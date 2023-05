Joaquín de la Torre, senador provincial, negó que Horacio Rodríguez Larreta sea un tibio, pero reconoció que los cambios que necesita el país son “para valientes” y eso es algo que expresa Patricia Bullrich. “A no ser que en estos días se baje Larreta, no veo que haya un solo candidato”, expresó el político en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta es un tibio?

No dije que era un tibio, dije que los cambios que necesita la Argentina son para los valientes, y eso lo expresa claramente Patricia Bullrich.

¿Y él no?

Él menos.

Las elecciones en la Provincia de Buenos Aires

¿Podría existir que fuera candidato a gobernador por los libertarios?

Estoy trabajando con Bullrich, algunos me deben querer echar de JxC, entonces están largando eso. Pero no, trabajo con Patricia y ella está en Juntos.

Sí he planteado que, en caso de ir a las elecciones desdobladas, deberíamos hacer un frente de frentes en la Provincia e incluir a Javier Milei, pero eso es en caso de que la elección vaya separada.

¿Qué posibilidades le asigna a que las elecciones se desdoblen en la Provincia?

Pocas, porque más allá de que Axel Kicillof se quedó con esa herramienta, mostraría su debilidad electoral. Y en segundo lugar, ¿quién va a ser el candidato a presidente en el Frente de Todos? Si es Wado, Cristina no va a dejar que vayan separadas. Si va a ser Massa, él no va a permitir que vayan separadas.

Si va a ser Kicillof no le va a convenir. Si va a ser Scioli puede ser que le suelten la manito. Pero de las cuatro posibilidades, hay tres que no, así que no veo que vayan separadas, a no ser que la Argentina tenga problemas económicos más graves en lo que viene.

Los resultados electorales en las elecciones provinciales

Le preguntamos a Aníbal Fernández, que quería decir cuando uno hace el repaso de las elecciones de las provincias donde en todas ganó el oficialismo. ¿Habrá algo más allá de la localidad y del federalismo que nos esté enviando una señal? ¿Sería un anticipo de lo que pase en la elección general?

La verdad es que a los intendentes y gobernadores les sobra el dinero, por distintas cuestiones. Desde un fallo de la Corte en 2015, han tenido una mejoría en los ingresos. Eso hace que, cuando uno mira encuestas, los gobiernos locales tienen una mejor imagen que los nacionales. Si uno sigue mirando las encuestas, es una realidad.

La necesidad de los gobernadores de separar las elecciones también muestra que ellos mismos ven que los gobiernos nacionales, que representan a su espacio político, en sus distritos no tienen imagen y le bajan la cantidad de votos, y eso los obliga a separar elecciones. Si les fuera bien irían juntas.

Abrimos con las elecciones en Turquía, donde Erdogan sacó casi el 50% de los votos y tiene más de 80% de inflación, le toca el balotaje, pero que saque ese porcentaje demuestra cierta división de la gente entre inflación y voto. ¿Puede ser que, a determinado nivel de crisis, el miedo al cambio sea mayor que el miedo a la continuidad?

No, siempre uso como ejemplo que, en el caso de que la Argentina siga deslizándose en un tobogán hacia abajo, que es lo que ha pasado en todo este tiempo, eso genera bronca, y la bronca genera ganas de cambio extremo.

Si mañana u hoy hay una crisis como la del 2001, la sensación es el miedo, y ahí la gente quiere seguridad, y eso a veces lo dan los políticos clásicos. En 2001 fueron Duhalde y Alfonsín a quienes la gente fue a buscar después de la crisis.

Primero bronca y después miedo.

Exactamente, son dos sentimientos que generan salidas distintas.

La crisis económica agravada por la irracionalidad política

El crecimiento de los libertarios en Argentina

¿Existe la posibilidad de que Milei sea equivalente a las cacerolas en las encuestas, pero cuando se llegue a la votación eso no se plasme en votos, sino que la bronca luego se transforme en miedo?

Creo que las cacerolas fueron bronca y después vino el miedo, que fue el 20 de diciembre. El 30 de noviembre generó bronca, fue cuando se retuvieron los depósitos y cuando vinieron los saqueos, generó miedo.

Puede ser, es una opción, tiene que ver con lo que le pase a la Argentina en estos días, no es solamente una cuestión electoral o decisión de la gente. Si la gente sigue con bronca creo que Milei tendrá una elección más que razonable.

Cuando uno mira el comportamiento de La Libertad Avanza en las provincias, no parece haber tenido una muy buena performance. ¿Es correcto decir que en el sistema electoral argentino y el sistema político federal para que alguien pueda ser electo presidente necesita tener base territorial, inclusive hasta en cuestiones mínimas, como tener boletas y fiscales que cuiden que estas no se escondan, y eso le juega muy mal a Milei?

Creo que sí, pero no en la proporción de lo que se está diciendo. ¿Es necesario? Sí. ¿Es importante? No.

Tenemos un problema nuevo que es creer que la política se sigue manejando con los parámetros anteriores, y yo me niego a pensar eso. He sido muy crítico de aquellos políticos que creen que sumando dirigentes se consiguen más votos, y eso hace sumar personas que en este momento no están bien vistas, porque hacen política.

Entonces, como la gente está muy crítica de la política, un político más otro político da algo más negativo, no menos. Antes, por la estructura política eso podía generar un tipo de mirada positiva, pero hoy dejó de tenerla. Hoy, un político más otro da dos, y eso es más malo.

Hoy la gente tiene acceso a la propaganda política de manera distinta. Sería negar la existencia de las redes, de formas de comunicación totalmente distintas a las clásicas pensar que la política se va a manejar igual que antes de las redes, no lo creo.

Claudio Mardones (CM): ¿Cree que hay chances que haya acuerdo para concretar un candidato de la unidad o deberán medirse en primarias?

Lo razonable es que tengan su candidato. Si hay unidad arriba la habrá abajo y, a no ser que en estos días se baje Larreta, no veo que haya un solo candidato en Provincia.

CM: ¿Cómo ven el ingreso de Espert? ¿Cómo puede impactar el lanzamiento de su candidatura presidencial, teniendo en cuenta la multiplicidad de candidatos que tienen en la PBA? ¿Esto les puede sumar alguna dificultad más? ¿O usted también se siente identificado con Espert ahora que ingresa como precandidato para medirse a nivel nacional?

La incorporación todavía está en discusión, es una persona que fue invitado a una casa y le escupió la cara del dueño.

El tema de Espert demostró bastante poco tacto político. Si lo que él quería era venir a sumar, ponerlo a Macri en una lista con De Vido y Cristina no muestra muchas ganas de venir a sumar. Juntos por el Cambio tiene que tomar decisiones, que no las tomo yo.

