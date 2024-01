El exembajador en México y Perú, Jorge Yoma, aseguró que Ricardo Quintela tiene “la misma legitimidad que Milei”. Además, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados: “Martín Menem queda del lado de quienes desfinancian las provincias”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge Yoma fue diputado nacional entre 1989 y 1993 y 2009 y 2013. También fue embajador argentino en México en 2007 y Embajador argentino en Perú en 2018, senador nacional en 1995 a 2005, Consejero de la Magistratura de la Nación entre el 2001 y 2005 y convencional constituyente de la reforma de la Constitución de 1994. Además, fue ministro de Gobierno y Justicia de La Rioja en 1995.

Javier Milei le respondió el "halago" a Nicolás Maduro

¿Hay algún paralelismo en la idea de este neomenemismo que intenta Javier Milei de apropiarse algo que en realidad es simplemente una máscara?

Sinceramente, creo que no hay manera de hacer una comparación de semejante estadista, y no lo digo por mis simpatías personales con Carlos Menem, sino porque realmente fue un gran estadista que llevó adelante una década virtuosa de la economía argentina. Además, su estilo de construcción política fue un estilo de diálogo y acuerdos. Las leyes más importantes de su gestión, que fueron las privatizaciones y las reformas del Estado, salieron por el consenso con el apoyo del Congreso y de los gremios. Cuando se privatizó Entel, el gremio telefónico formó parte del proceso de privatización con un porcentaje de acciones a los gremios de cada empresa privatizada. Antes de cada proceso de privatización, había un dictamen probatorio del Congreso, y cuando logró la estabilidad y un modelo económico sólido con la convertibilidad, se dio la tarea de buscar un consenso. Y con todo el sistema político fuimos a Santa Fe y nos dimos una nueva Constitución votada por unanimidad por toda la política argentina.

No recuerdo que haya salido alguna palabra agresiva de la boca de Carlos Menem respecto de un adversario, era un pacifista. Si uno ve a Javier Milei dando su discurso de espaldas al Congreso, que trata de “coimeros” a los diputados y que manda un DNU con muchas medidas como una “Biblia”, con mil artículos que no tienen nada que ver entre unos y otros, se daría cuenta lo alejado que está de Carlos Menem. El DNU que envió Milei está lleno de temas que seguro tienen nombre y apellido de grupos concentrados, que son negocios, como por ejemplo la derogación de la Ley de Tierras, que obviamente tiene que ver con algún "gringo", con los intereses que tiene algún terrateniente de ampliar sus dominios en la Patagonia. Por ahí entran masas de agua y minería, se quedan con la riqueza de la tierra. Por eso sancionamos la Ley de Tierra nosotros, para evitarlo, para establecer un límite con los grandes terratenientes para que no se extranjerice el territorio argentino.

Jorge Asís llamó "Menem trucho" a Javier Milei y dijo que su gobierno es un "simulacro"

Después, la desregulación de la medicina prepaga. El otro día tuvo un sincericidio Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical, que dijo que se iba juntar con Osde para ver cuál iba a ser el aumento. Eso quiere decir que ahí no hay un mercado, está caracterizado el mercado, hay dos o tres grandes que son los que manejan las variables, los precios y los costos. Donde hay caracterización no puede haber libre competencia. Son muchas las cosas sin sentido, no entiendo qué urgencia hay en privatizar los clubes de fútbol. Evidentemente hay alguien que perdió las elecciones en Boca y está aliado a un árabe para comprar el club. Son cosas que no tienen ni necesidad ni urgencia y que si los diputados no lo tratan son “coimeros”. Incluso decirle a Quintela "simio" aleja a Milei de Carlos Menem. También se diferencian con la política exterior, donde Milei está poniendo en riesgo la relación con nuestros principales socios históricos, está congelando la relación Brasil y China, mientras coquetea con Taiwán.

El presidente Javier Milei.

