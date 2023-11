El profesor honorario de la UBA, Jorge Alemán, hizo foco en los efectos que podría haber traído la denominada "campaña del miedo". "Más que miedo veo un hartazgo en todo el mundo", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Asimismo, se preguntó: "Lo verdaderamente curioso es cómo va a reaccionar el propio electorado de Milei cuando vean las consecuencias de lo que votaron".

Jorge Alemán es psicoanalista y escritor reconocido, ha recibido múltiples distinciones y ha ocupado importantes cargos académicos. En su último artículo en Página 12, advirtió sobre “la autodestrucción de la sociedad", mostrando preocupación por el futuro.

Apostando a un concepto de Freud: ¿Cómo explicarías racionalmente lo irracional, refiriéndonos a la elección de la Argentina? ¿Creés que los pueblos se equivocan? ¿Tienen algún tipo de sentido decisiones que pueden, a priori, ser contraintuitivas?

Es todo muy conjetural lo que se puede decir al respecto. Decir que los pueblos se equivocan suena pedante porque desde qué lugar se pronuncia semejante enunciado. A veces escribo cosas de estilo provocador, un poco advirtiendo a mí mismo y a otro poco a otros. Desde el punto de vista de Freud, que tenía cierto pesimismo antropológico, a veces había un efecto de masa donde los pueblos padecen cierta merma intelectual, se desresponsabilizan y entran en una situación de fascinación por alguna determinada figura.

Eso le sirvió para pensar de qué manera el aparato psíquico se conecta con lo colectivo y, en cierta forma, algo de eso se podría está cumpliendo. Para muchas personas que votaron a Milei fue inaudible todo lo que dijo, eligieron sólo a una figura que les resultó atractiva. Ni siquiera fue algo que los identificará porque el electo presidente no pertenece a la constelación imaginaria de las figuras argentinas, como podrían ser Perón, Gardel, el Che Guevara o el propio Menem.

Mis amigos españoles, que en este momento están muy interesados por Argentina, me preguntan qué rasgo argentino vieron en Milei. Es que los que conocen el entramado cultural, no logran percibir en qué serie pueden inscribir a un señor que dice que no le gusta el asado, por ejemplo. Así que es probable que Milei haya sido una figura atractiva sin soportes identificatorios claros. No se ve ningún anclaje de la representatividad.

La psiquiatra Graciela Peyrú dijo que en la situación de miedo, en líneas generales, las personas responden con furia. ¿Puede ser que la tan mencionada “campaña del miedo” fue contraria a lo que buscaba y aumentó el voto irracional de Milei a partir de la bronca de determinados electores por recibir esos mensajes de miedo?

Es posible. Pero más que miedo veo un hartazgo. Esto es algo extensivo al resto del mundo, por caso en los Países Bajos acaba de ganar la extrema derecha. Hay un problema con la representación política y con los discursos referidos al orden simbólico de la misma. Y en cada país ese hartazgo se modula diferente, según sus tradiciones previas. En esta situación de hartazgo se pueden jugar esos sentimientos de furia incalculable, porque el pensamiento es “con tal de destruir esto, nos destruimos nosotros”.

Ayer, estaba en una terraza y un señor que estaba vendiendo pañuelitos de papel me dijo que le comprara y me contó que estaba muy enfermo y que sus hijas estaban en una mala situación. De curiosidad le pregunté por quién votó y me dijo que por Milei porque “no me quedaba otra”. Hay un enigma en esa respuesta: ¿para qué no le quedaba otra?.

Tal vez sea para castigar a los que están mejor…

Claro, puede ser, pero no se sabe quién es el castigado porque lo verdaderamente curioso es cómo va a reaccionar el propio electorado de Milei cuando vean el efecto de lo que votaron.

El rotundo cambio de dirección de una nación desde una visión filosófica

Saliendo del psicoanálisis y yendo a la filosofía: para Hegel, en la flecha de la historia, había un sentido, los agentes de la historia eran al mismo tiempo pacientes de algo superior a ellos, la historia los elegía para seguir su rumbo. Y que entonces, aunque resulte contraintuitivo, incluso decisiones negativas de los pueblos son imprescindibles para avanzar. ¿Le asignas alguna posibilidad a la idea de que la sociedad argentina tomó la decisión correcta para, aunque sea malo, avanzar en algún otro sentido? ¿O creés que esa visión metafísica no es muy distinta a cualquier religión o fe?

La visión de Hegel era interesante. De hecho, Foucault decía que “siempre nos encontramos con Hegel en la esquina”. La historia busca actores para promover determinadas situaciones de las cuales algo va a perecer y algo nuevo se engendrará. Uno podría decir que después del 2001 y de una sucesión de desaciertos de todo tipo, se terminó plasmando una realidad política que fue muy estable. Mi duda con respecto a eso es que es la fuerza que ha tomado la contingencia y lo aleatorio en los procesos históricos, no me permite darle tanta potencia a la hipótesis hegeliana de que en medio de todo ese desastre va a surgir algo positivo.

Hegel tenía una enorme confianza en el trabajo negativo del espíritu, vamos a traducirlo actualmente, en el mundo simbólico. Es decir, si el mundo simbólico permaneciera como tal, la hipótesis de Hegel es viable, pero si nos ponemos en una situación un poquito más pesimista, también el mundo simbólico puede estar destruyéndose.

Tal vez muchas de las estructuras que dieron lugar a la continuidad del occidente y a su propia constitución y a su propia herencia simbólica están comenzando a entrar en un cierto colapso, a raíz de la preponderancia, de la anulación por parte de la técnica de los pueblos históricos, de la desaparición de la voluntad política, de estructuras de emplazamiento que hacen que los nuevos seres ya no se interroguen por el sentido de su existencia. Bueno, en fin, si pasamos de Hegel a Heidegger, las conjeturas serían más inquietantes.

Porque no estoy muy seguro de que se pueda engendrar algo nuevo a partir de este oscurecimiento. Esto que te comentaba antes, por ahí resulta que no tiene nada que ver ni con Gardel, ni con Maradona, ni con Perón, y que tal vez Milei es un espejo que no refleja nada, porque parece ser que atrae la figura pero nadie se identifica, lo cual es ya en sí mismo un hecho muy singular.

¿La reconstrucción a partir del desasosiego?

Estuve varias veces en Corea del Sur y siempre me llamó la atención que, cuando teníamos a Alfonsín de presidente, tenía un producto bruto per cápita más chico que la Argentina. Hoy es seis veces el de nuestro país y es una potencia mundial. Ellos lo explicaban a partir del ejemplo de que fue el último país destruido totalmente por una guerra, después de eso, no quedó más que ponerse todos de acuerdo y reconstruir. ¿Milei sería parte de la reconstrucción o parte de la destrucción?

Esos son ejemplos que se multiplican en la historia. Alemania, la república de Weimar, años después ha sido el faro de Europa. Y hoy por hoy, si en la Unión Europea continúa esta escalada de ultraderecha en distintos países, y cae Alemania en ese ascenso, se acabó la Unión Europea. Porque Alemania protagonizó primero su derrumbe pero luego también fue, en la zona euro, el país hegemónico. La reconstrucción. Por lo tanto esa tesis siempre está presente. Esperemos que no sea necesario que la Argentina pase por eso.

