El Gobierno de Milei podría eliminar el "impuesto a los autos de lujo"

A muy pocos días de que el flamante presidente electo, Javier Milei y su equipo, asuman el cargo, el nuevo Gobierno ya analiza varias de las medidas que podrían formar parte del programa económico de estabilización. Una de estas iniciativas parece encaminarse en el sentido de evaluar la eventual eliminación del tan controvertido impuesto a los autos de lujo. A su vez, también se estaría evaluando aplicar una reducción o quita total de otros tributos del sector.

Al pensar en esa posibilidad como algo viable, rápidamente vienen a la cabeza algunas preguntas básicas: ¿Cómo podría implementarse? ¿Cuál podría ser el impacto de la medida sobre los precios? Ciertamente el esquema de reuniones y la agenda industrial está en una etapa inicial de análisis sectorizado. Sin embargo, está bastante claro que una idea presente en la lista de iniciativas es precisamente trabajar en la eliminación de aranceles que distorsionan los precios del mercado de automóviles.

En camino a la quita del tributo

Se trata de la eliminación del denominado “impuesto a los autos de lujo” que abulta el precio de los automóviles. Según distintas declaraciones relativas al tema impuestos, el presidente electo, Javier Milei, dejó entrever su intención.

“El ajuste esta vez no lo pagará la gente sino el poder político”, es el lema directriz que sintetiza su pensamiento, que será transversal a todo periodo de Gobierno. Así, tomando como referencia diversas entrevistas periodísticas en las que se abordó la mirada sobre los impuestos, no es difícil hacerse una idea del esquema o plan que podría tener en mente Milei, para el mercado automotor argentino.

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que siendo su expresa intención aplicar “ajustes fiscales de shock, sin gradualismo”, se entiende que muchas de sus medidas serán de aplicación inmediata y sin anestesia.

El régimen vigente

El sistema actualmente en vigencia, y de implementación efectiva desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aplica un mecanismo de actualización trimestral sobre la base imponible, con tres categorías.

Por un lado, la escala 1 aplica un monto de $ 10,5 millones, vigente hasta el 30 de noviembre próximo. Por lo tanto, todo automóvil que supere dicho precio debe pagar un 20% en concepto de impuesto. Le sigue la escala 2, que grava a los autos con precio que supera los $19,3 millones, aplicándose un arancel del 35%. La tercera posición que sería la escala 0, no aplica retención por impuesto y se aplica para los autos con un valor inferior a los $ 10.5 millones.

Impacto de la eliminación

Uno de los cambios al mercado automotor argentino que pareciera estar evaluándose desde el equipo económico de Milei, es la eliminación del “impuesto a los autos de lujo”. Este impuesto interno, que podría desaparecer en los próximos meses, es un arancel que impacta de lleno en el precio de los automóviles, elevándolo. El efecto en caso de eliminarse el tributo, sería que los autos podrían tener un precio sin las distorsiones actuales. De hecho, las unidades con precios más accesibles no están disponibles en el mercado con el precio de lista.

Éste cambio sería de aplicación a corto plazo. Teniendo en cuenta que el nuevo gobierno asume el 10 de diciembre próximo y la nueva escala de precios debería anunciarse en la primera semana del mes siguiente, solo quedan factibles de opciones. El actual Gobierno actualiza el sistema, a unos 14,3 millones de pesos para la escala 1, lo que se traduce en un nuevo trimestre con autos con topes para caer en el impuesto. O bien, se podría llegar a un acuerdo, y en caso de definirse la eliminación total, la actual escala podría extenderse con vigencia hasta el 11 de diciembre.

Distintos modelos al mismo valor

La prueba cabal de un sistema que no funciona, es encontrarse con las actuales listas de precios que engloban a varios modelos con el mismo valor. Claro indicador de que el sistema falla, y solo funciona en apariencias, no en la realidad.

Por ello sucede que en los listados de precios la mayoría de los modelos más accesibles figuran bajo el mismo precio, “topeados” para no encuadrar en la escala 1 y tener que tributar. Lógicamente, dichos valores no son reales. De hecho, en caso de buscar en los concesionarios un modelo de los más equipados de un auto determinado, que figura al mismo precio de venta más básico de la gama, no le será posible encontrarlo disponible. En caso de encontrarlo, la realidad es que tendrá que pagar un sobreprecio no escrito, pero de pago muy real.

Lo esperable, como efecto de la eliminación del impuesto a los autos de lujo, sería que los precios “se sinceraran”. Es probable que los aumentos sean más fuertes por la ausencia de precio límite, lo que daría lugar al juego y estrategia de las marcas para cada modelo específico.

Apertura a las importaciones

El actual régimen de importaciones de automóviles está determinado por aplicación del convenio “Acuerdo de complementación económica” (ACE14), que establece un tributo del 35% para los automóviles extrazona y de 0% de arancel para los que tienen origen en la región. Es decir, para el caso de Argentina, los que provienen de los países vecinos de Brasil, Colombia y México.

Es objetivo indiscutible aplicar un eventual esquema de apertura a las importaciones, con aranceles más bajos que los vigentes. Una modificación podría implicar pasar al convenio ACE18, lo que implicaría que los autos importados de extrazona tengan un arancel del 20%, o directamente tener arancel 0% como es el caso de Brasil. Sin embargo, Milei aclaró que previo a realizar cambios en el sistema de arancelamiento, es necesario reducir el gasto público y estabilizar la macroeconomía.

Un capítulo aparte son otros aranceles que se tributan en el sector. Desde el anuncio del paquete de medidas lanzado el pasado julio por el Ministerio de Economía, se aplica un 7,5% a los bienes importados de cualquier origen. Esta medida impactó de lleno en todas las unidades procedentes del exterior, incluyendo los países regionales. Pero además abarca a los insumos necesarios para la producción nacional, que en un 70% son importados.

