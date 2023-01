Edgardo Martolio, periodista, opinó que los disturbios en Brasil estaban preparados durante la asunción de Lula, pero el fuerte operativo de seguridad frustró esos planes. “Aunque Bolsonaro haya repudiado estos actos por Twitter, fue simplemente una acción para salvarse”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué recordás de aquel equipo en el que jugaba el famoso jugador Sócrates y su vinculación con la política en Brasil?

Aquel movimiento fue muy importante, se denominó “Democracia Corinthiana”. Obviamente, eran varios los jugadores, pero Sócrates el más pensante, era la cara visible.

Como Corinthians era una especie de “Boca” en aquel momento, y eso permitía que los jugadores pudieran expresarse sin ser censurados. Además hubo algunas movilizaciones exigiendo elecciones directas.

¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo hoy en Brasil?

De algún modo, era esperado. El hecho de que Lula ganase el segundo turno, Bolsonaro no lo reconociese, y en paralelo, hace 100 días, se instalaran campamentos en varias ciudades de Brasil frente a regimientos militares, tenía algún significado.

Si se van sumando hechos desde bastante más atrás, se podía ver que esto iba a pasar. Algunos suponíamos que podía pasar antes de la asunción de Lula. Cuando él firmó y fue aceptado por el Tribunal Electoral como vencedor, en Brasil hubo un caos semejante al de ayer, sólo que no fue en la Plaza de los Tres Poderes, sino en las avenidas y principales calles de Brasil, donde hubo muchos desmanes.

Además, hubo pruebas de que, en esos actos vandálicos, la policía no sólo no actuó, sino que acompañó a los bolsonaristas, y esto es muy grave. Se suponía que algo podía pasar el día que Lula asumió, el 1° de enero, y no pasó, porque se tomaron todas las medidas de seguridad pertinentes. Entonces, se demoró una semana.

Esto es una acción de un grupo extremista bolsonarista. Aunque Bolsonaro haya repudiado estos actos por Twitter, fue simplemente una acción para salvarse, porque se la ve venir.

Pero Bolsonaro se habrá visto venir antes de que esto ocurriera también, ¿o no?

Sí, pero no estamos hablando de una persona normal. Bolsonaro no es una persona normal. Él y su familia creen que son dueños del poder y fueron “robados” en las elecciones. Ellos cuestionaron hasta el sistema electoral de la elección que ganaron.

Jair Bolsonaro motiva a que los extremistas actúen de esta manera. Lo bueno de ayer es que no hubo armas y no hubo muertos. Fue un golpe de Estado con una violencia relativa, pero invadieron los tres poderes. Por eso este es un movimiento más beligerante que el que hubo en Washington, donde sólo se invadió el Capitolio.

Dos días antes, el ministro de Justicia dijo que se cierre la explanada, que es el camino donde se agrupan los ministerios y a través del cual se llega a la Plaza de los Tres Poderes.

El sábado a la noche se enteró, por las noticias, que la medida se había revertido. Se comunicó con el secretario de Seguridad, con el segundo, porque el primero está en Estados Unidos, y le dijeron que no se preocupe, que estaba todo monitoreado, y le llamó mucho la atención que no se le avisara que se había cambiado la orden inicial.

El gobernador del Distrito Federal, 40 minutos antes de la primera invasión, advertido de que había mucha gente camino a la Plaza de los Tres Poderes, le pregunta al secretario, Fernando, si no va a haber problemas, y éste le dice que está todo calmo y ameno, que va a ser una manifestación suave.

Es decir, hubo connivencia. Ese sector de la secretaría de Seguridad de Brasilia es la que tiene a su cargo, constitucionalmente, la defensa del distrito, que incluye los tres poderes. El ejército y la policía no podían actuar. La policía militar estuvo acompañando la manifestación imaginando que era una manifestación pacífica.

Noventa y nueve ómnibus viajaron desde distintas ciudades, financiados, para ir a esta manifestación a Brasilia. De todos modos, estaba claro su carácter, porque los días previos, en Twitter, se convocaba a la actividad con una jerga determinada para evitar ser descubiertos.

Convocaban a la “fiesta de selva”. Selva, supuestamente, es un código que utiliza el ejército brasileño. Cuando hay mucha gente y no hay controles, todo se va descontrolando. Quizás eran unos pocos, 50 o 100, los que fueron con la intención de destruir todo, han destruido mucho.

Hoy escuché a Scioli diciendo, en este mismo programa, que la adversidad genera cohesión en los movimientos. Estoy de acuerdo. Creo que los tres poderes van a actuar conjuntamente, porque los tres fueron atacados por igual.

Puede ser, entonces, que se tomen las medidas necesarias para que estos grupos extremistas desaparezcan o estén imposibilitados de actuar.