En ese planteo que vos haces con las diferencias de estilo con Menem, vos le dijiste a Martin Menem que está del lado de Cafiero y que “Quintela es Menem”. Es decir, ¿Martin Menem está usufructuando el recuerdo de un gobierno de Carlos Menem mientras representa lo contrario?

La palabra “usufructuando” me parece dura. Martin se ganó su lugar, fue a elecciones en La Rioja y yo lo respeto, tengo gran respeto por a la familia Menem. Pero en términos políticos, lo que él está cuestionando son los recursos que recibe la provincia, y eso me recuerda a cuando La Rioja quedó desfinanciada en el marco de la interna Menem-Cafiero, que nos quitaron un punto de la coparticipación federal y Cafiero cedió puntos de su provincia para conseguir gobernadores aliados en la interna con Menem. Desfinanciaron a la provincia en el marco de una cuestión política. Entonces, Martin Menem queda del lado de quienes desfinancian a la provincia. Paradójicamente, hoy un Menem es cómplice del desfinanciamiento y de la agresión económica y política hacia la provincia y su gobernador

Fue un elemento figurativo simbólico para marcar como están las cosas. Carlos Menem sufrió lo mismo que hoy está sufriendo Quintela, yo era ministro y tuvimos que apelar a una cuasi moneda porque en medio de la pre-hiperinflación de Alfonsín no teníamos financiamiento, habíamos sido discriminados y desfinanciados por la ley de coparticipación federal, a raíz de la cual fuimos a hacer la demanda judicial contra la Nación en la Corte. No es mi intención polarizar con Martin, pero llama la atención que si ocupa un cargo de tanta responsabilidad, se ponga del mostrador que no es el de su provincia, queda del lado de quienes desfinancian las provincias.

Déjate de joder, estimado @MenemMartin



Te comparto una breve historia de los recursos del pueblo riojano que vos y tu gobierno están reteniendo ilegalmente



“Lamentable” (e insólito) es que en esta

re edición del “castigo” a La Rioja, vos estás del lado de Cafiero y… https://t.co/ZXKjfBiJbg pic.twitter.com/oyn8Gmw8Gh — Jorge Yoma (@NegroYoma) January 7, 2024

La posibilidad de crear una cuasi moneda en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela envió un proyecto de ley para que La Rioja tenga su propia moneda provincial, emulando las políticas que se adoptaron durante la crisis del 2001…

También de 1989: la primera cuasi moneda la hizo Carlos Menem. Ante el desfinanciamiento de la provincia, la crisis inflacionaria y la necesidad de mejorar los salarios de los empleados estatales, seguir con la obra pública y prestar los servicios de salud, educación, justicia y seguridad; al estar totalmente desfinanciados, Menem tomó la decisión de crear un bono con la misma nominación de los australes, que tenía curso legal en la provincia y fue aceptado por los comerciantes, para también pagar los impuesto provinciales y las tarifas.

El Banco Provincia de La Rioja fue la herramienta financiera, que fue privatizado en su momento y se fundió en manos de los privados para luego volver a ser estatizado, y la verdad que hoy es un banco absolutamente saneado. Si alguien necesitaba hacer una transacción en moneda nacional con los bonos de Carlos Menem, ibas al banco y estaba el dinero de la coparticipación federal para respaldar esa circulación. Funcionó muchísimo. También nos ayudó que Carlos Menem era una figura muy atractiva.

Tras la polémica, Ramiro Marra cruzó a Ricardo Quintela por la idea de una cuasimoneda: "Típico de populista"

¿Qué pasó después con esos bonos?

La mitad se lo llevaron los turistas como souvenir.

¿Te acordás cuánto emitieron?

Un tercio de la coparticipación. Esos son los cálculos que hicimos con Erman González, que era ministro de Hacienda. Los técnicos determinaron que, si emitís hasta un tercio de la coparticipación general, el banco, con el goteo diario de los recursos coparticipables que recibe de la Nación, tiene el respaldo suficiente como para cambiar los billetes de esa nominación por moneda nacional.

