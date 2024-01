Juan Domingo Bravo, presidente de la comuna de Landeta (Santa Fe), sostuvo que la carta que le envió a Vladimir Putin busca entender el fenómeno político de Argentina que llevó al triunfo a Javier Milei, y establecer relaciones bilaterales con el país europeo. “Lo que ha sucedido acá tiene que ver con algún fenómeno que ha sido pensado de antemano”, aseguró el jefe comunal en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El presidente de la comuna de Landeta (una localidad del departamento santafesino de San Martín), Juan Domingo Bravo, le envió una carta a Vladimir Putin en la que le pidió iniciar relaciones bilaterales con el país por las políticas económicas catastróficas que lleva adelante Javier Milei.

Háganos una introducción de la comuna de Landeta.

La localidad de Landeta está en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, pegado con la provincia de Córdoba, somos límite de provincia. El resultado electoral que tuvimos acá fue un 75% de Milei en el pueblo. Yo fui reelecto antes, íbamos en una lista con Marcelo Lewandowski. Ganó la provincia Pullaro, perdimos el departamento que teníamos con nuestra senadora. Así que, en cuanto a la actividad económica de nuestra localidad, tenemos fábricas lácteas, chacinados, criado de cerdo.

¿Cuántos habitantes tiene Landeta?

Es una localidad de 1.600 habitantes.

Su familia es peronista, ¿no?

Sí, es peronista.

¿Su papá se dedicaba a la política también?

Mi viejo era muy devoto de Perón, de Juan Domingo, porque él decía que Perón había hecho muchísimo por Argentina en aquellos años y que, a raíz de todas estas cosas que nos venden desde afuera, fue derrocado. Pero sí, mi viejo me puso Juan Domingo porque yo nací el 20 de junio de 1973, justo cuando Perón venía de España, del exilio, y ese día mi papá me llamó así. Me anotaron el 21.

¿Qué lo llevó a escribirle una carta a Putin proponiendo iniciar relaciones bilaterales?

Yo vengo observando lo que pasó en Rusia en estas últimas dos o tres décadas y el protagonismo que ha tenido digamos el presidente ruso. Más allá de lo que los medios digan, Rusia hoy es una potencia y por el año 2000 pasaba los drones norteamericanos. O sea, convirtió a Rusia en una potencia nuevamente. Defiende su territorio justamente de los enemigos externos, que no son pocos. Obviamente, todos querrán dividir en dos o tres pedazos de país.

Vladimir Putin.

A raíz de eso la carta, tratando de ver si ellos tienen algún programa dedicado al estudio de geopolítica, porque me parece que lo que ha sucedido acá tiene que ver con algún fenómeno que ha sido pensado de antemano para llevar a la población a que vote en contra de muchos derechos, viendo los ajustes que se vienen y demás. Eso por un lado, y ver qué tipo de relaciones bilaterales se pueden generar también.

¿Tuvo alguna respuesta de Putin o del Estado ruso?

Todavía no.

¿Tiene expectativa de tenerla?

Sí, yo lo hago con la firme convicción de que así sea, con puntos en común y la mirada de un argentino hacia el mundo.

¿Antes le había escrito algún otro líder mundial? ¿Está basado en alguna experiencia que usted tuvo o es la primera vez?

No, es la primera vez que lo hago.

¿Lo mandó a la embajada o directamente a la dirección de gobierno de Moscú?

Lo llevé personalmente a la embajada.

¿El embajador tampoco lo atendió?

No, se la dejé a un secretario que había allí, y después le envié la carta a algún vigilador conocido y demás.

¿Le parece que podría producirse alguna respuesta, con la diferencia de tamaño entre una comuna y el Estado ruso?

Es muy desproporcionado, pero son cosas que uno piensa y está del otro lado poder verlo. Yo creo que podría darse porque tiene una cuestión más que todo también política, el hecho de también poder ver desde otro nivel cómo se dan los fenómenos en distintos lugares del mundo y eso en un referente territorial tiene mucha significancia.

