023, sacando diciembre que es un mes compartido, fue 8%, ya perforaste ese nivel. Entonces digo, en inflación han ido relativamente bien. Después podemos discutir un montón de cosas.

En materia de actividad económica les ha ido relativamente mal. Eso es, en parte, porque para arreglar el tema inflacionario te mandaste un apretón y ahí si crees, que Milei no cree pero vos y yo creo que creemos algo, un poquito en una visión keynesiana de la vida, más allá de que yo no soy keynesiano, pero lo entiendo desde el manejo del ciclo de corto plazo, con ese ajuste fiscal ibas a tener un impacto en la actividad.

¿Cómo resolves ese tema? Resolves ese tema en la medida que, en algún momento, la gente empieza a apostar a que la Argentina tiene salida. Es el famoso efecto confianza. Y eso requiere un paquete de leyes estructurales para tratar de mostrar que esto no es un tipo que hoy está y dentro de tres años capaz que no está más, sino que es una cuestión de que la dirigencia política argentina entendió que el modelo aplicado en la época K nos llevaba a una catástrofe económica, como de hecho nos llevó.

La pobreza es responsabilidad de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no de Milei. Milei la agravó un poquito, pero ya teníamos un problemón antes. Entonces, el modelo de redistribuir lo que no hay y pagarlo con inflación nos llevó a una economía que no crece, o no crecía desde el año 2011 cuando se acabó el boom de las commodities, y a una economía con una pobreza que lástima los ojos.

Ponele que Milei exagere. ¿Cuál es la alternativa que nos proponen las otras fuerzas?

La pobreza de Alberto Fernández fue cinco puntos, más cinco de Macri, la de los últimos seis meses es de 10 puntos más, y nadie por si solo es culpable del crecimiento de la pobreza. Si no también te diría que el crecimiento de la pobreza fue con la explosión de la convertibilidad. Es decir, está claro que la economía argentina viene fallando sistemáticamente con gobiernos de todo tipo, keynesiano, no keynesiano.

No, no ofendamos a Keynes, lo de los kirchneristas no era keynesiano. Lo de los kirchneristas es una cosa surrealista, es populismo barato que terminó como terminó.

Bueno, ponele mal entendido keynesiano. Lo pongo a Alfonsín y a De la Rúa. Evidentemente hace 50 años que la Argentina tiene serios problemas de crecimiento de la pobreza sistemáticos. Ahora, el punto es que hay un trade off entre la caída de la inflación y la caída del consumo y la industria ¿Se podría haber hecho de otra manera? Me parece una discusión válida que incluso enriquece al Presidente. Casualmente los intelectuales lo que tienen para aportar al Gobierno es el pensamiento crítico para ver si se lo puede mejorar en algo.

Si te fijás creo que escribí algo, en el Cronista o no me acuerdo donde, allá por febrero, diciendo que yo hubiera puesto el crawling al cuatro o cinco mensual que te estoy diciendo. Prefiero que baje la inflación un poco más despacio y que lo otro no sea tan complicado. Pero bueno, es una decisión, capaz que salía mal eso también, porque los contrafácticos son siempre complicados.

