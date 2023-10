La gran mayoría de encuestas dejan a Bullrich fuera de un posible balotaje. En modo de alerta, la candidata de Juntos por el Cambio, apuntó contra Javier Milei en las redes, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En el caso específico de Patricia Bullrich, en las encuestas la sensación es que sigue sin remontar, lo que genera la alerta de quedar fuera de un posible balotaje.

La candidata de Juntos por el Cambio habló en las redes y, entre otras cosas, planteó su preocupación por la “inestabilidad emocional” de Javier Milei.

Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro.



Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí.