¿Esa misma experiencia inspira hoy a Quintela?

Sí, el proyecto de Quintela con las cuasi monedas es similar al de Menem.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

¿En el 2001 La Rioja emitió bonos también?

Sí, también, junto con los patacones y las cuasi monedas que todas las provincias hicieron. Uno paga el sueldo de empleados públicos con la moneda provincial y libera los fondos para la obra pública. Milei congeló la obra pública en la provincia, y la obra vial más importante que se está haciendo en Argentina es el camino de La Rioja a Chilecito por el Cerro El Velasco, que conecta con el corredor bioceánico, con el paso a Chile. Es la obra de ingeniería en ruta más importante que se está haciendo hoy, porque significa atravesar el cerro El Velasco. Es una obra magnífica que empezó hace 10 años pero que frenaron dos presidentes (el primero fue Macri), pero que luego se reactivó en la gestión de Quintela. Ahora está muy avanzada la obra.

Un ministro de Quintela cruzó a Milei: "Replica una noticia imprecisa y vieja"

Fernando Meaños: ¿No ve que hay una demanda de equilibrio fiscal en La Rioja?

Yo no creo que la gente haya votado a Milei por el equilibrio fiscal…

FM: La pregunta es si como gobierno provincial, más que cubrir el déficit con una cuasi moneda, no ven una demanda en ese sentido...

Hay dos cosas: una es el contenido del apoyo popular a Milei. Él tiene el 29% de los votos que sacó con su discurso de la motosierra y la casta. Todo eso que votó la gente enojada con el sistema político, fue el 29% de los votos. Luego está ese segmento del elector argentino antiperonista, que hay mucho, y es un componente de voto que siempre fue muy reactivo al peronismo: uno pone a un mono disfrazado y, si es contra el peronismo, lo votan. La gente no votó que le den las tierras a Lewis o que reimplanten el impuesto a la ganancia a los salarios, lo de la gente fue un voto emotivo, enojado por una parte y con el deseo de que el peronismo se vaya, el voto antiperonismo que tiene la historia misma del peronismo. Milei no está haciendo lo que prometió, está llevando adelante un programa que no tiene nada que ver con el voto.

Ley Ómnibus: el costo fiscal de las medidas tributarias que plantea Milei en su reforma

FM: ¿No cree que hay una parte de esa demanda relacionada al ajuste que cae sobre los gobiernos provinciales?

Quintela le sacó a los candidatos a gobernador de Milei 30 puntos, hay una legitimidad en el voto a Quintela, la misma que tiene Milei.

FM: Al mismo tiempo que el gobierno riojano propone una cuasi moneda, ¿no da una señal de equilibrio fiscal?

Sí, Quintela ha anunciado un ordenamiento en la estructura burocrática y política del Estado que es importante. Una reducción importante en la estructura política que es más gestual que práctica, no nos engañemos: este achicamiento del ministerio que hizo Milei no sé cuánto ahorró, o ese infantilismo de invitar a almorzar a Olivos y que cada uno se pague su parte. La Argentina está para cosas más serias. Creo que el gobernador Quintela tiene la misma legitimidad popular que Milei y tiene el mismo derecho a ser respetado y a no ser agraviado, que es lo que está haciendo el Presidente.

Antes de viajar a Davos, Milei comió un asado "a la romana" con su Gabinete: "Cada uno pagó su parte"

FM: ¿Esta cuasi moneda tendría un plazo de funcionamiento o sería permanente?

Estos son fondos de La Rioja, no son transferencias discrecionales de la Nación, es la partida presupuestaria que corresponde a La Rioja desde hace 30 años y que en la demanda vamos a pedir que se incluya dentro del goteo diario de coparticipación, cuando solucionemos ese desfinanciamiento que desconoce el Presidente (porque no conoce el presupuesto, ya que ayer dijo que La Rioja recibe lo que le pertenece pero “contrata a Lali Esposito”), seguramente vamos a rescatar los bonos, mientras pagamos una parte del sueldo en bonos, que todavía no sabemos cómo se va a instrumentar (si va a ser el bono billete, que fue el tradicional que hicimos en 1989 y en el 2001, o una moneda virtual que se acredite mensualmente en las cajas de ahorro de los trabajadores estatales), vamos a tener un acuerdo con el comercio local para que se pueda comprar mercadería, pagar sueldos, utilizarlo en el circuito económico de la provincia.