El presidente Javier Milei.

La paradoja es que usted ganó las elecciones, en la provincia ganó la gobernación el radicalismo, y en las presidenciales arrasó Milei. ¿A raíz de esto se enojó con sus vecinos y les dijo que la obra pública que se hiciera en el pueblo iban a tener que pagarla?

Sí, en realidad no tiene que ver con un enojo mío, sino que con lo que sabía que iba a suceder. Lo que sucedió es que fuimos los primeros en anunciarlo apenas había ganado Milei. La semana siguiente nosotros ya estábamos tomando las medidas, porque veíamos los ajustes que se iban dando. Empezamos anunciando y, obviamente, había que empezar a ajustar para tener caja y de esa manera no tener problemas con proveedores y sueldos. Nosotros jamás tuvimos un problema con un sueldo y proveedores. Y había cosas que estábamos haciendo y no las estábamos cobrando. Entonces, empezamos a cobrar todas esas cosas que no estábamos cobrando, como el agua potable.

¿Y qué le dicen los vecinos?

Algunos se incomodan, pero bueno, es lo que se votó. Uno tiene que tomar esa medida porque incluso hay un achique en todos los niveles, entonces uno tiene que ir a hacer caja.

¿Por quién voto para gobernador?

Nosotros para gobernadores estábamos con Marcelo Lewandowski. Era nuestro candidato.

¿Y para presidente votó a Massa?

Yo voté a Massa.

¿Cuándo tiene elecciones nuevamente usted en la comuna de Landeta?

Dentro de dos años, porque las elecciones acá en Santa Fe son cada dos años. Las comunas son diferentes que las municipalidades, que son cada cuatro.

Y ese 75% de la gente que en Landeta votó por Milei, hoy que ha pasado un poco más de un mes de gobierno, ¿qué cree que votaría hoy si tuviera que volver a votar?

Yo calculo que muchos lo deben estar pensando porque la casta termina siendo el trabajador. El ajuste se viene produciendo desde abajo hacia arriba, como siempre ha sucedido. Toman deuda los de arriba, la rifan y después nosotros tenemos que pagar. Lamentablemente es así, y va a ser siempre así.

Creo que lo están pensando porque toda esta reforma laboral que se viene también tiene que ver con cosas que se vienen en el futuro, como es la tecnología. Lo charlaba con algunos compañeros, se viene a pasos agigantados la tecnología que es la mano de obra del hombre, imaginate si no va a necesitar mecanismo para poder incorporarla. Eso es lo que tendríamos que conservar porque se vienen grandes luchas en los próximos años.

Juan Domingo Bravo, jefe comunal de Landeta, Santa Fe.

Mañana hay paro nacional. ¿Qué va a hacer su comuna?

Acá hay paro también, los chicos se adhieren.

Y usted, antes de dedicarse a la política, ¿cuál era su actividad? ¿Qué hacía? ¿Qué estudió?

Nací en Curtiembre, Entre Ríos. Vinimos a Santa Fe en 1984 a buscar trabajo. Trabajé muchísimos años en un montón de lugares, en una fábrica de quesos muchos años, y fui delegado gremial. Hice los estudios secundarios en una escuela nocturna, y hacía 30 kilómetros en una motito chiquita para poder terminar la secundaria, porque además somos 12 hermanos y a mi mamá se le ponía muy difícil mandarnos a la escuela. Vivimos en el campo, trabajamos todos, mi familia es gente trabajadora, están todos acá radicados en Landeta. Y me dediqué a la política porque siempre me gustó la política. Y pensé que podía cambiar algunas cosas.

¿Primero fue delegado sindical en una fábrica de algo que había allí en Landeta?

En una fábrica de lácteos, sí.

Si tiene respuesta de Putin o el Estado ruso, háganoslo saber y nosotros volvemos a llamarlo. No se desanime que a lo mejor le contesta.

Para nada, siempre tengo los ánimos bien elevados.