La Rioja es un mercado chico, las transacciones comerciales tienen que ver mucho con la confianza. Entonces, el comercio sabe que la caída en el salario y en poder adquisitivo de la gente, le está repercutiendo al comerciante, no solamente al trabajador estatal, el dinero público mueve mucho a la actividad diaria de la provincia, el comerciante también necesita y va a apoyar ese bono, porque después va a ir al Banco de La Rioja y lo va a poder cambiar. Si tiene que hacer transacciones en moneda nacional o debe pagar impuestos nacionales, va a poder porque el banco va a tener el respaldo de los dineros de coparticipación. La historia nos demostró, por lo menos en épocas de Carlos Menem y Alfonsín, que se rescata solo por el propio circulante diario, porque el comerciante circula en la provincia y para reponer la mercadería puede cambiarlo y hay dinero de moneda nacional en el banco para hacerlo, porque mientras tanto ese mismo comerciante paga los impuestos, la nafta, etc.

Lamentable que el Presidente @JMilei no respete su investidura, ni la del gobernador @QuintelaRicardo …



Y baje al barro de los ignorantes y divulgadores de chicanas berretas @lalioficial fue contratada hace 1 año en la grilla de artistas que participan año a año (desde 1969)… https://t.co/alhAsh4OJ6 pic.twitter.com/xpy2zEPLjf — Jorge Yoma (@NegroYoma) January 14, 2024

La Rioja es, en este momento, el símbolo de la rebeldía a la política nacional y, a la vez, la política nacional. El presidente de la Cámara de diputados se llama Menem y es riojano. La provincia de La Rioja es, no solo por emitir una cuasi moneda, sino porque Ricardo Quintela fue quien envió a la Corte Suprema de Justicia un pedido de constitucionalidad de lo dispuesto por el gobierno nacional, el epicentro de lo insumiso. La Rioja produce todo, el mileista y el más anti-mileista, un gobernador con absoluta legitimidad y, al mismo tiempo, un presidente de la Cámara de Diputados con igual legitimidad en sentido en contra. ¿Hay algo de capuletos y montescos? ¿Por qué La Rioja está en el centro de la discusión tanto en un sentido como en el otro? ¿Qué comentan allí en La Rioja? De repente toda la política nacional pasa por esa provincia…

Tenemos historia de rebeldía. Cuando se sanciona la Constitución 1953, La Rioja sigue peleando. Diez años después recién lo mataron al "Chacho" Peñaloza, que encabezaba la rebeldía, y terminó el conflicto con los caudillos provinciales. Somos una provincia fundante, seguramente el mismo tipo que votó a Milei enojado con la situación nacional, votó a Quintela en su reelección por cómo manejó la provincia, fundamentalmente en épocas de pandemia, ahí estuvo muy presente el gobierno provincial en la contención social a quienes quedaban a la vera del camino.

Día 36: Milei y la patocracia

¿Cómo se vive la relación entre Quintela, por un lado, y Martin Menem por el otro lado?

No hay paridad de estatura política, porque el gobernador es Quintela le sacó 30 puntos a Martín, que fue electo diputado nacional por la minoría, y ahora tiene un puesto que no es electivo, preside un puesto político generado por el Presidente, no ha llegado a donde está con los votos de La Rioja. No hay comparación posible entre el gobernador y un diputado nacional por la minoría, esa es la realidad política. No quiero desmerecer el lugar que ocupa Martin institucionalmente, pero lo ocupa por decisión del Presidente de la Nación, no por el caudal electoral que pueda tener en La Rioja.

VF JL